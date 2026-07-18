  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Malce mučna praznina v muzeju zmage

    Od Trumpovega »domoljubnega« pisanja zgodovine do ponovne ustanovitve Muzeja slovenske osamosvojitve se odpira vprašanje politične rabe preteklosti.
    FOTO: Lee Smith/Reuters
    Galerija
    FOTO: Lee Smith/Reuters
    Igor Bratož
    18. 7. 2026 | 05:00
    6:52
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nisem bil tam osebno, natančno pa sem prejšnji teden z zaslona pregledal precej poročil, reportaž in komentarjev, ki so zadevali veliko praznovanje dvestopetdesete obletnice razglasitve ameriške neodvisnosti. Mislim si, da so morali biti pripadniki gibanja Maga več kot zadovoljni z govori, s katerimi je v svojem znanem pretiranem, samovšečnem slogu postregel predsednik države, naposlušali so se lahko vsakršnih variant opisovanja ameriške edinstvene veličastnosti.

    image_alt
    Manija, besnilo, vročica in poželenje

    Kljub dolgemu uradnemu praznovanju velike obletnice, ki ga je pripravil poseben odbor, si Donald Trump ni mogel kaj in je v skrbi za »pravilno« intoniranimi slovesnostmi dodal projekt Svoboda 250, tako imenovano domoljubno praznovanje ameriške zgodovine, ki je udeležence pozivalo k patriotizmu, proslavljanju in sodelovanju. Eden od projektov v tem okviru slovesnosti so bili tovornjaki svobode, uradno kategorizirani kot mobilni muzeji, ki so jih uredili na pol ducata ameriških značilnih osemnajstkolesnih tovornjakih in jih z namenom oznanjati edino pravo zgodovino poslali na pot po državi.

    Na tovornjakih so obiskovalci lahko doživeli spodbudno srečanje z zgodovino, z velike podobe jih je pozdravil markantni možakar s črnim žametnim suknjičem in belo kravato, ko pa so se sliki približali, so njegove iztegnjene roke oživele, ustnice so se začele premikati, umetnointeligenčni lik pa se jim je predstavil: »Jaz sem George Washington, morda ste že slišali zame.«

    Čezlužni komentatorji so po analizi predstavitev oziroma postavitev v tovornjakih ugotavljali, da so avtorji s poudarjanjem ene od ameriških vrednot – verske svobode – spregledali drugo, jasno razločitev med cerkvijo in državo. Eden od njih je navrgel, da so s potujočimi razstavami ozadje potisnili v ospredje in, na primer, zameglili razliko med državo, utemeljeno v verskem kontekstu, in državo, ustanovljeno kot versko. Za projekt je bilo porabljenih štirinajst milijonov dolarjev iz zveznega proračuna, kar so demokratski člani kongresa označili kot krščanski nacionalizem za davkoplačevalski denar, Trumpova administracija pa je zavrnila zahtevo po razkritju zasebnih darovalcev še dodatnih sredstev za projekt, češ da upoštevajo njihovo željo po anonimnosti.

    image_alt
    Nogomet, ujetnik v deželi svobodnih potrošnikov

    Trumpov odnos do zgodovinskih dejstev je, tako kot marsikaj drugega na njegovem miselnem obzorju, posebne vrste, njegovi aparatčiki so že na začetku njegovega drugega predsedniškega mandata dali vedeti, da javnost nima nikakršne prizanesljivosti do muzejev, ki jim je neprijetno predstavljati pozitiven pogled na ameriško zgodovino. V nos jim je šla predstavitev suženjskega trpljenja, ki je bila postavljena v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v kompleksu ustanove Smithsonian.

    Še korak dlje je na dan neodvisnosti šlo poročilo sveta za notranjo politiko Bele hiše, katerega avtorji so ugotovili, da vodstvo Smithsoniana, institucije, ki združuje enaindvajset muzejev, enaindvajset knjižnic, štirinajst raziskovalnih centrov in še marsikaj, vodijo radikalni aktivisti, ki jim ni mogoče zaupati, še posebno pa so se na udaru Trumpove administracije znašli vodje Narodnega muzeja ameriške zgodovine, češ da so nepopravljivi ideologi, muzeju pa »ni uspelo predstaviti ameriške zgodbe ter se oklepa radikalne, aktivistične ideologije«. Že lani je Trump z izvršnim ukazom svoji administraciji naložil, naj iz muzejskega kompleksa odstrani »neprimerno ideologijo«, zdaj se zdi, da so spremembe v okviru predsednikove ideološke prenove velikih washingtonskih institucij, zelo zelo blizu.

    Igor Bratož o načinih zgodovine.
    Igor Bratož o načinih zgodovine.

    Morda, sem pomislil, ne bo šlo povsem gladko, kot se ni izšlo preimenovanje Centra za uprizoritvene umetnosti Johna F. Kennedyja v Trumpov in Kennedyjev center: kot se spodobi za deželo puritancev, ki znajo biti temeljito diskretni, so klavrni konec – odstranitev novega imena institucije po ukazu zveznega sodnika – izvedli tako, da so pred Kennedyjevim centrom postavljene gradbene odre prekrili z zaščitnimi ponjavami. Malce mučno.

    V tukajšnjih krajih smo nekaj podobnega, na drugačni ravni sicer, doživeli ob tistem, ko je prejšnja ministrica za kulturo Muzej slovenske osamosvojitve združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, in spet pred kratkim, ko je sedanja ministrica za kulturo poskrbela za ponovno ustanovitev samostojnega osamosvojitvenega muzeja, češ da je ob dnevu državnosti taka gesta »največji dar, ki ga v tem trenutku lahko damo«.

    Na prvi pogled ni oboje nič drugega kot kulturnobojno, ideološko početje, izvajanje umetnosti možnega tako rekoč, a z drobnim dodatkom, da je bilo že prvo dejanje, prva ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve, brezkompromisno, politično narekovano dejanje, ki so mu po strokovni plati suvereno, a brez učinka poznavalci področja nasprotovali. Žalostno dejstvo je bilo takrat, pred petimi leti, da novoustanovljeni muzej – kot je bilo mogoče prebrati – ni imel ne svojega gradiva ne sklenjenih dogovorov s hranitelji gradiva, z načrtovanim delovanjem pa je posegal na področje, ki so ga gotovo bolje obvladovali drugi, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za novejšo zgodovino Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Park vojaške zgodovine Pivka. Vse te institucije so v dokumentih poimenovali kot potencialne, najbrž prisilne partnerje novega muzeja.

    image_alt
    Kako ukrepati zoper tatove Keopsove piramide in Akropole

    V spominu mi je ostala pomisel enega od muzejskih direktorjev, da mora obstajati res pomemben razlog za specializirani muzej, ki ga ne omogočajo muzejske strukture, če jih seveda imamo na razpolago. Zgodovinar Božo Repe je ob načrtih za združitev dodal: »Načelno bi bilo bolj pošteno, da se muzej osamosvojitve ukine, saj njegove domnevne vsebine tako ali tako pokrivajo institucije, ki so več let zbirale gradivo in imajo obveznost, da ga hranijo, medtem ko je novi muzej politična lupina.«

    No, zdaj smo lupino spet dobili, vladna formulacija po seji, na kateri je bila odločitev sprejeta, je bila lahkotna: cilj ustanovitve muzeja je zbiranje, ohranjanje in proučevanje muzejskega gradiva v zvezi z osamosvojitvijo in nastankom samostojne slovenske države na enem mestu. Zbiranje gradiva? To je polčetrto desetletje po dogodkih lahko zelo selektivno in malce mučno početje. Le koliko zgodovinskega revizionizma bodo spravili v lupino?

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Promet v Sloveniji: AI že ve, kaj delamo narobe – mi pa še vedno ne

    Prevladujoča miselnost pri načrtovanju je še vedno graditi čim več pasov in s tem rešiti prometne zagate.
    Matjaž Gams 14. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Slovenija kot Benetke: najlepši muzej zamujene priložnosti?

    Benetke nas učijo, da se država ne izgubi takrat, ko izgubi lepoto. Izgubi se takrat, ko izgubi vlogo.
    Tomaž Erjavec 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Kdo naj razpolaga z evropskimi prihranki?

    EU je desetletja omejevala industrijsko politiko, državne pomoči, javne investicijske ambicije in strateško bančništvo.
    14. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Je Irska prodala Evropo tehnološkim velikanom?

    Posledice so krute za evropsko demokracijo, konkurenčnost, varnost – in še posebej za otroke.
    14. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijski vrh

    Stranke Resnica na Brdo pri Kranju niso povabili

    Ministri in koalicijski poslanci bodo predstavili seznam vladne zakonodaje, ki bo letos v parlamentarni proceduri.
    Uroš Esih 17. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Mladi in gore

    Kako navdušiti otroka za hribe? Mama štirih otrok prisega na eno pravilo

    Pri obis­kovanju gora z otroki na prvem mestu ne sme biti cilj, ampak doživetje in predvsem varnost.
    Simona Bandur 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

    V 12. etapi tretja zmaga Tima Merlierja, ki je izkoristil bržkone zadnjo priložnost. Konec tedna za ubežnike in hribolazce.
    16. 7. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    muzej slovenske osamosvojitve250 let deklaracije o neodvisnostiDonald TrumpZDASlovenijapolitizacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Rdeča kocka

    Trump je omenil domnevno kitajsko vmešavanje v ameriške volitve.
    Marko Kočevar 18. 7. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Hrvaška ekskluziva: zakaj Slovencem počitnice na Jadranu uhajajo iz rok

    Sezonske migracije Slovencev: želimo mir, dobimo pa sami sebe na hrvaški obali.
    18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Intervju s politologom Muratom Somerjem

    Polarizacija ustvarja zveste volivce, ki sledijo voditeljem ne glede na vse

    Odgovarjanje na polarizacijo s polarizacijo skoraj nikoli ne deluje, razkol le še poglobi, v intervjuju ugotavlja ugledni turški politolog Murat Somer.
    S prizorišča:Jure Kosec, Gašper Završnik 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ruska opozicija

    Ljudje morajo poznati resnico. In morajo vedeti, da niso sami

    Putinov napad na Ukrajino je številne ruske novinarje pognal v beg, kjer pa so jih pričakali novi udarci, med drugim tudi iz ZDA.
    S prizorišča:Lucijan Zalokar 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Hrvaška ekskluziva: zakaj Slovencem počitnice na Jadranu uhajajo iz rok

    Sezonske migracije Slovencev: želimo mir, dobimo pa sami sebe na hrvaški obali.
    18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Intervju s politologom Muratom Somerjem

    Polarizacija ustvarja zveste volivce, ki sledijo voditeljem ne glede na vse

    Odgovarjanje na polarizacijo s polarizacijo skoraj nikoli ne deluje, razkol le še poglobi, v intervjuju ugotavlja ugledni turški politolog Murat Somer.
    S prizorišča:Jure Kosec, Gašper Završnik 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ruska opozicija

    Ljudje morajo poznati resnico. In morajo vedeti, da niso sami

    Putinov napad na Ukrajino je številne ruske novinarje pognal v beg, kjer pa so jih pričakali novi udarci, med drugim tudi iz ZDA.
    S prizorišča:Lucijan Zalokar 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo