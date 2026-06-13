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    Gostujoče pero

    Ali je manjša vlada bolj učinkovita

    Slovenija ima v mednarodnih primerjavah razmeroma profesionalizirano državno upravo.
    FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic
    Bojan Bugarič
    13. 6. 2026 | 05:00
    9:36
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    Vprašanje optimalne velikosti vlade se v Sloveniji odpira skoraj ob vsaki menjavi oblasti. Razprave o številu ministrstev spremljajo argumenti, da manj resorjev pomeni bolj racionalno, vitko in učinkovito državno upravo, zagovorniki večjega števila ministrstev pa poudarjajo pomen specializacije in večje pozornosti posameznim politikam.

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    Primerjalne raziskave in izkušnje evropskih držav kažejo, da med številom ministrstev in učinkovitostjo vlade ni neposredne povezave. Bistveno pomembnejši so kakovost koordinacije, strokovnost javne uprave, politična stabilnost in sposobnost vlade, da se osredotoči na ključne razvojne izzive.

    Bojan Bugarič. FOTO: Leon Vidic
    Bojan Bugarič. FOTO: Leon Vidic
    Na prvi pogled se zdi logično, da bi manj ministrstev pomenilo manj birokracije in hitrejše odločanje. Vendar je delovanje sodobne države precej bolj zapleteno.

    Vlada mora usklajevati številna področja – od zdravstva, šolstva in socialne politike do gospodarstva, energetike, digitalizacije in zunanjih odnosov. Zaradi tega samo zmanjševanje števila ministrstev še ne pomeni nujno boljše organizacije dela. Če se pristojnosti preveč koncentrirajo v nekaj velikih resorjih, ti lahko postanejo preobremenjeni in manj učinkoviti.

    Primeri iz Evrope potrjujejo, da število ministrstev ni odločilni dejavnik uspešnosti. Nemčija, Avstrija, Nizozemska in nordijske države imajo različno organizirane vlade, vendar med njimi ni mogoče ugotoviti povezave med številom ministrstev in kakovostjo upravljanja države. Strokovnjaki OECD že dolgo opozarjajo, da je za uspešnost pomembneje, kako dobro posamezni deli vlade sodelujejo med seboj in kako učinkovito se izvajajo sprejete politike.

    Tudi slovenske izkušnje kažejo podobno sliko. V različnih obdobjih je Slovenija imela vlade z več kot dvajsetimi ministrstvi in vlade s približno dvanajstimi ministrstvi. Če bi obstajala neposredna povezava med številom ministrstev in učinkovitostjo, bi morali opaziti jasen vzorec uspešnosti. Vendar takšnega vzorca ni. Nekatere vlade z več ministrstvi so uspešno izvajale svoje politike, druge ne. Enako velja za vlade z manjšim številom resorjev. Na njihovo uspešnost so veliko bolj vplivali politična stabilnost, kohezivnost koalicije, gospodarske razmere in kakovost vodenja.

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    Jelko Kacin se vrača

    Prav koordinacija med ministrstvi je področje, na katerem literatura o Sloveniji najpogosteje prepoznava izzive. OECD je že v svojih pregledih slovenskega javnega upravljanja ugotavljal, da država potrebuje bolj strateško usmerjanje in boljše povezovanje posameznih reformnih procesov. Slovenske vlade se pogosto spopadajo z izzivom, kako zagotoviti, da različna ministrstva ne delujejo vsako po svoji logiki, temveč kot del skupne razvojne strategije države. To je posebno pomembno pri vprašanjih, kot so stanovanjska politika, energetski prehod, demografske spremembe ali digitalizacija, kjer se pristojnosti prepletajo med več resorji.

    Prav pri takšnih vprašanjih postane očitno, da število ministrstev samo po sebi ni ključno. Vlada z desetimi ministrstvi lahko deluje slabše kot vlade s petnajstimi ministrstvi, če med resorji ni ustreznega sodelovanja. Po drugi strani lahko večje število ministrstev deluje učinkovito, če so pristojnosti jasno razdeljene, odgovornosti nedvoumne in mehanizmi koordinacije dobro vzpostavljeni.

    Drugi ključni dejavnik je strokovnost javne uprave. Slovenija ima v mednarodnih primerjavah razmeroma profesionalizirano državno upravo. Kazalniki Svetovne banke in OECD jo praviloma uvrščajo nad povprečje držav srednje in vzhodne Evrope. Javna uprava je sposobna zagotavljati kakovostne javne storitve in razmeroma stabilno izvajanje politik ne glede na menjave oblasti. To je pomembna prednost, saj prav profesionalna administracija zagotavlja kontinuiteto delovanja države.

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    Kljub temu strokovne analize opozarjajo tudi na določene slabosti. Med njimi so omejena mobilnost kadra med institucijami, pomanjkanje sistematičnega razvoja vodstvenih kompetenc in relativno počasno uvajanje nekaterih upravljavskih inovacij. Poleg tega se država ukvarja s staranjem zaposlenih v javnem sektorju, kar dolgoročno odpira vprašanja prenosa znanja in privabljanja novega kadra. To niso težave, ki bi bile povezane s številom ministrstev, ampak z načinom upravljanja človeških virov v javni upravi.

    Tretji dejavnik je kakovost političnega vodenja. Literatura o javnem upravljanju dosledno ugotavlja, da tudi najbolj profesionalna administracija ne more nadomestiti pomanjkanja jasne politične usmeritve. Uspešne vlade so praviloma tiste, ki določijo omejeno število ključnih prioritet in vztrajajo pri njihovem izvajanju v celotnem mandatu. V Sloveniji je mogoče pogosto opaziti nasproten pojav. Posamezne vlade ob nastopu mandata napovedujejo obsežne reformne pakete, vendar zaradi političnih sporov, menjav prioritet ali pomanjkanja koordinacije številne reforme ostanejo nedokončane. To velja za zdravstvo, pokojninski sistem, dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko, pri čemer se razprave pogosto ponavljajo skozi več mandatov.

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    Prav vprašanje koordinacije med institucijami bo mogoče v prihodnjih letih opazovati tudi na enem najpomembnejših reformnih projektov sedanje vlade – vzpostavitvi Skoka (Specializiranega urada za pregon korupcije in organiziranega kriminala). Predlagana reforma predvideva tesnejše povezovanje preiskovalnih in tožilskih funkcij po vzoru hrvaškega modela Uskok ter predstavlja enega največjih posegov v institucionalno ureditev pregona gospodarskega kriminala in korupcije v zadnjih letih.

    Skok je hkrati dober primer, zakaj organizacijska struktura sama po sebi ne zagotavlja uspeha. Podobno kot pri vprašanju števila ministrstev bo tudi pri tem uspeh reforme odvisen predvsem od kakovosti njenega izvajanja. Mednarodne izkušnje kažejo, da so institucije za boj proti korupciji učinkovite predvsem takrat, ko imajo na voljo ustrezno usposobljen kader, jasno določene pristojnosti, zadostne finančne in tehnične vire ter učinkovite mehanizme sodelovanja med policijo, tožilstvom, finančnimi preiskovalci in drugimi nadzornimi organi. Čeprav nova organizacijska ureditev lahko odpravi nekatere pomanjkljivosti, sama po sebi ne more nadomestiti kakovostnega vodenja, strokovnosti zaposlenih in kulture sodelovanja med institucijami.

    Prav zato bo Skok zanimiv preizkus širšega vprašanja, ki ga odpira tudi razprava o številu ministrstev. Če bo reforma uspešna, razlog ne bo zgolj ustanovitev nove institucije ali sprememba organizacijske sheme, ampak sposobnost države, da zagotovi učinkovito koordinacijo dela, visoko stopnjo strokovnosti in jasno usmerjeno vodenje. Če teh pogojev ne bo, tudi najbolj ambiciozna institucionalna prenova verjetno ne bo prinesla pričakovanih rezultatov.

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    Med obrambo demokracije in zlorabo prava

    Pomembno vprašanje so tudi pogoste reorganizacije ministrstev. Vsaka sprememba organizacijske strukture povzroči določene stroške, zahteva prilagajanje administracije in začasno lahko zmanjša učinkovitost delovanja. Zaposleni se morajo prilagoditi novim pristojnostim, reorganizirati je treba notranje procese, pogosto pa se za določen čas zmanjša tudi jasnost odgovornosti. Zato številni strokovnjaki zagovarjajo večjo institucionalno stabilnost. To ne pomeni, da spremembe niso nujne, ampak da morajo biti premišljene in utemeljene na dejanskih potrebah upravljanja države, ne zgolj na politični simboliki.

    Sklep primerjalnih raziskav je precej jasen. Ni dokazov, da bi bila manjša vlada sama po sebi učinkovitejša od večje. Število ministrstev je predvsem organizacijsko vprašanje, ki mora biti prilagojeno potrebam države in političnim prioritetam posamezne vlade. Za uspešno delovanje vlade so bistveno pomembnejši drugi dejavniki: jasna razdelitev pristojnosti, učinkovita koordinacija med resorji, strokovna in politično neodvisna javna uprava, politična stabilnost, dolgoročna strateška usmerjenost ter kakovost vodenja.

    Slovenija na nekaterih od teh področij dosega razmeroma dobre rezultate. Hkrati pa domače in mednarodne analize opozarjajo na potrebo po boljšem medresorskem usklajevanju, večji strateški kontinuiteti in učinkovitejšem izvajanju reform. Prav ti dejavniki bodo veliko bolj kot samo število ministrstev odločali o tem, kako uspešna bo katerakoli slovenska vlada. Razprava o velikosti vlade je zato legitimna, vendar ne bi smela zasenčiti bistvenega vprašanja: ali institucije države delujejo usklajeno, strokovno in učinkovito pri reševanju problemov, s katerimi se ukvarjajo državljani.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na univerzi v Sheffieldu. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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