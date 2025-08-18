Mojstri iluzij 3 ali priredba Butalcev?

Ob zadnjih dogodkih med ZDA, EU ter Ukrajino ter izjavah glavnih političnih akterjev se zastavlja edino logično vprašanje: ali v živo spremljamo snemanje filma Mojstri iluzij 3 ali smo priča zgolj sodobni priredbi nam znane povesti o Butalcih? Ravnanje evropskih politikov v EU in Natu do ZDA in predvsem njihovega sedanjega predsednika spominja na prizore iz filmov o Botru.

Ponižanja, ki so jih Evropa in naši politiki pripravljeni sprejeti, nedvomno zabavajo tako Peking kot Moskvo. Verjetno v obeh mestih z veliko željo pričakujejo nadaljevanje vsake nanizanke te komedije. Starejše generacije bi verjetno v trenutnih političnih razmerah našle še kakšne podobnosti z Gruntovčani in Dudkom.

Problem te komedije nastane, ko politikantstvo takšnih »članskih klubov« poseže v vsakdanjo varnost in življenje ljudi v posameznih članicah. Na tem mestu se komedija in čarovnija bruseljskih parketov spremeni v morebitno tragedijo posameznih podeželskih skupnosti. In tukaj smo v naši podalpski Sloveniji lahko priča večnemu boju butalske in tepanjske pameti. Ravnanje ZDA, Izraela in še nekaterih drugih, ki rušijo sistem mednarodnega javnega prava, v svojem bistvu ni drugačno od ravnanja akterjev v rusko-ukrajinski vojni.

Pogodbe o izkoriščanju redkih kovin, naravnih virov, nakazujejo zgolj in samo na eno dejstvo. ZDA pri vojaški pomoči že dobrih 80 let prisegajo zgolj na eno obliko sodelovanja – pogodbe »lend-lease«. Gre za pogodbo, pri kateri ZDA nudijo »brezplačno« vojaško opremo oziroma prenos tehnologije dvojne rabe, če posamezna država v vojni ščiti tudi interese in varnost ZDA. Osnovno povračilo za uporabo in uničenje te opreme je minimalno. Dejansko povračilo za dano opremo in tehnologijo se skriva v drugih zavezah. To pomeni, da tudi določba 5. člena pogodbe o delovanju Nata temelji na enaki logiki.

Zastavlja se vprašanje, ali ima EU pooblastilo, da prek carin priznava plačevanje stroškov pogodb »lend-lease« in s tem potencialno ustvarja podlago za zavezo držav članic k dolgoročnemu prenašanju pravic izkoriščanja naravnih bogastev na korporacije v ZDA. Zaščita demokracije pomeni zgolj skrajno obliko uveljavljanja ekonomskih in finančnih interesov zasebnega sektorja ZDA zunaj njihove države.

Novi cesarji

Od dneva vstopa v EU in Nato poslušamo litanije o demokraciji, zahodnih svoboščinah, konkurenci in predvsem nekih višjih ciljih. V imenu konkurence uničujemo energetska, komunikacijska, zdravstvena in socialna omrežja … V imenu skupne obrambe nabavljamo obrambno opremo, ki je na voljo Natu in obrambnim potrebam Nata, ne pa potrebam Republike Slovenije.

Naša politika je v imenu klanjanja novim cesarjem vazalsko spregledala potrebe lastnega naroda in lastnega ozemlja. Vsakdanja politika (vseh barvnih spektrov) je raje slikala megalomanske ideje (npr. megaotok v piranskem zalivu, slovenski Las Vegas, prodajo naših agrarnih izdelkov v ZDA …), kot pa se ukvarjala z vsakdanjimi problemi prebivalcev podalpske državice.

Ob vseh slavospevih celotne slovenske politike EU in Natu slovenskemu življu ni sposobna povedati bistvenega. Politika EU temelji na ekonomiji obsega ter na proizvodnji visokotehnoloških izdelkov. V Republiki Sloveniji lahko oboje iščemo zgolj z lupo. Takšna podjetja v naši državi zaposlujejo zgolj majhen odstotek delovne sile. Hkrati se moramo zavedati, da v državah, ki ne izpolnjujejo omenjene proizvodne strukture, pravo EU uničuje socialno varnost prebivalstva, negativno vpliva na demografijo ter dejansko uničuje podeželje.

Država mora zagotavljati teritorialno enako dostopna omrežja dvojne rabe. Gre za omrežja, ki ne morejo in ne smejo biti podvržena tržnim mehanizmom. V takšnih omrežjih mora država z vsemi ukrepi zagotavljati zadostno kadrovsko in materialno popolnjenost – tudi s prepovedovanjem tržnih mehanizmov v takšnih dejavnostih in storitvah.

Draga vojaška pomoč

Podobno velja za Nato, ki večinoma gleda na varnost zgolj prek količine orožja in vojaške sile. Ne zanima pa ga varnost delovanja posamezne države članice v naravnih nesrečah. In verjetno omenjenih pet odstotkov BDP zadošča le za osnovno članarino. Vse druge »storitve« Nata bodo naknadno zaračunane v okviru »lend-lease«, skladno z zaračunano finančno oceno ZDA. Te so si po drugi svetovni vojni uničeno vojaško opremo poplačale z liberalizacijo in s tem širjenjem ameriških multinacionalk v 30 državah (ter večanjem njihovih dobičkov).

Ker liberalizacija svetovne trgovine zdaj ZDA ne ustreza več, so zaveze o liberalizaciji zamenjali sporazumi o izkoriščanju redkih kovin in naravnih bogastev (Ukrajina, potencialno Rusija). Omenjeni brezplačni »lend-lease« opreme in tehnologije torej ni brezplačen. Je dejansko zelo drag za države in državljane, ki privolijo v takšno obliko vojaške pomoči. Kako bo to v praksi delovalo v primeru dejanskega napada na članico Nata, si lahko samo zamislimo.

Ampak za razmislek – ali bomo v tem primeru sploh še imeli ustavno zagotovljeno pravico do vode? Kam bi Republiko Slovenijo pripeljala izvedba takšnega sporazuma, si lahko pogledamo na primeru mesta San Cristóbal de Las Casas v mehiški zvezni državi Chiapas. V omenjenem primeru so vodne koncesije, dane ameriški multinacionalki, domorodska plemena omejile pri rabi zdravilnih vod in celo prepovedale zbiranje in uporabo deževnice. Pripeljale so tako daleč, da lokalno prebivalstvo nima več dostopa do pitne vode. Tudi to je realnost sodelovanja z »dobro zaveznico«.

Omrežja dvojne rabe

V predhodnih prispevkih sem pisal o javnem dobru – torej dobrinah in storitvah, ki jih mora država enako, neizključujoče zagotavljati vsem državljanom. Pisal sem o dobrinah, ki jih imajo državljani in država za nujne za delovanje države in obstoj družbe. Omrežja, ki omogočajo normalno delovanje države in družbe, so del javnega dobra.

Gre za dobrine in storitve, ki jih ni mogoče in dopustno zagotavljati tržno. Nekatera omrežja so lahko samo za civilno rabo, druga so vzpostavljena za primer naravnih nesreč ali izrednih razmer. Bogate in velike države si lahko seveda privoščijo ločene sisteme omrežij. Takšen primer je bilo zdravstvo v SFRJ, kjer je imela vojska vzpostavljen lastni zdravstveni sistem. Seveda je s pridom uporabljala tudi civilne možnosti.

V majhnih državah z demografskimi problemi takšnih ločenih omrežij ne moremo graditi, ker jih ne moremo srednjeročno vzdrževati ne kadrovsko ne finančno. Zato imajo takšna omrežja, kot je javno dobro, tudi dvojno naravo – uporaba v civilne namene in ob izrednih razmerah. Na žalost ne EU ne Nato še nista prišla do pojma omrežij dvojne rabe.

Slednje je logično, ker so v ospredju obeh organizacij predvsem velike in gospodarsko razvite države. Programi obeh organizacij za majhne države pa spominjajo zgolj na filantropske dejavnosti bogatih – služijo lajšanju slabe vesti bogatih in ne dejanskim potrebam revnih. Lahko vidimo, da se naše podeželje, kljub famoznim programom EU, demografsko prazni.

Z zornega kota nacionalne varnosti in predvsem ohranitve poseljenosti podeželja bi pričakoval, da je država že zdavnaj vsa ključna omrežja opredelila kot omrežja dvojne rabe. Sem sodi področje zdravstva, energetike, transporta, komunikacij, bančništva … Cela Evropa ima problem z zagotavljanjem javnega dobra na podeželju.

Mladi si želijo živeti v mestih, kjer imajo na voljo vso infrastrukturo in prednosti mestnega življenja. Kdo bo živel v kraju, v katerem je trgovina 30 kilometrov stran, bankomat in bencinski servis 40 kilometrov stran, lekarna pa 50 kilometrov stran in v katerem avtobus pelje dvakrat dnevno? Izvajalcev javnih služb na podeželju je vse manj. Tudi za koncesije na podeželju ni interesa.

Drugorazredna obravnava

To še dodatno demografsko prazni podeželje. Posledično to privede do drugorazredne obravnave prebivalcev podeželja. Še slabše, v primeru naravnih nesreč država takšnim prebivalcem zagotavlja slabšo preskrbo. S tem pa posega tudi v njihovo neposredno varnost. Lahko govorimo o procesu urbanizacije javnih služb. Lahko se zgolj vprašamo, kako lahko država, ki bi morala ščititi javno dobro, dopušča postopke urbanizacije javnih služb.

Zastavlja se vprašanje ustavne dopustnosti urbanizacije javnih služb. Lahko si samo predstavljamo nekoliko močnejšo verzijo posoškega potresa ali večjega požara v kateremkoli podeželskem delu Slovenije (ob pomanjkanju lokalnih bencinskih servisov, lekarn, bankomatov …).

Lastnost omrežja dvojne rabe je njegovo delovanje v optimalnem obsegu. To pomeni, da mora biti omrežje v vsakem trenutku kadrovsko in materialno dovolj opremljeno, da zagotovi potrebe državljanov in države v mirnem času, ob naravnih nesrečah in izrednih razmerah. Omrežje mora biti tudi teritorialno dovolj razpršeno, da lahko zagotovi hiter odziv.

Omrežje mora imeti dovolj zalog, da poskrbi za najbolj nujne potrebe prebivalcev v primeru izrednih dogodkov. Zaloge so za zasebni sektor nepriljubljena tema – gre za vezana sredstva. Nepotrebno breme. Teritorialna razpršenost pomeni, da nekatere poslovne enote ne bodo poslovale z dobičkom. Dopuščanje kapitalsko donosnih koncesij na mestnih območjih ruši kadrovske potrebe podeželja. Ampak pri varnosti ljudi ne razpravljamo o ekonomski učinkovitosti, temveč o zagotavljanju dostopa do javnega dobra v vsakršnih pogojih.

Omrežja in osebje

Zavedati se moramo, da brez vlakov in osebja železniško omrežje ne deluje. Podobno zdravstveno omrežje ne more delovati brez osebja ter kapacitet v javnih zdravstvenih zavodih. Tudi energetsko omrežje ne more delovati brez osebja ter proizvajalcev ali rezerv energetskih virov. V izrednih razmerah ali v primeru naravnih nesreč učinkovito delujejo zgolj državna omrežja, v katerih lahko država deluje prek oblastvenih mehanizmov in ne pogodbenih vzvodov.

To je pokazala tudi izkušnja iz časov pandemije covida-19. Za delovanje takšnega omrežja mora biti vzpostavljena celotna veriga, vključno z rezervami in dobavitelji oziroma proizvajalci. Nesmiselno je tudi urbanizirano omrežje, ki je nedostopno za precejšen del prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih razmer.

Vsem zagovornikom in razlagalcem ekonomike javnega sektorja zgolj skromno vprašanje: zakaj se ne ukvarjamo tudi z ekonomiko porabe obrambnih sredstev v Ukrajini? Po enaki logiki se lahko vprašamo, ali je dovolj ekonomsko, da (so)financiramo milijon evrov vredne rakete za uničenje 150 evrov vrednega brezpilotnega letala, s čimer zaščitimo mogoče šest prebivalcev? Postavljanje cene posameznemu življenju je za politike nepriljubljeno. Pravimo, da življenje nima cene. In prav je tako. Ampak potem mora tudi domača politika do domačih ljudi imeti enake vatle.

Politika torej pri zagotavljanju varnosti lastnim državljanom ne more dopuščati razprave o ekonomiki delovanja sistema ali podsistema. Država mora zagotavljati teritorialno enako dostopna omrežja dvojne rabe. Gre za omrežja, ki ne morejo in ne smejo biti podvržena tržnim mehanizmom. V takšnih omrežjih mora država z vsemi ukrepi zagotavljati zadostno kadrovsko in materialno popolnjenost – tudi s prepovedovanjem tržnih mehanizmov v takšnih dejavnostih in storitvah.

Pravo EU in trg

Beremo razprave o profitabilnosti zdravstva, energetike, o pokvarjenosti izvajalcev (ki sledijo dobičkonosnosti). Beremo razprave o določanju omrežnine (ki naj bi bila pravična in omogočala ustvarjanje dobička upravljavcu). Nikjer v tej politekonomiji ne zasledimo razprave o dvojni rabi takšnih omrežij. Nikjer ne preberemo niti vrstice razprave o tem, kako z ukrepi in zakonodajo zavarovati dvojno rabo. Vsaj pri ustavnem sodišču bi človek pričakoval, da bo povedalo kaj o dvojni rabi omrežij in (ne)dopustnosti presoje ustavnosti državnih ukrepov v takšnih primerih.

Zanimivo je, da pravo EU prepoznava pomen takšnih omrežij. Omenjeno pravo omogoča izključevanje delovanja trga v primerih, ko bi dopuščanje tržnih mehanizmov ogrozilo delovanje takšnih mrež. Ampak članica mora dokazati takšne učinke ali posledice. Glede tega so naši politiki zelo lene sorte ali podprti z močnimi (ne)finančnimi spodbudami. Ali pa naši politiki in stroka bolj verujejo v božje delovanje trga tudi v izrednih razmerah kot druge razvite kapitalistične članice EU?

Za naše politike kadrovska podhranjenost (in beg kadrov v zasebno sfero), ki ogroža delovanje takšnih omrežij dvojne rabe, očitno še ni primer, ki bi zahteval omejitve delovanja tržnih mehanizmov. Zapiranje lekarn, ker politika raje stavi na tehnološki razvoj in profitabilnost zasebnega sektorja, tudi ni primer, ko bi bila varnost prebivalstva za politiko pomembna ali prednostna.

Leporečenje

Omejitve tržnega značaja dejavnosti, omejitve možnosti pojava vzporednih tržnih ponudnikov, določanje neprofitne narave, administrativni ukrepi za zagotavljanje teritorialne pokritosti z dobrino ali storitvijo ne pomenijo kršitve individualnih ustavnih pravic in svoboščin. Pomenijo zgolj nujne ukrepe za zagotavljanje delovanja omrežij dvojne rabe.

Upravičeno je pričakovati, da bodo naši vrli predstavniki v organih takšnih »elitnih klubov« branili varnost lastnih državljanov in ne kapitalskih interesov. Ampak to so zgolj pobožne želje pri vseh naših izvoljencih v celotnem političnem barvnem spektru od trenutka vstopa v takšne klube dalje.

Namesto akademskih razprav o izboljšanju učinkovitosti in profitabilnosti bi pričakoval razprave o ukrepih, ki naj takšnim omrežjem zagotovijo zadostno materialno in kadrovsko podporo ter ustrezno količino dobrin ali storitev. Namesto političnega joka okrog nemoralnosti in neetičnosti nekaterih tržnih izvajalcev bi pričakoval ustrezne upravne in oblastvene akte, ki bi jih podpirala slovenska sodišča. Pričakoval bi akte, usmerjene v zaščito delovanja takšnih omrežij dvojne rabe. Pričakoval bi večjo centralizacijo delovanja takšnih omrežij, ne pa njihovo organizacijsko drobitev ter urbanizacijo.

Politika v EU in Republiki Sloveniji je polna leporečenja o skladnem regionalnem razvoju, o razvoju podeželja, o demografski skrbi za podeželje. Izvajanje omenjene politike pa dejansko za podeželje pomeni umiranje na obroke. Za prebivalce na podeželju pomeni slabšanje njihovega življenjskega standarda. Za varnost prebivalstva in države je takšna politika škodljiva.

Vsekakor je stanje v zdravstvu, energetiki, demografiji podeželja odsev političnega zanemarjanja javnega interesa v imenu zaščite kapitalskih lobijev v nekaterih političnih strankah. Zapiranje lekarn, zdravstvenih postaj, ambulant, bank, pošt, bankomatov, trgovin bencinskih servisov itd. so znamenja za volivce, da njihove stranke (celotnega političnega spektra) očitno podpirajo podeželje zgolj na deklaratorni ravni. Da jim ni mar ne za javno dobro ne za varnost državljanov.

Razvojno gledano so za podeželje vse dosedanje parlamentarne stranke od osamosvojitve dalje naredile bore malo. Nasprotno – z nekritičnim preroškim vpeljevanjem politik OECD, EU in Nata so dejansko povzročile propadanje našega podeželja. Pospešile so demografsko negativne trende (in s tem trajno nevzdržnost pokojninskega sistema). Povzročile so negativne socialne trende.

Slepa vera

Upoštevajoč strankarske izjave ob državnozborskem spodrsljaju glede referenduma o Natu lahko samo z žalostjo ugotavljam, da so vse dosedanje parlamentarne stranke s ciljem svete in slepe vere v EU, OECD in Nato dejansko pripravljene žrtvovati tako razvoj podeželja kot demografijo naše države in ne nazadnje naša edina naravna bogastva. Ne smemo se namreč čuditi, če bi izvajanje 5. člena severnoatlantske pogodbe prej ali slej ZDA pogojevale z enakim sporazumom kot z Ukrajino. Carinski sporazumi so lahko zgolj uvod v takšno odvisnost.

Zato pozivam slovensko politiko in stranke, predvsem pa državne organe, naj ustrezno zaščitijo omrežja dvojne rabe. Ob naslednjih volitvah pa naj se opravi tudi razprava, kako članstvo v omenjenih organizacijah in njihove politike vplivajo na našo demografijo, delovanje omrežij dvojne rabe, možnost izkoriščanja naravnih bogastev ter našo suverenost. Opravi naj se jasna analiza, kaj stroškovno državi zagotavlja omenjenih pet odstotkov obrambnih izdatkov za Nato ob upoštevanju realnosti »lend-lease« ameriške vojaške pomoči.

Opravi naj se razprava, kaj takšne oblike sodelovanja in pomoči, ob spremenjeni politiki ZDA, dolgoročno pomenijo za naša naravna bogastva in posledično za naše potomce. Zelo verjetno se bo ob tej razpravi nujno pojavila tudi razprava o morebitnem ustavnem referendumu o članstvu v nekaterih od omenjenih »elitnih klubov«.

Tudi Dubrovniška republika ni imela velike vojske, a je preživela 400 let. Politika in državljani bomo morali sprejeti dejstvo, da EU in Nato nista več tisto, kar sta bila v času naše včlanitve. To zahteva resno razpravo in razmislek, ali so »družbeni stranski učinki« (odliv potrebnega kadra, zmanjševanje obsega sredstev za javno dobro, morebitna izguba pravic izkoriščanja naravnih bogastev …) članstva v obeh klubih kot državi in državljanom še vedno manjši od prejetih koristi. Očitno so na tem izpitu padle tudi vse politične opcije, ki propagirajo zaščito slovenskosti.

Borut Stražišar, doktor pravnih znanosti, predavatelj na Erudiu. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.