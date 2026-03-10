Minab, neokolonializem in rasizem

Iranci so sicer beli, a ne dovolj. In so muslimani. Poleg tega pa še šiiti. Ko sta Izrael in ZDA le dan po sestanku med iranskimi in ameriškimi pogajalci o usodi iranskega jedrskega programa brez mednarodnih mandatov, brez vojne napovedi in proti vsem načelom mednarodnega prava napadla Iran, so takoj ubili ajatolo Hameneija, vrhovnega verskega voditelja ter strah in trepet emancipiranih Irank, ter ožji vojaški vrh, ki je z njim sestankoval v očitno pred ameriškimi raketami ne dovolj varnem bunkerju. Hkrati so Američani v Minabu, na jugu Irana, z raketo, ki je zadela dekliško šolo, pobili več kot 160 šolark, starih od sedem do 12 let. Ubijanje iranskih civilistov se je nato nadaljevalo. Prav tako v Libanonu, kjer so izraelski napadi na Bejrut že zahtevali na stotine žrtev, med njimi 84 otrok. Velesila in država, ki že tretje leto izvaja genocid nad Palestinci in ve, kako se temu streže, velikega Irana (še) nista uspeli spraviti na kolena.

Teheran se je nato odzval z izrazitim protinapadom, ne le proti Izraelu, ampak proti vsem ameriškim oporiščem in zalivskim državam, ki jih gostijo in od koder poteka »specialna operacija« proti Iranu. In zaprl je Hormuško ožino. Dron je priletel na britansko oporišče na Cipru, ki naj bi ga uporabljali tudi Američani. Odzivi zahodnih diplomacij so bili promptni in enotni, s častno izjemo kritične refleksije španskega premiera Pedra Sancheza. EU in njene članice so takoj obsodile napadeno državo oziroma iranske napade na zalivske države in Ciper ter pozvale k umiritvi razmer in spoštovanju mednarodnega prava. Iluzija ali naivnost: duet Trump-Netanjahu nima namena, da bi umiril razmere, mednarodno pravo pa zanju ostaja španska vas. Da bi se izognila nepopularnemu pošiljanju lastnih vojakov v Iran, pihata na dušo tistim, ki bi želeli spremembo režima in jih pozivajo k državljanski vojni.

Ko je ta nerodni poskus makartizma začel odmevati, so – najbrž tudi po posredovanju vladnega vrha v občutljivem predvolilnem času – del o Lipuščku iz dokumenta izbrisali.

Ameriško-izraelski napad proti Iranu na zahodu ni bil predmet obsodbe. Tudi masakra deklic v šoli v Minabu ni nihče obsodil. Prav tako ni bilo zaslediti sožalj. Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je šel korak dlje in »daddyjevo« vojno izrecno podprl. A ne le to. V intervjuju, objavljenem na instagramu, Rutte opisuje Nato kot platformo za širjenje ameriške nadvlade, zato bi bilo prav – po njegovem mnenju –, da se v vojni proti Iranu angažira tudi zavezništvo ter da se ameriško-izraelskemu projektu pridružita EU in Kanada.

Donald Trump medtem stopnjuje agresijo in vojno retoriko z besediščem, ki zelo od blizu spominja na Hitlerjevo: Iranu grozi s popolnim uničenjem, če se ne bo brezpogojno predal. Ostali zahod nemo, preudarno ali prestrašeno spremlja eskalacijo in se kameleonsko prilagaja oranžno-rdečim barvnim odtenkom na obrazu pobesnelega cesarja.

Kaj pa mi, v Sloveniji, ob vsej tej distopični mori? Nekaj različnih stališč in ocen o vojni je bilo med strankami zaznati v predvolilni kampanji, vendar tudi zadrega, ki izhaja iz občutka nemoči. Desnica, tako ali drugače, Trumpovo in Netanjahujevo vojno-genocidno politiko bolj ali manj odkrito in navdušeno podpira. Najočitneje SDS. Branko Grims je te dni v intervjuju za ameriški medij pohvalil Trumpovo politiko in sedanjo slovensko vlado označil za »skrajno levičarsko in podpornico Irana«.

Janez Janša je v času izvajanja genocida v Gazi, skupaj z Miloradom Dodikom, na srečanju v Izraelu podprl izraelsko zločinsko početje. Ko je bilo že jasno, kaj se v Gazi dogaja, je novembra leta 2023 v Izrael na povabilo tamkajšnje vlade, oblečen v zaščitni jopič, priletel in poziral za fototermine tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec. Sicer so se na obisku v Izraelu v podobnih jopičih zvrstile tudi Ursula Von der Leyen, Roberta Metsola in celo naša ministrica Tanja Fajon. Res je tudi, da sta vlada in diplomacija potrebovali nekaj časa, ter jasne besede predsednice Nataše Pirc Musar v evropskem parlamentu, preden sta snela izraelski zaščitni jopič in priznala, da se v Gazi dogaja genocid. Da ni le Hamas terorist. Tega pa desna opozicija ni nikoli priznala. Politična, ideološka in psihološka odvisnost od Nata in EU, torej nekakšen ameriški sindrom, očitno botruje tudi zmedi vladne koalicije, razlikam in odstopanju manjšinske kritične Levice navkljub.

Američani so v Minabu, na jugu Irana, z raketo, ki je zadela dekliško šolo, pobili več kot 160 šolark, starih od sedem do 12 let. Ubijanje iranskih civilistov se je nato nadaljevalo. Prav tako v Libanonu, kjer so izraelski napadi na Bejrut že zahtevali na stotine žrtev, med njimi 84 otrok. FOTO: Amirhossein Khorgooei/Reuters

To se je izkazalo tudi v primeru uradnega odziva naše diplomacije na Trump-Netanjahujevo agresijo, ki se bistveno ne razlikuje od smernic EU, ki sta jih narekovala Ursula von der Leyen in Kaja Kallas. Odločna obsodba iranskih protinapadov je bila posredovana veleposlanici Irana, poklicani na zagovor. Tišina ali zgolj mrmranje o poboju deklic v Minabu, ameriškem vojnem zločinu par excellance, je bila neznosno glasna. Pa razstrelitev tiste šole ni bila edina »prostranska škoda«; raketiranih je bilo več šol, po podatkih WHO je bilo raketiranih tudi 13 bolnišnic. V marsičem je bil množični poboj v Minabu, kljub visokotehnološki izvedbi z varne razdalje, primerljiv s tistim bolj »analognim« v ukrajinski Buči, kjer se žrtvam ruskega obračunavanja nepogrešljivo klanjajo vsi evropski politiki, ki obiskujejo Ukrajino. Čemu ta molk, ta dvojna morala in to dvojno merilo? Morda ker iz globine bele, krščanske, evropske in ameriške istovetnosti voditeljev zahoda vse od konca druge svetovne vojne – zaradi politične korektnosti po zmagi nad nacifašizmom – prodirata potlačeni rasizem in kolonialna nostalgija.

Še posebno po nastopu Trumpa in spreobračanju dojemanja druge svetovne vojne v Evropi z legitimacijo fašizma in kriminalizacijo antifašizma teh zavor ni več, kar eklatantno izkorišča skrajna desnica, a postaja modus operandi tudi za širši, konservativno in liberalno sredinski politični spekter, kar najbolj povedno dokazuje Ruttejeva servilnost trumpizmu. Le tako je mogoče razumeti tudi pasivnost »demokratične Evrope« (z manjšimi pohvalnimi izjemami, vključno s slovensko) do genocida v Gazi in na Zahodnem bregu. Palestinci pač niso čisto beli, poleg tega so večinoma muslimani. Ali se ni nekaj podobnega pred tridesetimi leti dogajalo v Srebrenici? In če ostanemo za trenutek v naši okolici, ni mogoče prezreti dogajanja v obveščevalnem ali protipropagandnem zaledju, ki ga vzdržuje vlada – po nekakšni dolžnosti do severnoatlantskega zavezništva. V njem se utrjuje narativ o nevarnosti kritikov Nata, oboroževanja in ameriško obarvane politike EU.

Dober primer je inštitut Trivelis, ki piše analize o širjenju do zahoda in države sovražnih vsebin ter narativov, financira pa ga ministrstvo za obrambo. Inštitut je šel tako daleč, da so avtorji analize, ki je sicer dvomljive kakovosti, identificirali glavni vir »protinatovskih«, »proruskih« in »protidržavnih« navdihov; to naj bi bil znani novinar in poznavalec mednarodnih razmer Uroš Lipušček. Pri tem so bili navedeni nekateri nosilci skupin na facebooku​, ki širijo njegove objave. No, ko je ta nerodni poskus makartizma začel odmevati, so – najbrž tudi po posredovanju vladnega vrha v občutljivem predvolilnem času – del o Lipuščku iz dokumenta izbrisali. Nekaj podobnega, a veliko bolj sofisticiranega, se zdaj poraja v Trstu, kjer so prejšnji teden predstavili tako imenovani Observatorij za jugovzhodno Evropo (Osservatorio SEE), ki ga vodi senator Andrea Cangini iz vladne Berlusconijeve stranke Naprej Italija in deluje v okviru fundacije Einaudi. To je projekt širjenja liberalnih in evropskih idej na Balkan z namenom – kot so izrecno poudarili njegovi predstavniki – da se ustavi in onemogoči vpliv Rusije, Kitajske in Irana v balkanskih državah ter pospeši njihov vstop v EU. Zveni seveda lepo, evropsko, liberalno, usklajeno s prizadevanji komisarke Marte Kos. A v bistvu je tudi paternalistično in v sozvočju s pogledi Trumpovega oboževalca Marka Rutteja, ki nas želi popeljati v ameriške vojne.

Nekaj odtenkov liberalnega leporečja pa izdaja tudi stare znane apetite naše zahodne sosede do Balkana.

***

Franco Juri, publicist.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.