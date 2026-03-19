Zakaj mladi učitelji izgubljajo dih že v prvih letih?

V zadnjem mesecu sem imela priložnost na skoraj vsaki šoli, ki sem jo obiskala, nekaj časa preživeti tudi z mladimi učitelji in učiteljicami, takimi, ki poučujejo šele eno, dve ali tri leta. Ko jih poslušam, vedno znova slišim podobno zgodbo, ki me pravzaprav vsakič znova ustavi in prisili k razmisleku, kaj se v našem prostoru dogaja z ljudmi, ki šele stopajo v ta poklic.

Mladi, novi učitelji izražajo po eni strani stisko z odnosi v razredu. Vodenje skupine, komunikacija, vzpostavljanje miru, sodelovanja, osnovne kulture razreda, ki sploh omogoča učenje. Pravijo, da so na področju didaktike opolnomočeni, da tam še najdejo oporo, razumejo, kako pripraviti učno uro. A kaj jim to pomaga, če do poučevanja sploh ne pridejo, ker v razredu ne pridejo do besede? Kako naj učijo, če morajo večino svoje energije porabiti za to, da sploh vzpostavijo prostor, v katerem je mogoče začeti delati?

Na drugi strani je stiska s časom. Mlade učiteljice in učitelji pridejo v kolektiv, kjer imajo kolegice in kolegi za sabo desetletja izkušenj. Aktiv ima svoj tempo, svoj način dela, svoje načrtovanje. Snov je treba »predelati«. Pogosto se pišejo enotni testi, ob istem času, za vse razrede enako. In tako začnejo hiteti. Hitijo zato, da bi dohiteli izkušene kolegice. Hitijo zato, da bi »predelali snov«. Hitijo zato, da bi bili usklajeni z odraslimi strokovnjaki okoli sebe. Ob tem pa se vedno znova vprašam: kaj s tem pravzaprav sporočamo?

Kaj se zgodi z mladim učiteljem v prvem letu poučevanja, ko še ne zna razlagati tako kot nekdo, ki poučuje že dvajset let? Kaj se zgodi z učenci in dijaki, ki ga ne dohajajo? Kaj se v njih začne rojevati, ko je vse podrejeno tempu, ne pa razumevanju? Pogosto slišimo od dijakov, da številni profesorji hitijo, in njihove stiske, ki se kažejo v vedenju in vse večji odsotnosti od pouka. Profesorji hitijo, da bodo vse predelali za maturo.

Ali je res etično pričakovati, da bo mlad učitelj v enakem času kot izkušena kolegica naučil iste stvari in nato z učenci pisal isti test, če pa jih morda sploh še ni mogel zares naučiti?

Znova in znova se vračam k istemu vprašanju: zaradi koga smo v šolah?

Smo tam zaradi učencev in dijakov ali zaradi sistema? Zaradi ljudi, ki jih učimo, ali zaradi navidezne usklajenosti med odraslimi strokovnjaki? Komu se pravzaprav prilagajamo – otrokom in mladim, ki jih učimo, ali odraslim, učnim načrtom, maturi in njihovemu tempu?

PREBERITE ŠE -> Če menite, da je delovni zvezek drag, ga primerjajte s ceno športnih copat

Ko pogledamo posledice, postane odgovor precej neprijeten.

Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta.

Za mlade učiteljice in učitelje to pomeni nenehni pritisk, stres in strah, da ne bodo zmogli. Mnogi mi povedo, da si ne upajo manjkati niti nekaj ur za izobraževanje, ker bodo takoj »iz ritma«. Zato ne gredo nikamor. Ne vzamejo si časa za svojo rast, ker imajo občutek, da morajo ves čas samo dohitevati.

Na drugi strani pa enak ali še večji pritisk doživljajo učenci in dijaki. Takrat se vprašam: Kaj jih s tem učimo? Kaj jim sporočamo, da je pomembno?

Da je treba slediti tempu. Da je treba zdržati pritisk. Da se je treba uravnavati po sistemu, ne pa po razumevanju. Da je sistem pred človekom. Kot da so otroci stroji, ki jih je treba v enakem času vse enako napolniti, kot da hitrost pomeni učenje. In se potem čudimo njihovi apatičnosti, nečloveškosti, individualizmu.

Učenje potrebuje čas. Potrebuje razumevanje. Potrebuje odnose. In potrebuje tudi učitelje, ki imajo prostor, da postanejo učitelji.

Tu pa pridemo do še enega velikega paradoksa našega sistema. Veliko govorimo o mentorstvu za učitelje začetnike. Na papirju ga imamo. Toda kaj nam mentorstvo v resnici pomaga, če so vsi 120-odstotno obremenjeni? Če mentorji nimajo časa priti v razred in opazovati pouka? Če začetniki nimajo časa opazovati izkušenih kolegov? Če nimajo možnosti, da bi skupaj analizirali uro, razmišljali, poskusili drugače in se učili drug od drugega? Če jih je strah hospitacije, ker za 95 odstotkov učiteljev predstavljajo sodbe, ocenjevanje. Če še ne znamo opazovati učinka učenja na učence in dijake, ampak ocenjujemo profesorje. Mentorstvo pa postane zgolj formalnost. Še ena kljukica sistema.

PREBERITE ŠE -> Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

V številnih državah, po katerih se radi zgledujemo, je slika precej drugačna. Mentorji so posebej usposobljeni za to vlogo in imajo bistveno manj pouka, pogosto štiri ali šest ur na teden, prav zato, da imajo čas za tisto, kar je najpomembnejše – za delo z novimi učitelji v razredu. To je običajno ena oseba ali par oseb na šoli. Tudi začetniki imajo približno deset odstotkov nižjo učno obveznost, ne zato, ker bi delali manj, ampak zato, ker imajo prostor, da se učijo. Da opazujejo mentorja, analizirajo svoje ure, skupaj načrtujejo pouk in postopno gradijo svojo učiteljsko prakso. Učenje poučevanja se namreč ne dogaja v dokumentih, ampak v razredu.

Pri nas pa pogosto vidimo drugačno sliko. Učitelji nadomeščajo vsako prosto uro. Doprinos ur postaja samoumeven. Ob družinah in vseh drugih obveznostih nekateri komaj dihajo. Zbolevajo. In vse več jih odhaja iz poklica.

Tako sami, kot so pogosto učitelji v Sloveniji, niso skoraj nikjer v državah, katerih šolske sisteme občudujemo in katerih rezultate bi radi dosegli. Zato se zdi pomembno, da si priznamo še nekaj. Če ne bomo odstranili ovir, ki so pred učitelji, pomanjkanja časa, podpore in varnega prostora za učenje, nam nobena sprememba učnega načrta ne bo pomagala.

Šola se ne spremeni najprej na papirju. Spremeni se tam, kjer se učenje zares dogaja. V razredu. Zato sem z učitelji v razredu.

Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.