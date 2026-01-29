  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Minimalna plača in cena dobrih namenov

    Zvišanje minimalne plače je lahko del rešitve. Brez celostnega razmisleka in usklajevanja pa hitro lahko postane tudi del problema.
     Večina srednje plačanega kadra v gospodarstvu ne bo dobila 15- ali 16-odstotnega neto dviga, kakršnega prinaša dvig minimalne plače. Njihova kupna moč se je v zadnjih letih prav tako močno znižala, a možnosti za sorazmeren dvig preprosto ni. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
     Večina srednje plačanega kadra v gospodarstvu ne bo dobila 15- ali 16-odstotnega neto dviga, kakršnega prinaša dvig minimalne plače. Njihova kupna moč se je v zadnjih letih prav tako močno znižala, a možnosti za sorazmeren dvig preprosto ni. FOTO: Voranc Vogel
    Primož Erjavec
    29. 1. 2026 | 05:00
    6:48
    A+A-

    Podpiram zvišanje minimalne plače. To je pomembno povedati na začetku, saj se vsaka kritika hitro razume kot nasprotovanje delavcem. A prav zato je treba odkrito povedati, da problem pri zadnjem dvigu ni cilj, ampak so način in posledice, ki jih bo ta ukrep imel tudi za tiste, ki dviga sploh ne bodo deležni.

    image_alt
    Višina minimalne plače predpostavlja, da en obrok stane manj kot dva evra

    Minimalna plača se zvišuje z 870 evrov na tisoč evrov neto. Za zaposlenega to pomeni 130 evrov več na mesec, za delodajalca pa precej večji strošek. Strošek dela se poveča s 1496 evrov na 1743 evrov bruto bruto, kar pomeni skoraj 3000 evrov več na zaposlenega na leto. Razlika med tem, kar podjetje plača, in tem, kar zaposleni dejansko prejme, je še vedno velika, posledice pa se hitro prelijejo v višje cene in manj manevrskega prostora v gospodarstvu.

    Če ima podjetje šest zaposlenih in posluje z nespremenjenimi prihodki, takšno zvišanje stroškov dela v praksi pomeni, da bo moralo zmanjšati število zaposlenih na pet, če želi ohraniti enako raven stroškov kot do zdaj. Ne gre za odločitev iz pohlepa ali slabega upravljanja, ampak za osnovno računico. V takšnem primeru zvišanje minimalne plače ne pomeni večje socialne varnosti, ampak zelo konkretno tveganje izgube delovnega mesta.

    Razlika med tem, kar podjetje plača, in tem, kar zaposleni dejansko prejme, ostaja velika, posledice pa se hitro prelijejo v višje cene in manj manevrskega prostora v gospodarstvu.

    Pri tem se pogosto prezre, da je bil le mesec dni prej uveden še en pomemben ukrep, splošna božičnica, katere širše posledice so bile že predmet javne razprave. Ta je zaposlenim prinesla 639 evrov dodatnega letnega neto prihodka, kar pomeni približno 53 evrov več na mesec. Če govorimo o minimalnem preživetvenem standardu, bi bilo smiselno, da se ta učinek upošteva. Podoben, če ne celo boljši učinek, bi lahko dosegli z neobdavčenim izplačilom v višini sedanje bruto minimalne plače, ki bi imelo negativne učinke, vendar precej manjše kot trajno zvišanje stroškov dela.

    Pri tem je treba poudariti nekaj, o čemer se redko govori: dviga ne bodo deležni vsi zaposleni. Večina srednje plačanega kadra v gospodarstvu ne bo dobila 15- ali 16-odstotnega neto dviga, kakršnega prinaša dvig minimalne plače. Njihova kupna moč se je v zadnjih letih prav tako močno znižala, a možnosti za sorazmeren dvig preprosto ni. Podjetja takšnih stroškov ne morejo prenesti. Posledica je postopno izenačevanje plač, pri čemer se razlika med minimalno in srednjo plačo zmanjšuje, odgovornost in znanje pa ostajata enako obremenjena.

    image_alt
    Mesec vztraja pri 1000 evrih minimalne plače

    Posebno boleč je ta učinek za samostojne podjetnike. Že leta 2025 so minimalni mesečni prispevki znašali približno 611 evrov, poleg tega je moral normirani s. p. ustvariti približno 19.000 evrov prihodkov na leto, da si je lahko izplačal mesečni dohodek v višini minimalne plače. Z dvigom minimalne in posledično povprečne plače se bodo ti pragovi spet dvignili. To pomeni, da bodo morali samostojni podjetniki ustvariti še višje prihodke zgolj zato, da bodo ostali pri istem življenjskem standardu brez regresa, brez plačane malice, brez povračila prevoza in brez varnosti, ki jo imajo zaposleni.

    Primož Erjavec. FOTO: Osebni arhiv
    Primož Erjavec. FOTO: Osebni arhiv
    Eden manj opaznih, a zelo konkretnih učinkov dviga minimalne plače se kaže tudi pri stanovanjski dostopnosti. Pri odobritvi stanovanjskih kreditov mora kreditojemalcu po plačilu vseh obrokov vsak mesec ostati najmanj znesek minimalne kreditne sposobnosti, ki ga določa Banka Slovenije in temelji na ocenjenih minimalnih življenjskih stroških. Ta za leto 2026 znaša 745 evrov, pri čemer se znesek dodatno poveča za vsakega vzdrževanega družinskega člana.

    Pomembno je poudariti, da že zdaj obstaja razlika med ocenami minimalnih življenjskih stroškov. Vlada jih je za leto 2025 ocenila na približno 791 evrov, kar je že skoraj 50 evrov več od praga, ki ga uporablja Banka Slovenije. Že zgolj uskladitev tega razhajanja bi pomenila dodatno znižanje razpoložljivega obroka za povprečno gospodinjstvo.

    image_alt
    Z višjimi prispevki so imetniki minimalne plače v treh letih izgubili 2100 evrov

    Če bi Banka Slovenije ob nadaljnji rasti cen in storitev leta 2026 minimalne življenjske stroške uskladila celovito, denimo za približno sto evrov, bi to pri povprečnem gospodinjstvu pomenilo precej nižji razpoložljivi obrok. Pri dolgoročnih stanovanjskih kreditih se takšna sprememba lahko prevede v več kot 35.000 evrov manj razpoložljive kreditne sposobnosti. Ob nespremenjenih plačah srednjega sloja in ob že visokih cenah nepremičnin bi to še dodatno zožilo krog kreditno sposobnih gospodinjstev.

    Če k temu dodamo še neusklajenost z dohodninskimi razredi, subvencijami za vrtce, šolsko prehrano in drugimi socialnimi transferji, postane jasno, da posamezna gospodinjstva kljub višji plači na koncu meseca lahko živijo slabše. Višji dohodek jih lahko potisne v manj ugoden razred, pri čemer izgubijo del pravic in subvencij, hkrati pa se zaradi višjih stroškov dela zvišajo tudi cene storitev in osnovnih dobrin. Paradoks takšnih ukrepov je, da ljudem, ki naj bi jim pomagali, dejansko lahko poslabšajo življenjski standard.

    image_alt
    GZS v »drastičen dvig« minimalne plače za 51 evrov neto »ne more privoliti«

    Težava ni to, da se ukrepi sprejemajo, ampak to, da se sprejemajo izolirano, brez makroekonomskega premisleka in brez resnega usklajevanja z deležniki. Socialna politika, ki ignorira učinke na zaposlovanje, kreditno sposobnost in stroške dela, ni sistemska rešitev, ampak zaporedje nepovezanih posegov, katerih račun se pokaže z zamikom.

    Zvišanje minimalne plače je lahko del rešitve. Brez celostnega razmisleka in usklajevanja pa hitro lahko postane tudi del problema.

    ***

    Primož Erjavec, podjetnik, davčni svetovalec in svetovni popotnik.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

