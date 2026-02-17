  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Madžarske volitve, novi triki in orodja umetne inteligence

    V zadnjih dvajsetih letih se je stranka Fidesz uveljavila kot vodilna pri uporabi inovativnih pravnih trikov in manipulacij za pridobitev politične moči.
    Predvolilni plakat opozicijskega voditelja uprizarja pogovor z Volodimirjem Zelenskim in potrditvijo, da bodo poslali orožje. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Predvolilni plakat opozicijskega voditelja uprizarja pogovor z Volodimirjem Zelenskim in potrditvijo, da bodo poslali orožje. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Zsuzsanna Szelényi
    17. 2. 2026 | 05:00
    8:51
    Čeprav se bo uradna kampanja za madžarske parlamentarne volitve leta 2026 uradno začela šele marca, je država že zdaj v primežu politične nestabilnosti, kakršne nismo videli že več let. Prvič po petnajstih letih vladajoča stranka Viktorja Orbána, Fidesz, kaže opazne znake zatona, kar je sprožilo javno razpravo o tem, ali bo premier aprila končno izgubil svoj položaj. Medtem ko so mnogi optimistični glede političnih sprememb, zgodovina opozarja pred brezbrižnostjo – predvsem v spopadu z voditeljem in stranko, ki sta preoblikovala »pravila igre«. V času, ko Orbánov vpliv popušča in taktični pristopi njegove stranke za preživetje postajajo vse bolj ekstremni, se pred nami odpira nov primer manipulacije volitev, ki zahteva pozornost evropskih voditeljev.      

    Ključni akter teh volitev je Péter Magyar. Nekoč precej neznani član Orbánove stranke in bivši mož nekdanje ministrice za pravosodje Judit Varga, je spomladi leta 2024 zagnal politično gibanje proti vladi. V le nekaj mesecih se je njegova stranka Tisza v javnomnenjskih rezultatih izenačila s stranko Fidesz, zdaj pa ima v javnomnenjskih raziskavah prednost med desetimi in dvanajstimi odstotki. Vladajoči stranki, ki od leta 2010 ni imela resnega nasprotnika, Magyar prestavlja resen izziv obstoja.

    Petnajst let sta Orbán in vladajoča stranka Fidesz imela popolno moč v državi. Nista zgolj vladala, ampak sta institucije in javna sredstva prikrojila po svojih željah in tako temeljito preoblikovala državo. V zadnjem desetletju je sam premier vložil več deset milijonov evrov v gradnjo in širjenje globalne neliberalne mreže. To je počel prek parlamentarnih struktur, kot je skrajno desna stranka Domoljubi za Evropo ter gostil pomembne konservativne forume, vključno s CPAC in Demografskim vrhom v Budimpešti. Izguba moči bi ga prikrajšala za ta položaj in izjemen vpliv, ki mu ga je prinesel. Na kratko: ne more si privoščiti poraza.

    Ko se je Péter Magyar na začetku leta 2024 pojavil kot resen nasprotnik Orbána, je vlada odgovorila s predvidljivim scenarijem in proti njemu sprožila umazano kampanjo, da bi uničila njegovo kredibilnost. V nasprotju z drugimi opozicijskimi figurami pa se je Magyar izkazal za zelo odpornega. Njegov bojeviti slog, vzdržljivost in sposobnost, da prenese napade, so mu omogočili, da združi prej razdrobljeno opozicijsko volilno bazo in Madžarom ponudi verodostojno alternativo sedanjemu stanju.

    Velik del Magyarovega uspeha je taktičen in izhaja iz njegovega ozadja, ko je bil član stranke Fidesz. Ta zgodovina je Tiszi pomagala izogniti se političnim pastem, Magyar pa je izkoristil Orbánove zmagovalne strategije, vključno z učinkovito uporabo simbolnega jezika in političnih tehnik. To mu je omogočilo, da se je predstavil kot kandidat za obnovo države, premira pa prikazalo kot človeka, ki ne more izpolniti želja in potreb običajnih Madžarov.

    Zsuzsanna Szelényi, madžarska političarka in strokovnjakinja za zunanjo politiko. FOTO: Osebni arhiv
    Zsuzsanna Szelényi, madžarska političarka in strokovnjakinja za zunanjo politiko. FOTO: Osebni arhiv
    Magyarjeva vztrajnost in njegov položaj v javnomnenjskih raziskavah sta v sedežu stranke Fidesz povzročila zaskrbljenost in Orbána prisilila, da je volilno kampanjo začel prej, kot bi si to morda želel. V prizadevanjih, da bi sistem še bolj prilagodili v svojo korist, je Orbánova vladajoča koalicija Fidesz-KDNP v osemnajstih mesecih dvakrat spremenila volilno zakonodajo. Najprej je odpravila zgornjo mejo izdatkov za kampanje. Ta sprememba je najbolj koristna za vladajočo stranko, ki deluje kot podaljšek države. Kmalu potem je preoblikovala več kot tretjino volilnih okrajev, kar je nesorazmerno prizadelo močne opozicijske volilne okraje.

    Predhodna simulacija na novo spremenjenega volilnega sistema kaže na izrazito asimetrijo: Magyarova opozicijska stranka Tisza bo verjetno potrebovala približno 55 odstotkov glasov volivcev, da si zagotovi navadno parlamentarno večino, medtem ko bi si Orbánova stranka Fidesz z le 45 odstotki glasov lahko zagotovila ustavno večino.

    Poleg tega je stranka Fidesz prek državnega aparata spet poskušala kupiti volilno podporo z obsežnimi ugodnostmi, usmerjenimi v volilne skupine, ki jih želi obdržati ali ponovno pridobiti, predvsem v srednjem razredu. Ti predvolilni bonbončki sestavljajo subvencionirana stanovanjska posojila, zvišanja plač za učitelje, oprostitve davka za ženske z več otroki, zvišanja pokojnin ter enkratne bonitete za osebje organov pregona.

    Prav tako je uporabila agresivne prijeme za mobilizacijo volivcev, ki so manj politično angažirani in težje dosegljivi, in sicer prek obsežne in pristranske medijske mreže. Osrednji organ te mreže je Nacionalni urad za komuniciranje, ki ga nadzira Antal Rogán, ena vodilnih osebnosti v Orbánovem kabinetu. Ta urad ne pripravlja le političnih sporočil, ampak tudi upravlja oglaševalski proračun približno 1500 državnih institucij, ki morajo uporabljati njegovo platformo. Od leta 2025 je za različne komunikacijske kampanje, povezane s stranko Fidesz, porabil štiri milijarde evrov (4,7 milijarde ameriških dolarjev).

    Na družbenih omrežjih so nedavne omejitve političnega oglaševanja spodbudile stranko Fidesz, da je spremenila strategijo in izvedla obsežne naložbe v napol organiziran spletni aktivizem. Ustanovljene so bile nove skupine, kot sta Fight Club in Digital Citizen Circles, ter razkošni izobraževalni tabori za več tisoč podpornikov stranke, katerih namen je intenzivno širjenje Fideszovih umazanih kampanj. Glavni akter digitalnih vsebin stranke, Megafon, je po poročanju leta 2024 deloval s proračunom v višini 14,5 milijona evrov (17,2 milijona dolarjev), pri čemer naj bi bil velik delež teh sredstev pridobljen iz državnega proračuna.

    Z vlado povezani akterji tudi prvič uporabljajo orodja umetne inteligence (UI) za ustvarjanje namišljene resničnosti. Septembra lani je provladni medij objavil dokument na 600 straneh, predstavljen kot uradni program opozicijske stranke. Kljub takojšnjemu zanikanju s strani Tisze in verodostojnim indicem, da je bilo besedilo ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence, je vlada sama organizirala nacionalno posvetovanje proti »domnevnemu davku«, ki naj bi ga uvedla stranka Tisza. Orbán je to osebno predstavil kot izbiro med zvišanjem davkov pod vodstvom Tisze in do »družine prijaznim načinom življenja«, ki ga zagovarja njegova stranka.

    Pojavila se je tudi digitalna kampanja, ki močno propagira teorije zarote, s katerimi povezuje tuje in domače sovražnike. V tem okviru je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prikazan kot utelešenje vojne in zunanjih pritiskov, Magyar pa kot njegov domači podpornik. Mediji in oglasni panoji, povezani z vlado – hkrati z Orbánovimi javnimi izjavami o rusko-ukrajinskem konfliktu – so preplavljeni s protiukrajinskimi sporočili, vključno z videoposnetki, ustvarjenimi z umetno inteligenco, ter prikazujejo apokaliptične prizore vojne in kriminala, gospodarski kolaps ter madžarske vojake, ki se domov vračajo v krstah.

    Ali bosta Magyar in njegovo opozicijsko gibanje v prihodnjem obdobju zmogla kljubovati neizogibnim in vse hujšim napadom in obrekovanjem, bo pokazal čas. Vplivna posredovanja mednarodnih zaveznikov predsednika vlade – vključno z domnevnim obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa – ter možnost »škandalov«, v katere bi bili vpleteni novo izbrani opozicijski kandidati, so povsem verjetni in bi lahko prepričali več sto tisoč volivcev, ki bodo na koncu odločili o izidu volitev.

    V zadnjih dvajsetih letih se je stranka Fidesz uveljavila kot vodilna pri uporabi inovativnih pravnih trikov in manipulacij za pridobitev politične moči. Zdaj ko so vložki višji kot kadarkoli prej, je Orbán pripravljen postaviti nove metode, da bi se obdržal na oblasti. Naslednjih nekaj mesecev bo burnih, saj se bližajo volitve, ki ne bodo odločilne le za prihodnost madžarske demokracije, ampak tudi za širšo Evropo.

    ***

    Zsuzsanna Szelényi, direktorica Inštituta za demokracijo CEU, nekdanja poslanka madžarskega parlamenta.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Viktor Orban Madžarska volitve gostujoče pero volilna kampanja

