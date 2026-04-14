Med sanjami o Evropi in balkansko »banana« realnostjo

Povprečen državljan Republike Slovenije se je po razburkanem petkovem popoldnevu zbudil v novo realnost. V svet, ki ne bo več takšen, kot je bil do zdaj. Umirjen, brezskrben, sočuten in razumen. Kot kaže, je nastopil čas ponovne agonije in nenehne bojazni pred novim dnem, ki bo prinašal sankcije, neuravnovešeno poseganje v življenje posameznika in morda celo iskanje »novega doma«. V državi Sloveniji se po 35 letih pojavlja stanje brez primere. To je nova realnost v naši domovini.

Za Slovenijo je po osamosvojitvi od jugoslovanskega agresorja leta 1991 kazalo, da lahko gre po poti najnaprednejših držav zahodne Evrope. A smo se od vsega začetka mučili sami s seboj. Najprej s preteklo in polpreteklo zgodovino, nato z lastninjenjem brez nadzora, temu je sledilo bogatenje na račun nas, navadnih državljanov, ki smo si samo želeli, da ne bo treba več »gledati čez meje«, kako tam živijo bolje od nas. Privatizacija, ki so jo od vsega začetka izvajali tako imenovani »osamosvojitelji« Slovenije, je pripeljala do tega, da so začeli vračati imetje neznanim lastnikom kulturnih dobrin (gradovi), četudi ti sploh niso bili več med živimi. Temu je sledilo vračanje gozdov »cerkvi«, ki je na neki svojstven način bila (tako so trdili zagovorniki vračanja) lastnica teh tisoč hektarov slovenskih gozdov. Mnogi smo se spraševali, kako je to lahko mogoče, a nasprotniki so trdili, da je to bilo od nekdaj »božje« in da je takšna »božja volja«. Vse to se je dogajalo pod eno in isto oblastjo, kolikor jim je uspelo v teh leti priti do nje. Ko je, so delali tisto, za kar ob plebiscitu o samostojnosti ni bilo dogovora. Delili so narod na leve in desne – čemur smo priča še zdaj. Taisti so se seveda ob divjaškem lastninjenju začeli boriti za to, da ne bo samo levih in desnih, ampak tudi revni in bogati – čemur smo priča še danes.

Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije.

Pa se zgodi, da narod spregleda in ponovno zaupa svoj glas napredku, razvoju, skupnemu dobru, javnemu šolstvu, zdravstvu. In glej ga zlomka. Po zgledu avtokratskih režimov po svetu, ki prav tako trdijo, da so demokratski, želijo vrniti življenje ljudi nazaj in ne naprej. Kdo bi si mislil, da si ne želimo napredka, varnosti in enakosti za vse. Po zgledu ameriške demokracije, ki si jemlje pravico »vzeti življenje« drugim brez pomislekov, po zgledu madžarske skorumpirane oblasti, ki je za nekaj časa odprla internet za vse, tudi za tiste, ki živijo na robu preživetja, se slovenska tako imenovana demokracija odloči iti po njihovi poti. Na žalost ne z ugodnostmi, ki jih »ponujajo« drugi avtokrati, temveč z obljubami, da bodo »naredili« red, ustavili korupcijo in delali po volji ljudi.

Nevedni ali pa zavedeni prebivalci majhne Slovenije nasedajo govoričenju ljudi, ki vse življenje živijo na njihov račun, ne da bi za to državo naredili kaj koristnega. Samo vnašanje nezadovoljstva, oporekanje vsemu dobremu in iskanje nenehnih krivcev in nasprotnikov nas pelje v prejšnji režim nekdanje Juge, kjer so nas strašili z zunanjim sovražnikom, najhujši pa je bil notranji. Iz tega so izšli tudi sedanji veliki glasniki demokracije. A zanje in njihove volivce to ni pomembno. Ti so zadovoljni s »pivom in klobaso«, natolcevanji s »prižnice« in upanjem, da jim bo »bog pomagal«. Glede na vse bo verjetno res zanje ostalo zgolj še to slednje upanje.

Zdaj beremo o čestitkah najverjetnejši novi koaliciji. Prve niso prišle od ameriških in izraelskih agresorjev, kakor tudi ne od ruskih zavojevalcev. Tokrat so na novo izvoljenemu »demokratičnemu« predsedniku državnega zbora Republike Slovenije čestitali »bratje« iz Srbije, države, ki je na robu propada. Cela stranka novega predsednika državnega zbora je na volitvah dobila le štirikrat več glasov, kot jih je dobil zgolj predsednik stranke, ki je zmagala na volitvah. Pa naj še kdo reče, da tudi Slovenija ne postaja »banana republika«.

Za zaključek se sprašujem, kdaj bomo nehali biti hlapci lastne naivnosti in do kdaj bomo državljani le statisti v tej tragikomični predstavi, v kateri nam prodajajo »red« tisti, ki so ustvarili kaos, in »poštenje« tisti, ki so si prisvojili naše gozdove in gradove? Ne smemo se slepiti – ko čestitke prihajajo iz držav na robu propada, je to jasen signal, kam plujemo. Če se bomo še naprej zadovoljili s »pivom in klobaso«, medtem ko nam pred očmi razstavljajo javno šolstvo in zdravstvo (in bodo vrnili cerkvi, kar bo še mogoče), bomo kmalu ugotovili, da nam ni ostalo niti to. Čas je, da kot narod nehamo nasedati puhlim obrazom, ki nam kradejo prihodnost pod krinko domoljubja, in zahtevamo državo, ki bo služila ljudem, ne pa strankarskim elitam in tujim interesom. Če ne bomo stopili skupaj za skupno dobro, bo naša edina »nova realnost« le še bledenje spomina na to, kaj bi Slovenija lahko bila.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.