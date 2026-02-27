  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Ministrstvo za resnico 2.0

    Kdor ne sprejema uradne resnice, kdor o njej na primer razmišlja, je, naj se tega zaveda ali ne, agent tuje, sovražne sile.
    »Inštituta« Trivelis, (ki sicer sploh ni inštitut, se pa tako bolje sliši),  financira ministrstvo za obrambo. FOTO: Marko Feist
    »Inštituta« Trivelis, (ki sicer sploh ni inštitut, se pa tako bolje sliši),  financira ministrstvo za obrambo. FOTO: Marko Feist
    Igor Ž. Žagar
    27. 2. 2026 | 05:00
    10:06
    Videti, kaj je pred našimi očmi, zahteva nenehen trud.

    George Orwell

    Pretekli teden smo v Sloveniji dobili svojega prvega vohuna (tajnega agenta ali kontraobveščevalca) z imenom in priimkom. Tako namreč ugotavlja poročilo novoustanovljenega »inštituta« Trivelis, (ki sicer sploh ni inštitut, se pa tako bolje sliši), ki ga financira ministrstvo za obrambo. Ta vohun – kajpada ruski – naj bi bil znani slovenski novinar in publicist dr. Uroš Lipušček, sicer strokovnjak za – Kitajsko. Ampak, pozor, Lipušček je vohun, čeprav morda sam ne ve, da je vohun, Lipušček širi škodljive kremeljske »narative« (izraz, ki je Trivelisu zelo pri srcu), ne da bi vedel, da jih širi in da so škodljivi, s tem pa spodkopava »kognitivni okvir« slovenstva, Slovenije, EU in Nata. Kar je – po mnenju Trivelisa – veliko bolj uničujoče kot vojaški spopad, saj porušeno infrastrukturo lahko hitro obnovimo, posledice napada na kognitivni okvir pa so »bistveno bolj pogubne in veliko težje popravljive«.

    Toda, kako lahko kdorkoli sploh širi škodljive informacije, ne da bi vedel, da jih širi in da so škodljive? Da bi la ahko razumeli ta paradoks, si moramo najprej ogledati konceptualni okvir Trivelisovega poročila, ki temelji na »tujem manipuliranju z informacijami in vmešavanju«, z angleško kratico FIMI. Kaj je FIMI? FIMI je »okvir, ki ga uporabljajo Evropska unija (EU), Severnoatlantsko zavezništvo Nato in partnerske institucije za opis namernih, sistematičnih, ciljno usmerjenih in usklajenih dejavnosti, katerih namen je spodkopavati demokratične družbe z napadom na samo jedro demokratičnega upravljanja – sodelovalno izmenjavo informacij, javno razpravo in procese odločanja«. In kako se FIMI tega loteva? S spodkopavanjem zaupanja »v razločevanje med resnico in lažjo«, s spodkopavanjem zaupanja »v verodostojnost informacij« in s spodkopavanjem »zaupanja v preverjena dejstva, zmanjševanje verodostojnosti zaupanja vrednih institucij in virov informacij«. To FIMI bojda doseže z zavajajočimi ravnanji, kot so »ustvarjanje in širjenje lažnih ali zavajajočih informacij, manipulacija resničnosti z izpuščanjem ključnega konteksta ter izkrivljanjem javne razprave z namernim multipliciranjem izbranih narativov« (karkoli že to v Trivelisovem novoreku, ki ne more skriti, da je prekopiran iz »amerikanščine«, pomeni). Operacije FIMI menda uporabljajo tudi »resnične dogodke, dejanske zapise in pristne dokumente, vendar jih predstavijo na zavajajoč način«, s »selektivnim izpuščanjem ključnega konteksta, selektivnim ponavljanjem provokativnih vsebin in sugestivnim uokvirjanjem«.

    Dr. Igor Ž. Žagar, redni profesor retorike in argumentacije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Dr. Igor Ž. Žagar, redni profesor retorike in argumentacije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    In kako si vse to pogosto nerazumljivo gostobesedje razložiti? Preprosto: da imamo na eni strani, na strani EU in Nata, »resnico«, »preverjena dejstva« in »zaupanja vredne institucije«, na drugi strani pa »tuje« vire in dejavnike, katerih namen in delovanje sta zlonamerna, saj »uradno« evroatlantsko resnico, njena preverjena dejstva in zaupanja vredne institucije vidijo drugače. Za okvir FIMI je namreč resnica samo ena, temelječa na preverjenih dejstvih, kakor jih konstruirajo zaupanja vredne institucije EU in Nata. O tem ni, ne more in ne sme biti nobenega dvoma, sleherni dvom je že v službi zunanjega sovražnika. Tudi kadar FIMI uporablja resnične dogodke, dejanske zapise in pristne dokumente, pa ti niso predstavljeni tako, kakor bi evroatlantska naveza želela, gre za »tuje manipuliranje z informacijami in vmešavanje«. Resnica je ena in edina, preverjena dejstva niso odvisna od ocene vsakokratnega konteksta, ampak izključno od mnenja in odločitve zaupanja vrednih institucij EU in Nata. Kdor ne sprejema te uradne resnice in od zaupanja vrednih institucij preverjenih dejstev, kdor o njih, na primer, razmišlja, jih skuša preverjati in primerjati z drugimi dejstvi, je, hočeš nočeš, naj se tega zaveda ali ne, agent tuje, sovražne sile.

    Golob, Trivelis in rdeča preproga prihodnosti

    Pri tem se bo seveda vsakdo, ki mu je v nastajajočem novem avtokratskem svetovnem redu še ostal košček zdravega razuma, vprašal, kako je to sploh mogoče. Kako lahko nekdo, kdorkoli, deluje kot agent tuje sovražne sile, ne da bi se tega zavedal? Mislišče Trivelis se strinja, da to je problem, ampak delovanje FIMI je »prikrito«, njegovi učinki pa »kumulativni, dvoumni in težko pripisljivi«. Torej, opraviti imamo z delovanjem, ki je prikrito in ga je zato težko, če sploh, opaziti. Za nameček ga je tudi težko komurkoli neposredno pripisati. Gre torej za delovanje, ki je ne le prikrito, ampak je nejasen tudi njegov izvor, njegov akter. Kako je takšno delovanje potem sploh mogoče zaznati? Kako je mogoče zaznati sploh karkoli, če je prikrito, izvora pa ne poznamo? Poleg tega je delovanje FIMI po mnenju Trivelisa tudi dvoumno, kar pomeni, da ni mogoče jasno določiti, za kaj se zavzema, kakšni so njegovi cilji oziroma ali se sploh za kaj zavzema in ali sploh ima kakšne cilje. In ker gre očitno, po definiciji samega mislišča, za delovanje, ki je prikrito, brez jasnega izvora in brez jasnih učinkov, je seveda več kot na mestu vprašanje, kako je Trivelis takšno delovanje sploh zaznal in ali sploh gre za kakršnokoli delovanje. Mislišče na ta vprašanja ne odgovarja oziroma si jih sploh ne postavlja (očitno gre za zaupne podatke, ki bi jih nepooblaščeni posamezniki lahko zlonamerno razumeli in interpretirali), postreže pa z jasnim in nedvoumnim opisom, kako takšno delovanje poteka: »To [delovanje FIMI, op. IŽŽ] se pogosto doseže s 'pranjem informacij' prek zaupanja vrednih lokalnih glasov, vključno z mediji, oblastmi [Oblast zlonamerno deluje proti sami sebi kot tuja sila?! To je nedvomno 'kognitivni' presežek tega intelektualno trdnega mislišča. Ki pa s tem le znova dokazuje svojo tezo, da kdorkoli lahko deluje kot zlonamerna tuja sila, ne da bi se tega sploh zavedal; op. IŽŽ], vplivneži in navidezno neodvisnimi spletnimi skupnostmi, tako da se tuja manipulacija predstavi kot domača, organska in verodostojna razprava.«

    Vohun – kajpada ruski – naj bi bil znani slovenski novinar in publicist dr. Uroš Lipušček, sicer strokovnjak za – Kitajsko. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Vohun – kajpada ruski – naj bi bil znani slovenski novinar in publicist dr. Uroš Lipušček, sicer strokovnjak za – Kitajsko. FOTO: Leon Vidic/Delo

    »Pranje informacij«, torej. In to tako, da se »tuja manipulacija« predstavi kot »domača, organska in verodostojna«. Ta definicija zahteva dodatno pozornost in razlago, saj jasno kaže, kako si (obveščevalne) strukture EU in Nata predstavljajo družbeno vlogo svojih državljanov, njihov mentalni domet in državljansko držo. Takole se zdi, da vse poteka: »tuja manipulacija« nastane nekje daleč za »železno zaveso« (ki jo evroatlantske povezave na novo vzpostavljajo), ne na domačem, slovenskem terenu. In to tujo manipulacijo, že v celoti sfabricirano in pripravljeno za nadaljnjo distribucijo, zaupanja vredni lokalni glasovi le »operejo«, da se bolje prilega organski domačnosti. Lokalni glasovi torej ne berejo in razmišljajo, ne tehtajo stališč in različnih dejstev in na tej podlagi ne sklepajo in ne oblikujejo sami svojih stališč in idejnonazorskih opredelitev. Ne, za ideologe FIMI to očitno ni mogoče, so le rele, točka transmisije, posamezniki, ki o svetu in o samih sebi nimajo mnenja, so le nekakšni trgovski potniki, ki onkraj železne zavese prevzamejo nove tapete in jih čim bolj všečno napopajo na »kognitivni okvir« slovenstva. Pri tem se jim niti sanja ne, da zlonamerne tuje narative škodljivo vsajajo v občutljivo tkivo slovenskega narodnega telesa in s tem, nevede, služijo tujemu gospodarju.

    Takšno videnje »pranja informacij« tudi jasno kaže, kako evroatlantske strukture vidijo svoje državljane in državljanke: kot neizobražene posameznike, naključno narojene peone, ki sami niso sposobni opazovanja sveta okrog sebe, ki sami ne znajo poiskati informacij in si na temelju njih izoblikovati stališče. Državljani in državljanke evroatlantskih struktur so torej videni kot nebogljeni brodolomci poplave (dez)informacij, ki jim je treba pokazati pravo pot, jim povedati, kako naj mislijo, kako in kaj lahko mislijo, po potrebi pa jim omejiti tudi informacijske vire.

    Mislite, da pretiravam? Ne, nikakor. Preberite si ta sramotni zmazek, preden izgine s spletne strani, in videli boste, da med zlonamerne tuje aktivnosti uvršča tudi humor in satiro, ki »dodatno spodkopavata zaupanje v upravljanje in javno protiargumentacijo«. In če ste se kdaj udeležili kakih protestov ali demonstracij, si nikar ne domišljajte, da ste to storili po svoji volji. Za Trivelis svobodna volja ne obstaja: protesti in demonstracije so namreč le nadaljnja eskalacija operacije »pranja informacij«.

    Dvatisočletna zgodovina evropske kulture in umetnosti, filozofije in znanosti, kritičnega mišljenja in pisanja je tako, očitno, le še ena »tuja manipulacija«, ki jo je treba pravilno »oprati«. Šele po tem bo »kognitivni okvir« naroda tak, kot se spodobi: prazen in ne pretirano gibek ...

    ***

    Dr. Igor Ž. Žagar, redni profesor retorike in argumentacije.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    gostujoče peroIgor Ž. Žagarinštitut TrivelisZDAUroš Lipušček

