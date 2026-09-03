Možnost odpoklica poslanca – zrelostni izpit demokracije

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ogorčen nad ravnanjem predsednika državnega zbora (DZ) Zorana Stevanovića je dr. Miha Brejc, nekdanji podpredsednik SDS, avgusta sprožil peticijo za odstavitev Stevanovića s te visoke funkcije. Po mnenju pobudnika peticije je predsednik DZ že samo s svojim »prispevkom« pri onemogočanju imenovanja preiskovalnih komisij, ki jih je z zadostnim številom poslancev zahtevala opozicija, kršil ustavo. Enako so kršili ustavo tudi vsi poslanci, ki so tej zahtevi opozicije nasprotovali. V nasprotju z ustavo je tudi početje poslancev, ki so po odločbi ustavnega sodišča iz avgusta letos, da dopusti referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, javno ...