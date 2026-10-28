Med svobodo vesti, političnim vmešavanjem in neenakostjo pred državo

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Dan reformacije, ki ga v Sloveniji praznujemo 31. oktobra, ni zgolj spomin na Primoža Trubarja, prve slovenske knjige in začetke slovenskega knjižnega jezika. To je tudi opomin, da so svoboda mišljenja, pravica do drugačnega prepričanja in dostojanstvo posameznika vrednote, ki jih mora družba nenehno varovati. V času političnih napetosti, ideoloških delitev in vse pogostejšega poseganja politike na različna področja družbenega življenja postaja pomen reformacije znova aktualen. Njeno sporočilo je jasno. Oblast ne sme postati lastnica človekove vesti, prepričanja in svobode. To velja tako za politiko kot za verske skupnosti, izobraževanje, kulturo in javno ...