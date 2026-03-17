    Gostujoče pero

    Morava se pogovoriti o znanosti

    Najbolj uničujoča oblika neodgovornosti ni sovražni govor. Je sentimentalna laž, da institucijo varujemo, medtem ko gledamo stran.
    Tudi mi na svoje javne sisteme gledamo selektivno. FOTO: Anton Vaganov/Reuters
    Tudi mi na svoje javne sisteme gledamo selektivno. FOTO: Anton Vaganov/Reuters
    Špela Stres
    17. 3. 2026 | 05:00
    V filmu Morava se pogovoriti o Kevinu ni najhujše samo dejanje, ampak počasno, skoraj neznosno odlaganje resnice. Znaki, da je nekaj globoko narobe, so navzoči že zgodaj, vendar dolgo ostajajo ujeti med dvom, opravičevanje in tišino. Mati vztraja v dveh tolažilnih možnostih: da morda problem vendarle ni tako hud in da bo izginil, če ga ne bo preveč naravnost gledala. Ko resnica naposled udari skozi vrata, ji ne ostane več veliko. Samo to, da si ne laže več.

    Tudi mi na svoje javne sisteme gledamo selektivno: vidimo tisto, kar boli takoj, in spregledamo tisto, kar državo razjeda počasneje. O zdravstvu se veliko pogovarjamo, kar je prav, ker je njegov zlom hitro viden in boleče neposreden. Pomoč šteje samo, če pride pravočasno. V zdravstvu to vsi razumemo. Ko sistem ne deluje, ljudje stojijo v vrstah, čakajo na posege, izgubljajo zdravje, včasih tudi življenje. O znanosti, visokem šolstvu in inovacijah pa govorimo bistveno manj, kot da gre za oddaljeno tehnično področje. Toda tudi pri tem gre za javni podsistem, javni denar in dolgoročno sposobnost države, da sploh še kaj ustvari.

    Kako pomembna je znanost?

    Vprašanje pravočasnosti namreč ne velja le za zdravstvo. Zdravstvo, šolstvo in znanost niso tako različni sistemi, kot se delamo, da so. Vsi proizvajajo javno dobrino. Razlika med njimi je predvsem v tem, kako hitro družba vidi rezultat. V zdravstvu je učinek viden v urah ali dneh, v informacijski tehnologiji v nekaj mesecih, v farmaciji in biotehnologiji pogosto šele po desetletju ali več. V šolstvu je čas še daljši: približno petnajst let traja, da iz otroka nastane univerzitetno izobražen strokovnjak. Pri znanosti pa lahko traja od ideje do trga tudi desetletja.

    Daljši ko je čas do končnega rezultata, več vmesnih kontrol bi morali imeti, ne manj. V šolstvu takšna povratna zanka vsaj deloma obstaja. Študentu ni treba čakati petnajst let, da bi izvedel, ali sistem deluje. Že danes ve, ali je predavanje bilo ali ne, ali profesor nanj pride pripravljen, ali zna učiti in ali se študij izvaja tako, kot je bil obljubljen. Obstaja tudi formalna zunanja presoja kakovosti. Ni popolna, vendar ustvarja neposredno povratno zanko med ustanovo, izvajalci in uporabniki sistema.

    Špelo Stres je doktorica znanosti s področja fizike, LL.M., MBA. FOTO: Črt Piski

    V znanosti pa smo v Sloveniji ustvarili ureditev, v kateri znanje institucionalno teče po dveh tirih. Na eni strani imamo javne raziskovalne zavode, katerih primarna naloga je raziskovanje. Na drugi strani so univerze, ki združujejo izobraževanje, vzgojo novih kadrov, raziskovanje, umetnost. Takšna dvojnost sama po sebi ne bi bila nujno slaba. Lahko bi pomenila delitev dela in sodelovanje. Toda pri nas sta prepogosto nastala dva vzporedna svetova, ki se prekrivata v raziskovanju, razhajata pa v odgovornosti. Univerze morajo del svoje legitimnosti vsak dan dokazovati pred študenti, raziskovalni zavodi pa so te neposredne povratne zanke večinoma oproščeni.

    Slovenska zmeda ni samo upravljavska, ampak že pojmovna. Po Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je znanost obravnavana kot poseben, samostojen podsistem s svojo infrastrukturo, svojimi javnimi zavodi in svojo logiko financiranja. Po Zakonu o visokem šolstvu pa je visokošolska dejavnost opredeljena kot izvajanje izobraževalne dejavnosti in z njo povezanih znanstvenoraziskovalnih, umetniških in podpornih dejavnosti.

    Po enem zakonu je torej znanost od visokega šolstva ločena, po drugem je njegov integralni del. To ni subtilna razlika, ampak sistemska zmeda. Tudi financiranje znanosti pri nas poteka po dveh tirih: del sredstev prihaja neposredno iz proračunskega financiranja znanosti, del pa je vgrajen v financiranje visokega šolstva.

    Ali ta sistem proizvaja znanje, kadre, prenos v gospodarstvo in večjo produktivnost? Ali zna iz javnega denarja ustvariti javno korist? Ali je njegova avtonomija povezana z višjo kakovostjo in večjo prebojnostjo ali pa zgolj z manj nadzora?

    Moja in tvoja znanost

    Prvič, po podatkih iz baze SiStat so slovenska podjetja licence od javnih raziskovalnih organizacij kupovala razmeroma redko v primerjavi z licencami od zasebnih podjetij ali posameznikov. V obdobju 2016–2018 je takšne licence pridobilo 26 podjetij, od zasebnih podjetij ali posameznikov pa 233. V obdobju 2018–2020 je od Javnih raziskovalnih organizacij (JRO) licence pridobilo 18 podjetij, od zasebnih podjetij ali posameznikov pa 243. Prenos znanja iz javne znanosti v slovensko gospodarstvo torej obstaja, vendar je bistveno (okvirno desetkrat) šibkejši od licenčnega pretoka znotraj zasebnega sektorja, pri čemer akademski svet izvaja javno službo raziskovanja, podjetja pa ne.      

    Drugič, skladno s 77. člen zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) morajo biti način vrednotenja intelektualne lastnine, izbira zasebnega soustanovitelja, pogoji ustanavljanja gospodarske družbe in strategija izstopa urejeni v posebnem aktu javnega raziskovalnega zavoda ali univerze, ki ga sprejme upravni odbor, nanj pa mora dati soglasje vlada. Za leti 2022 in 2023 ministrstvo v soglasje ni prejelo nobenega takšnega akta, enako tudi v letu 2024. Poleg tega je v državnem spremljanju kazalnik za odcepljena podjetja po ZZrID še vedno na nič. Formalno okvir obstaja, vendar sploh ne deluje.

    In tretjič, primerjava s tujimi institucijami – na paradnem področju znanstvenih institucij, kakovosti temeljne znanosti - je še pomenljivejša. Max Planck si lahko privošči samozavest temeljne znanosti, ker jo opravičuje z rezultati. Fraunhofer ima drugačno poslanstvo: bolj aplikativne raziskave, vezane na uporabo, industrijo in prenos. Po podatkih spletnega orodja SciVal je delež objav v top desetih odstotkih najbolj citiranih člankov pri Max Planck Society praviloma med 20 in 24 odstotki. Fraunhofer se večinoma giblje med 13 in 18 odstotki. Univerza v Leidnu se giblje med 19 in 22 odstotki. Karlova univerza v Pragi med 12 in 13 odstotki v zadnjih letih. Univerza v Ljubljani je zrasla z okoli 6,4 odstotka leta 1996 na približno 12,2 odstotka leta 2024. Institut »Jožef Stefan« (IJS) je bil leta 1996 pri okoli 8,6 odstotka, vrh dosegel leta 2015 s približno 19,2 odstotka, nato pa zdrsnil na okoli 10,8 odstotka leta 2024.

    To ni slika sistema, v katerem bi ločeni raziskovalni stebri sami po sebi dokazovali svojo superiornost.

    Prevpraševanje učinkovitosti ureditve in upravljanja znanstvenega sistema v Sloveniji je zato upravičeno. Če znanost ne zna pokazati prispevka, pa to nikakor ne pomeni, da je nepotrebna. Pomeni le, da ne potrebuje novih alibijev, ampak sistemsko spremembo: poenoteno delovanje, več odgovornosti, več transparentnosti in bolj kakovostno upravljanje.

    In tu se vrnemo h Kevinu. Ne k dejanju, ampak k mehanizmu zanikanja. Najbolj uničujoča oblika neodgovornosti ni sovražni govor. Je sentimentalna laž, da institucijo varujemo, medtem ko gledamo stran. Dobra mati ni tista, ki otroka vedno opraviči. Dobra mati je tista, ki ga ima dovolj rada, da mu ne laže več.

    To bi morala danes storiti tudi država kot financerka znanosti. In enako akademska skupnost sama do sebe. V tako majhni državi bi morali znanost, visoko šolstvo in inovacije povezati v bolj enoten, pregleden in odgovoren okvir. Če bomo še naprej gledali stran, prihodnost ne bo prišla pravočasno.

    ***

    Špela Stres, doktorica znanosti s področja fizike, LL.M., MBA.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

