Mir na temelju moči – v Ukrajini in Evropi

Popolna invazija, ki jo je Rusija sprožila proti Ukrajini 24. februarja 2022, je omajala koncept mednarodnega reda ter v negotovost postavila učinkovitost mednarodnih institucij, ki naj bi zagotavljale spoštovanje mednarodnega prava ter mehanizmov kaznovanja kršiteljev in agresorjev.

Po letih ruskega uničevanja civilnega prebivalstva Ukrajine in energetske infrastrukture, po tem, ko so bili civilisti prisiljeni živeti brez ogrevanja in elektrike pri –25 stopinjah Celzija, po obsežnih vojnih zločinih, zločinih proti človeštvu in množičnih ugrabitvah otrok – ter dolgotrajnih posvetovanjih z ruskim agresorjem v različnih mednarodnih formatih –, je postalo očitno, da agresorja ni mogoče ustaviti s prepričevanjem in pogajanji.

Slovenija je zgled načelne in dosledne podpore. Že v prvih dneh po osvoboditvi Buče je bila tja dostavljena slovenska humanitarna pomoč.

Iz šibkega pogajalskega položaja je premirje mogoče doseči le v primeru kapitulacije. Toda tudi to bi bilo le začasno – Rusija bi se na novo razporedila in nadaljevala uresničevanje svojih imperialnih ambicij v Evropi. Agresija proti Ukrajini za Rusijo ni končni cilj, ampak šele začetek – če agresorja skupaj ne ustavimo. Mir je mogoče doseči in ohraniti le tako, da pokažemo dovolj moči, da agresor sam presodi, da je nadaljevanje vojne neučinkovito in predrago. Evropa ne bo mogla zagotoviti miru s položaja negotovosti ali šibkosti.

Za Ukrajino mir na temelju moči pomeni strategijo, po kateri konca vojne ni mogoče doseči z enostranskimi popuščanji žrtve ali kapitulacijo, ampak z ustvarjanjem takšnih političnih, vojaških, gospodarskih, tehnoloških in pravnih pogojev, ki ponovitev agresije naredijo za agresorja predrago. To vključuje obrambne zmogljivosti, zadostne za odvračanje; trajno medsebojno podporo partnerjev in trdne zaveze kolektivne varnosti; ter resnične in učinkovite mehanizme odgovornosti za agresijo, vojne zločine in povzročeno škodo.

Mir na temelju moči je trajen mir, utemeljen na mednarodnem pravu, z delujočimi mehanizmi za njegovo uveljavljanje in preprečevanje ponovne agresije. Poudariti je treba to: le mehanizmi, ki so dokazali svojo učinkovitost v novih razmerah, lahko zagotovijo mir. Deklaracije same po sebi miru ne bodo zagotovile.

Ukrajina si prizadeva za mir in deluje na vseh mednarodnih pogajalskih platformah, tako večstranskih kot dvostranskih. Hkrati ostaja ukrajinsko stališče jasno: kapitulacija ne bo prinesla miru, ampak bo povzročila še večjo tragedijo v Ukrajini in Evropi.

Po začetku ruske agresije leta 2014 je Ukrajina sodelovala v minskem procesu v okviru posredovanja Ovseja ter normandijskega formata ob sodelovanju Nemčije in Francije. Več kot dvesto srečanj v tristranski kontaktni skupini, več kot 20 srečanj na ravni zunanjih ministrov in šest vrhov na ravni voditeljev v normandijskem formatu … Ukrajina je bila vedno pripravljena na konstruktivna pogajanja. Podpisani so bili minski sporazumi, večkrat so bila razglašena premirja, vključno s »popolnim in celovitim premirjem« leta 2020. Kljub sistematičnim kršitvam ruske strani je Ukrajina ostajala v pogajalskem procesu vse do začetka popolne invazije 24. februarja 2022. Ukrajina je sprožila in podpirala številne humanitarne pobude: vzpostavitev evakuacijskih koridorjev za civiliste ter obsežne izmenjave vojnih ujetnikov.

Leta 2022 je predsednik Volodimir Zelenski predstavil Mirovno formulo – celovito pobudo v desetih točkah, ki predvideva obnovitev ozemeljske celovitosti, umik vojakov, jamstva za jedrsko, energetsko in prehransko varnost, izpustitev ujetnikov ter vzpostavitev mehanizma mednarodnih varnostnih jamstev. Ta formula je postala temelj mednarodnih posvetovanj in širšega globalnega dialoga o pravičnem miru. Ukrajina je hvaležna za pobudo predsednika ZDA Donald Trump in jo podpira kot resnično priložnost za doseganje pravičnega miru. Verjamemo v uspeh pogajanj – vendar le ob pogoju krepitve pogajalskega položaja s skupnimi in usklajenimi ukrepi, tudi z Evropo. Nobena pogajanja o evropski varnosti ne morejo potekati brez Evrope. Evropske države so neposredno jamstvo za stabilnost na celini, posledice te vojne pa bodo določale varnostno arhitekturo za več desetletij vnaprej.

Uspeh pogajanj je mogoč le ob zadostnem pritisku na Rusijo – s sankcijami, vojaško podporo Ukrajini, omejevanjem virov agresorja in krepitvijo mednarodne izolacije. Izkušnje kažejo: Rusija bo diplomacijo začela jemati resno le takrat, ko se spopadla z resnično močjo.

Rusija ni pripravljena na resnična pogajanja. Pogajalska retorika je v nasprotju z eskalacijo na fronti. Spopadi se nadaljujejo, napadi na ukrajinska mesta ter civiliste z raketami in droni se krepijo, energetska infrastruktura se sistematično uničuje. Rusija krši mednarodne sporazume, vključno s konvencijo o prepovedi kemičnega orožja. Ruske sile uporabljajo pline (vključno s sredstvi za obvladovanje nemirov CS in CN), da bi ukrajinske branilce prignale iz zaklonišč med neposrednim obstreljevanjem.

Vse to dokazuje, da Rusija ne želi skleniti mirovnega sporazuma. Njeni strateški cilji se niso spremenili – izsiliti želi kapitulacijo Ukrajine, kar bi pomenilo tudi kapitulacijo Evrope in čezatlantske skupnosti.

Primeri iz zgodovine kažejo: kadar je agresorju dovoljeno ohraniti koristi svoje agresije, je tveganje za nove eskalacije neizogibno. V Ukrajini to potrjuje dinamika bojev in poskusi preoblikovanja varnostnih načel brez bistvenih jamstev za prizadeto stran. Izkušnja minskih pogajanj in normandijskega formata je pokazala, da Rusija uporablja premirje zgolj za kopičenje sil in ga krši takrat, ko ji to najbolj ustreza.

Pravičen mir je mogoč le na podlagi resničnih varnostnih jamstev za Ukrajino, primerljivih s petim členom washingtonske pogodbe. Brez močnih jamstev, ki vključujejo tako obrambne mehanizme kot pravno odgovornost za kršitve mednarodnega prava, bo vsak mir kratkotrajen in krhek.

Na letošnji Münchenski varnostni konferenci je bilo vprašanje varnostnih jamstev za Ukrajino osrednje. Ukrajina je jasno poudarila: sporazum o zanesljivih varnostnih jamstvih mora biti dosežen pred vsakršnim dogovorom o koncu vojne. To niso deklaracije, ampak dolgoročni, pravno zavezujoči mehanizmi – z vojaško prisotnostjo zaveznikov, razvojem evropske obrambne skupnosti, integracijo v EU ter jasnimi varnostnimi jamstvi, ki bi jih podprle ZDA.

Vključevati morajo tudi mehanizme za krepitev obrambne sposobnosti, za povračilo škode, vrnitev deportiranih ukrajinskih otrok, začetek delovanja posebnega sodišča za preiskovanje zločinov proti Ukrajini ter ohranitev sankcijskega režima, dokler Rusija ne bi v celoti odgovarjala za svoja dejanja. Enotnost čezatlantske skupnosti je še vedno najboljše zagotovilo proti novi agresiji. Zato morata podpora Ukrajini in ohranjanje enotnosti Zahoda ostati ključna elementa varnostne strategije EU.

Vojna v Ukrajini ni le ukrajinska tragedija – ogrozila je varnost celotne Evrope. Odgovor na to je bila precedenčna mobilizacija mednarodne skupnosti v podporo Ukrajini. Slovenija je zgled načelne in dosledne podpore. Že v prvih dneh po osvoboditvi Buče je bila tja dostavljena slovenska humanitarna pomoč. Generatorji, dobavljeni v prvi zimi izpadov elektrike, so ogrevali vrtce, šole in centre za notranje razseljene osebe. Pomoč oblastem in mestom, kot so Harkov, Buča, Drogobič, Hmelnicki, je primer resnične medsebojne podpore in evropske solidarnosti. Ukrajinci so Slovencem hvaležni za solidarnost.

Na ta način potrjujemo, da se Ukrajina bojuje za mir skupaj s partnerji. Ukrajinski vojaki z vsakodnevnim zadrževanjem agresorja ohranjajo evropsko fronto. Mir na temelju moči ni slogan, ampak edina učinkovita strategija dolgoročne varnosti. To je mir z jasnimi mehanizmi zaščite, odgovornosti in odvračanja. Le tak mir lahko zagotovi varno prihodnost Ukrajini in celotni Evropi.

Petro Bešta, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.