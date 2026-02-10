Miha Kordiš, bitcoin slovenske politike

Berem, poslušam in gledam naše bolj in manj vplivne medije, kako se že kar odkrito vzpenjajo v spiralo politično všečnega oblikovanja javnega mnenja. Praviloma brez želje, da bi javnosti razkrili svoje politične reference. Kot da bi nekateri sledili iluziji vladajočih politikov, da ljudje razmišljajo enako evforično kot leta 2022. Kot da se nista zgodila dva zavrnilna ljudska referenduma in ustavno razveljavljena zdravstvena prepoved. Ljudje očitno vedno manj verjamejo politikom. Ne morem, da se ne bi spomnil ameriških predsedniških volitev izpred dobrega leta, ki sem jih spremljal v živo. Ameriški mediji, ankete javnega mnenja in hollywoodski influencerji z več deset milijoni sledilcev, kot so Taylor Swift, Madonna, George Clooney, Oprah Winfrey, Lebron James, Jennifer Lopez, so navdušeno podpirali in razglašali, da bo zmagovalka predsedniške tekme demokratska kandidatka Kamala Harris. Američani sicer radi gledajo filme in poslušajo glasbo, igralci in pevci so njihovi idoli. Vendar, ko gre za njihov ekonomski položaj, se ta virtualna ljubezen hitro konča. Večina ameriških volivcev je bila zelo nezadovoljna z zgrešeno gospodarsko in socialno politiko vladajočih demokratov, imenovano bidenomika.

Vse višje cene živilskih izdelkov, visoke cene vse bolj nedostopnih stanovanj in poslabšana varnost ameriških družin zaradi odprte migrantske politike so močno spremenile ameriške volilne preference. Tako delavski kot tudi srednji razred v ZDA je ponotranjil odpor proti odtujenosti vladajoče demokratske elite. Zmagovalec ameriških predsedniških volitev zato ni bil nobeno presenečenje. Demokratska stranka je bila grdo poražena. A ameriška demokracija se je hitro odzvala in šokirala z izvolitvijo demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija za župana mesta New York. Obljubil je brezplačen mestni javni prevoz, javne vrtce, omejitev stanovanjskih najemnin in gradnjo kar 200.000 mestnih cenovno dostopnih stanovanj. Denar naj bi dobil z večjim obdavčenjem bogatih in korporacij. Pred kratkim je prisegel kot 112. župan mesta New York. Ali veste kje? Najprej kar na zapuščeni postaji podzemne železnice. Simbolično je s to izbiro potrdil svojo zavezo delovnim ljudem, zaradi katerih mesto New York vsak dan tudi deluje. Pokazal je, da trdno ostaja blizu delavskega in srednjega razreda. Pozor, ne blizu kapitala!

Edvard Oven, poslovnež, nekdanji direktor Stanovanjskega sklada RS in politik. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ali je potembitcoin slovenske politike? Socialist Zohran Mamdani postaja veliko upanje ameriškega delavskega in srednjega razreda. Pa tudi vzrok za hitro vse večjo zaskrbljenost milijardnega kapitala. Namreč, na prisegi so uporabili znani verz, če nam uspe tu, nam lahko uspe povsod. Že ob svoji prisegi je pokazal, da bo odločno drugačen. Prisegel ni na Sveto pismo, kar je v ZDA običaj, ampak kar na Koran! Verjetno niso prav daleč pričakovanja, da bo mandatar katere nove slovenske vlade prisegel kar na Sveto pismo in ne na zapovedano Ustavo RS. Vse je in bo enkrat prvič.

Spomnim se ene vladajočih strank, ki je nekaj mesecev pred zadnjimi državnozborskimi volitvami s plakatom zatrjevala predvolilne obljube, da mora biti stanovanje pravica in ne problem. Nič od tega. Po štirih letih njihovega vladanja je od pravice do stanovanja ostal samo obupen problem. Na plakatih so obljubljali, da bo mesečna najemnina za 65 kvadratnih metrov veliko državno najemno stanovanje znašala 350 evrov. Nič od tega. Mesečna stroškovna najemnina takega državnega stanovanja v Ljubljani je lani znašala več kot 600 evrov. Političnega opravičila spet ni bilo. Še več, zaradi spremenjenega zaračunavanja se bodo državne neprofitne najemnine v starejših stanovanjih postopno zvišale za kar 80 odstotkov, pri novih stanovanjih pa takoj za deset odstotkov. Seveda bodo v svojo obrambo navajali, da je stanovanjska politika v rokah stranke Levica. A ne bo šlo. Vladajoča politična koalicija je politično soodgovorna in slovenska vlada odloča s kolektivno odgovornostjo.

Ne morem se znebiti vtisa, da stanovanjsko politiko vodi neka nevidna leva roka s prevezanimi očmi, ki v rešitvah stanovanjske krize vse stavi samo na gradnjo javnih najemnih stanovanj. Ampak predvolilne obljube o gradnji 30.000 javnih najemnih stanovanj in s tem obljube o visoki dostopnosti najemnih stanovanj predvsem za mlade družine se topijo še hitreje kot obljube o zeleni prihodnosti. Nepremišljena stanovanjska politika že kaže rezultate. Ne dobre. Po štirih letih vladanja koalicije Gibanja Svoboda, SD, in Levice imamo v Sloveniji zgodovinsko najdražja stanovanja, zgodovinsko najvišje državne in tržne stanovanjske najemnine ter zgodovinsko neznosno nedostopnost bivanja. To je prava patološka stanovanjska brezizhodnost predvsem za mlade družine. Vladna stanovanjska politika ob teh poraznih rezultatih prihaja s paketom novih obljub o stanovanjih. Tokrat za kar celotno desetletje vnaprej. Mlade družine se bodo do takrat že postarale in razočarano ugotovile, da jim je biološka ura že odbila. Zato potrebujejo stanovanja zdaj ali jutri in ne pojutrišnjem. Namreč, dolgoročno smo vsi mrtvi, nas uči svetovno znani ekonomist.

Po štirih letih vladanja koalicije Gibanja Svoboda, SD, in Levice imamo v Sloveniji zgodovinsko najdražja stanovanja, zgodovinsko najvišje državne in tržne stanovanjske najemnine ter zgodovinsko neznosno nedostopnost bivanja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Če sem se česa naučil iz zadnjih ameriških predsedniških volitev, je to bila lekcija iz demokracije. Namreč, iz odtujenih kabinetov, tudi če so še tako demokratični, ni mogoče vladati. Vsaj dolgo časa ne. Treba je med ljudi. Jih poslušati in slišati. Ne pa pošiljati dobro plačanih piarovcev, da prepričujejo novinarje. Ko so državljanke in državljani enkrat že odločeni, koga (ne) bodo volili, je vse prepozno. Svojih intimnih volilnih preferenc ljudje potem javno ne zaupajo nikomur. Še najmanj anketarjem javnega mnenja. Starejši svojo volilno odločitev širijo znotraj družine, sorodnikov in prijateljev, glas njihove politične preference gre hitro od ust do ust. Mladi pa mrežijo svoje volilno prepričanje na socialnih omrežjih, predvsem znotraj zaprtih skupin. Treba je pohvaliti mlade. Politika jih je začela zanimati in celo vstopajo v politične stranke.

V Sloveniji so ljudje pred volitvami vse bolj razdeljeni. Nekateri napovedujejo selitev v Trst, drugi ponoven vstop v politiko. Pač glede na (ne)uresničitev volilnih pričakovanj. Vendar v nečem razmišljajo podobno. V Sloveniji primanjkuje politik tipa Zohran Mamdani. Si lahko predstavljate kakšnega ljubljanskega Mamdanija, ki bi ljudem obljubil brezplačen mestni javni prevoz in omejitev stanovanjskih najemnin?

Res pa je, da je bila kmalu po ameriških predsedniških volitvah gneča na nekaterih vzhodnoameriških letališčih. Pa ne zaradi velikega navala potnikov. Samo lastniki kapitala so brez izjem pristajali s svojimi zasebnimi letali, da osebno prisežejo, da so na pravi strani. Hitro so izračunali, da se jim pot v Canosso izplača. Donald Trump namreč ne dovoli dvomov.

Se nam marca morda obeta ameriški volilni scenarij? Ne vidim prav veliko razlogov, zakaj naj bi bilo v Sloveniji kaj drugače. No, razen zasebnih avionov.

***

