  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Odpor zdaj: pismo mojim prijateljem

    To pismo je namenjeno vam, ki vodite gledališča, ki branite institucije svobode: bodite zgled, bodite svobodni. Govoriti in ne molčati pomeni ne bati se.
    Milo Rau: Koliko sto tisoč ljudi se mora podati na ulice, preden bomo mi, kot umetniki, kuratorji, režiserji in organizatorji festivalov, končno prevzeli odgovornost? FOTO: Akhtar Soomro/Reuters
    Galerija
    Milo Rau: Koliko sto tisoč ljudi se mora podati na ulice, preden bomo mi, kot umetniki, kuratorji, režiserji in organizatorji festivalov, končno prevzeli odgovornost? FOTO: Akhtar Soomro/Reuters
    Milo Rau
    6. 10. 2025 | 14:38
    6. 10. 2025 | 14:45
    9:04
    A+A-

    Poznate ta občutek? Povabljeni ste, kupili ste darilo, napisali ste tudi kratko pismo. Poetično pismo, človeško pismo. Toda na poti do kraja, kamor ste povabljeni, ugotovite, da nekaj ni v redu. Da ne deluje več, da se zdi napačno. Tako se počutim danes, ko se na stotisoče ljudi v Italiji podaja na ulice, da bi končali genocid v Gazi. Danes, ko se pripravljam na premiero svoje nove predstave v Italiji: Pismo.

    Predstava Pismo govori o odnosih med otroki in njihovimi starši, med igralci in njihovim občinstvom. Govori o Čehovu, Ivani Orleanski in več drugih evropskih ikonah. Govori o ljubezni in žalosti. Predvsem pa govori o naši kolektivni potrebi po skupnosti in lepoti. Ampak veste kaj? Danes, tukaj, se igra zdi čudno napačna. V tem času, ko vsak dan padajo bombe na Gazo in je bila flota, ki je bila na poti, da ustavi genocid, sama ustavljena, se mi lepota, žalost in humor mojega pisma zdijo kot veliko molčanje, celo laž.

    image_alt
    Mahmud Abas: Večni predsednik palestinske uprave

    Morda poznate pesem Bertolta Brechta: »Kakšni časi so to, ko je pogovor o drevesih skoraj zločin, ker hkrati prinaša molk o številnih grozodejstvih.« Da, tako se počutim: kot nekdo, ki zgovorno molči. Zato sem na hitro napisal drugo pismo, ki ga lahko preberete tukaj: politično, neposredno pismo. Seveda ni nič bolj smešnega kot stiskanje pesti na odru, kot razglašanje gesel in utopij v gledališču.

    Brecht je to že vedel: edina stvar, ki je slabša od socialističnega realizma, je socialdemokratski realizem. Oder ni prostor moralne jasnosti, ampak prostor protislovij. Gledališče, ki ga imam rad, je temen, tragičen, smešen, ranljiv, zamišljen prostor. Toda danes, dragi prijatelji, danes moramo biti jasni. Povedati moramo, kaj mislimo. Svojo pozornost moramo usmeriti v to, kar se dogaja zunaj, v svetu. In o tem moramo nehati molčati.

    Milo Rau je direktor Dunajskega festivala, dramatik in režiser. FOTO: osebni arhiv
    Milo Rau je direktor Dunajskega festivala, dramatik in režiser. FOTO: osebni arhiv

    Kaj danes pomeni ne molčati kot umetnik? Najprej: ne pustite se zmesti tistim, ki vam pravijo, da morate izbrati stran. Morda je to kliše, a človeštvo ima samo eno stran. Govoriti o Gazi pomeni obsoditi zločine izraelske vojske prav toliko kot zločine Hamasa. Ne molčati pomeni stati ob strani vsem tistim, ki se podajajo na ulice, da bi protestirali proti genocidu v Gazi: naj bodo to palestinski, izraelski ali evropski državljani. Ker zločin proti človeštvu ni usmerjen proti temu ali onemu ljudstvu – usmerjen je proti vsem ljudem, proti človeštvu samemu.

    Potem: spregovoriti in ne molčati pomeni stvari poimenovati s pravim imenom. Prejšnji teden ste vsi slišali razvpito izjavo radikalnega politika Ejala Mizrahija na italijanski televiziji, ko so ga vprašali o umorjenih otrocih v Gazi: »Definirajte otroke.« Kdor uporabi izraz »genocid«, ki ga je ZN nedvoumno uporabil za izraelsko vojskovanje v Gazi, sliši enak odgovor: »Definirajte genocid.« Kot da bi bili na akademskem seminarju, kot da ljudje v Gazi ne bi umirali vsako minuto, medtem ko berete to pismo. Zaradi bomb, zaradi lakote, zaradi bolezni.

    Objem med ranjeno palestinsko žensko in deklico po izraelskem bombardiranju Han Junisa na jugu Gaze 15. novembra 2023 FOTO: Belal Khaled/AFP
    Objem med ranjeno palestinsko žensko in deklico po izraelskem bombardiranju Han Junisa na jugu Gaze 15. novembra 2023 FOTO: Belal Khaled/AFP

    Morda še nikoli prej genocid ni bil izveden tako eksplicitno, vidno in globalno nesporno kot v tem primeru. In kaj smo storili? Zapravili smo veliko mesecev, celo let, za jezikovne igre. Dovolj je prebrati samo eno od neštetih poročil Združenih narodov in vseh vrst raziskovalnih združenj, dovolj je odpreti samo en časopis. Zločin je vsem na očeh in preprosto vse institucije, ki smo jih izumili po drugi svetovni vojni, da bi preprečili natanko to, kar se dogaja v Gazi, so mu dale nedvoumno ime: genocid.

    Zdaj je ena stvar zapisati to besedo ter jo jasno in razločno izreči. Povsem drugo pa je iz nje potegniti posledice. Zakoni niso narejeni, da bi jih recitirali kot poezijo. Zakoni so tu, da se jih izvršuje v praksi. Kot pravi Jezus v Novi zavezi: Ne ljubimo z besedami in jezikom, ampak z dejanji in resnico. Zakoni, besede, institucije, ki se ne uporabljajo, a kljub temu še naprej obstajajo, postanejo okraski krivice in nečlovečnosti. In na koncu, ko postanejo nemočni, so odpravljeni – in z njimi demokracija in svoboda.

    image_alt
    O usodi žrtev genocida v Gazi odločajo vojni zločinci

    To pismo je namenjeno vam, ki vodite gledališča, ki branite institucije svobode: bodite zgled, bodite svobodni. Govoriti in ne molčati pomeni ne bati se. Ne bojte se izgubiti položaja, ne bojte se povedati resnice z besedami, ki so resnične. Ne smemo več molčati iz strahu, da bomo med poraženci zgodovine. Kajti, kot pravi Brecht drugje, malo preden je v Nemčiji zmagal fašizem in je bil prisiljen v izgnanstvo: »Od zdaj in še dolgo ne bo več zmagovalcev, samo poraženci.«

    Če namreč ne ukrepamo zdaj, če bomo še naprej molčali, ne bomo postali samo sostorilci. Ne bomo uničili le svoje človečnosti, temveč tudi svojo svobodo ter prej ali slej mir. Če bomo danes molčali, se bomo morali jutri boriti, tako kot so se borili naši stari starši in prastarši. Če v mirnih časih izdamo svoje vrednote, če molčimo tukaj in zdaj, ne da bi nam kdo grozil, kako se bomo izkazali v blatu resničnosti?

    Že takrat smo molčali in preprosto nadaljevali. Sklonili smo glave, ker smo se bali za svoje položaje, ker nismo hoteli gledati na stvari »enostransko«.

    In končno: nimamo pravice molčati. Nemčija in Avstrija, kjer živim in delam, Italija, kjer bom prihodnji teden uprizoril svojo predstavo Pismo: to so tri države klasičnega fašizma. Ne tako dolgo tega smo načrtovali in izvedli genocid, genocid nad evropskimi Judi, najstrašnejši genocid vseh časov.

    Že takrat smo molčali in preprosto nadaljevali. Sklonili smo glave, ker smo se bali za svoje položaje, ker nismo hoteli gledati na stvari »enostransko«. Ker ima umetnost svojo lastno vrednost in je bila situacija protislovna. Že takrat je bilo vse na očeh javnosti in že takrat smo najhujše skrivali za evfemizmi.

    Šestnajstega septembra je preiskovalna komisija ZN obtožila izraelsko vlado »neposrednih dokazov o genocidnem namenu. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Šestnajstega septembra je preiskovalna komisija ZN obtožila izraelsko vlado »neposrednih dokazov o genocidnem namenu. FOTO: Nacho Doce/Reuters

    Šestnajstega septembra je preiskovalna komisija ZN obtožila izraelsko vlado »neposrednih dokazov o genocidnem namenu«. Člani komisije so citirali govore, ukaze in sporočila izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja ter njegovih ministrov in generalov, vključno s televizijskim nagovorom, v katerem je Netanjahu primerjal invazijo izraelske vojske na Gazo s tem, kar je komisija opisala kot »sveto vojno popolnega uničenja« v hebrejski Bibliji. Na kaj čakamo? Koliko sto tisoč ljudi se mora podati na ulice, preden bomo mi, kot umetniki, kuratorji, režiserji in organizatorji festivalov, končno prevzeli odgovornost? Preden bomo svoje odre iz krajev zgovornega molka spremenili v kraje odpora?

    Obstaja verz judovsko-ameriškega pesnika Delmora Schwartza, ki ga imam rad: »Čas je šola, v kateri se učimo, čas je ogenj, v katerem gorimo.« Gorimo in se učimo hkrati, bodimo umetniki in aktivisti hkrati. Nehajmo molčati. Zavzemimo jasno stališče. Ker lahko le tako rešimo našo umetnost, gledališče: ta ranljivi in zamišljeni prostor, kjer skupaj iščemo skupnost in lepoto.

    ***

    Milo Rau, direktor Dunajskega festivala, dramatik, režiser.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Generalni sekretar UNRWA

    Kako smo dopustili, da so Palestinci tako razvrednoteni?

    Philippe Lazzarini vodi agencijo UNRWA, ki je pod hudim izraelskim pritiskom. Kljub temu še naprej pomagajo palestinskim beguncem.
    Nina Gostiša, Aljaž Vrabec 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Budur Hasan, mednarodna pravnica

    Raziskovalka Amnesty International o Gazi: Na kocki je nekaj večjega od nas

    Budur Hasan o preiskovanju in dokazovanju genocida: »Zastavimo si lahko veliko zakajev, vendar nas zanima predvsem kako. Motivi so za moralne filozofe.«
    Nina Gostiša 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Genocid v Gaziodprto pismo kulturnikovMIlo RauDunajski festivalUmetnost in politikagostujoče pero

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Pogi evropski prvak, Juvan osvojila turnir WTA 125 (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 6. 10. 2025 | 14:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Opolnoči znižanje reguliranih cen goriv

    S polnočjo se bodo bodo znižale regulirane cene naftnih derivatov.
    6. 10. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vzdržnost javnih financ

    Golob in Boštjančič o proračunskih ciljih: predviden primanjkljaj več milijard

    Finančni minister Klemen Boštjančič je povedal, da je proračunski primanjkljaj v obeh prihodnjih letih načrtovan v višini 2,1 milijarde evrov.
    6. 10. 2025 | 14:39
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Odpor zdaj: pismo mojim prijateljem

    To pismo je namenjeno vam, ki vodite gledališča, ki branite institucije svobode: bodite zgled, bodite svobodni. Govoriti in ne molčati pomeni ne bati se.
    6. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Porto

    Sovražna dobrodošlica za Mourinha: Proti njemu leteli vžigalniki in plastenke

    Vrnitev Joseja Mourinha v Porto so zaznamovali izgredi navijačev in metanje predmetov. Napet derbi se je končal z remijem 0:0.
    6. 10. 2025 | 14:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vzdržnost javnih financ

    Golob in Boštjančič o proračunskih ciljih: predviden primanjkljaj več milijard

    Finančni minister Klemen Boštjančič je povedal, da je proračunski primanjkljaj v obeh prihodnjih letih načrtovan v višini 2,1 milijarde evrov.
    6. 10. 2025 | 14:39
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Odpor zdaj: pismo mojim prijateljem

    To pismo je namenjeno vam, ki vodite gledališča, ki branite institucije svobode: bodite zgled, bodite svobodni. Govoriti in ne molčati pomeni ne bati se.
    6. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Porto

    Sovražna dobrodošlica za Mourinha: Proti njemu leteli vžigalniki in plastenke

    Vrnitev Joseja Mourinha v Porto so zaznamovali izgredi navijačev in metanje predmetov. Napet derbi se je končal z remijem 0:0.
    6. 10. 2025 | 14:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo