Na razvojnem križišču

Politična večina je sprejela intervencijski zakon, s katerim želi spodbuditi konkurenčnost gospodarstva in razvoj države. Sindikati so v kratkem času zbrali približno 47.000 podpisov za referendum, politična večina ga je zavrnila, vprašanje njegove dopustnosti pa se zdaj seli na ustavnopravno raven.

Toda za sporom o referendumu se skriva pomembnejše vprašanje. Ne gre več zgolj za to, kdo bo s predlaganimi ukrepi pridobil in kdo izgubil. To je vprašanje, ali Slovenija s tem zakonom posega v razvojni model, na katerem je gradila v zadnjih desetletjih.

To vprašanje je še posebno pomembno, ker ne govorimo o običajnem zakonu, ampak o intervencijskem zakonu. Intervencijski zakoni so praviloma namenjeni hitremu odzivu na izredne okoliščine, odpravljanju posledic kriz ali reševanju nujnih družbenih problemov. V tem primeru pa zakon posega na področje dolgoročnega gospodarskega in družbenega razvoja, na katerem so učinki po svoji naravi negotovi in preverljivi šele po daljšem času.

Predlagatelji ukrep predstavljajo kot razvojni preboj, ki naj bi spodbudil investicije, konkurenčnost in gospodarsko rast. Toda takšna pričakovanja niso le politična obljuba. Temeljijo na širši razvojni predpostavki, da bodo razbremenitve najproduktivnejšega dela prebivalstva in gospodarstva sprožile razvojni val, katerega koristi bodo sčasoma občutili vsi.

Prav zato razprava ne more biti omejena zgolj na vprašanje socialne pravičnosti ali višine javnofinančnega izpada. Pomembnejše vprašanje je, ali imamo opraviti z razvojno strategijo, podprto z jasno vizijo, merili uspeha in varovalkami ali z razvojno hipotezo, katere uspešnost bo mogoče presojati šele čez leta.

Več kot intervencija

V javnih razpravah se redko govori o bistvu ideje zakona: če se najbolj produktivnemu delu prebivalstva in gospodarstva zmanjša obremenitev, bodo posamezniki več investirali, podjetja več zaposlovala, gospodarstvo hitreje raslo, država pa bo del izpada prihodkov pozneje nadomestila z večjo gospodarsko aktivnostjo.

To ni nova zamisel. V ekonomski teoriji jo poznamo kot ponudbeno ekonomijo. Njeni elementi so zaznamovali reaganomiko v Združenih državah Amerike, reforme Margaret Thatcher v Združenem kraljestvu ter tranzicije držav Vzhodne Evrope in Baltika po padcu socializma. Večina severnoevropskih držav pa je konkurenčnost gradila drugače: z vlaganji v znanje, raziskave, inovacije in socialno kohezijo.

Analiza uspešnosti teh modelov bi presegala namen tega članka. Toda pomembno je opozoriti, da obstajajo tudi drugačne razvojne poti. Finska je po izgubi sovjetskega trga in poznejši izgubi prevlade Nokie na mobilnem trgu s pojavom pametnih telefonov gospodarske pretrese presegla predvsem z vlaganji v izobraževanje, raziskave, inovacije in tehnološki razvoj. Prav zato je ostala med tehnološko najnaprednejšimi državami Evrope. Njena izkušnja kaže, da dolgoročne konkurenčnosti ne ustvarjajo predvsem davčne razbremenitve, ampak znanje, tehnologije in sposobnost ustvarjanja novih nosilcev rasti.

Na drugi strani je Kitajska, po velikosti in politični ureditvi skoraj nasprotje Finske. Kljub temu potrjuje podobno spoznanje. Njen tehnološki preboj ni nastal zgolj zaradi podjetniške pobude posameznikov, ampak tudi zaradi države, ki je jasno opredelila razvojne prioritete in okoli njih sistematično povezovala izobraževanje, raziskave, kapital in gospodarstvo. Finska in Kitajska sta si v skoraj vsem različni, vendar kažeta na isto dejstvo: ne glede na velikost države in politično ureditev tehnološki preboji praviloma ne nastanejo zgolj zaradi inovativnih posameznikov. Nastanejo tam, kjer država ve, kaj želi doseči, in zna okoli tega cilja povezati znanje, raziskave, podjetništvo in kapital.

Vprašanje zato ni več samo, ali bo zakon uspešen. Pomembnejše vprašanje je, ali Slovenija z njim spreminja razvojni model.

Na katerih dejavnostih in znanjih naj Slovenija gradi svojo prihodnjo konkurenčnost? Kateri bodo nosilci prihodnje rasti in izvoza? Kako povečati odpornost gospodarstva na zunanje šoke in spremembe na svetovnih trgih? In kakšno vlogo naj pri tem odigrajo država, podjetja ter raziskovalni in izobraževalni sistem?

Prav odgovori na ta vprašanja ločujejo razvojno strategijo od razvojne hipoteze.

Družba kot investitor

Zagovorniki razumejo zakon kot naložbo v hitrejšo gospodarsko rast, nasprotniki pa kot izpad prihodkov oziroma strošek. Toda ne glede na poimenovanje je dejstvo še vedno, da družba prevzame tveganje že danes, uspeh projekta pa bo mogoče presojati šele čez leta.

Branislav Popović, dr. računalniških znanosti, svetovalec za strateško upravljanje. FOTO: Osebni arhiv

Posamezniki in podjetja, ki jim zakon neposredno zmanjšuje obremenitve, bodo koristi občutili takoj in ne glede na končni izid. Družba pa bo o uspehu ali neuspehu projekta lahko sodila šele po daljšem času. Pri tem ne gre za zanemarljive zneske. Posledice se ne merijo v enem proračunskem letu, ampak se skozi leta seštevajo v milijarde. Prav zato se postavlja vprašanje, kdo nosi tveganje in kdo bo nosil odgovornost, če pričakovani učinki ne bodo doseženi.

Kje so varovalke, da se bodo razbremenitve dejansko preoblikovale v investicije, razvoj, inovacije in nova delovna mesta? Kje so zagotovila, da bodo predlagani ukrepi privabili strokovnjake in podjetnike iz tujine? In kje so zagotovila, da ustvarjeni privilegiji ne bodo povzročili odhoda domačih strokovnjakov, ki teh ugodnosti ne bodo deležni? Banke, investitorji in podjetja za precej manj tvegane projekte praviloma zahtevajo poslovni načrt, oceno tveganj, projekcije učinkov in varovalke za primer neuspeha. Zakaj naj bi družba pri projektu takšnih razsežnosti privolila v manj?

Od hipoteze do razvoja

Prav dejstvo, da je investitor celotna družba, postavlja vprašanje razvojne strategije. Dober investitor tveganja ne prevzema pasivno, ampak ga poskuša zmanjševati in razpršiti.

Predlagana razvojna hipoteza temelji zlasti na pričakovanju, da bodo razbremenitve spodbudile že uspešne posameznike in podjetja k novim investicijam, razvoju in ustvarjanju delovnih mest. Ker pa družba nosi strošek in tveganje takšne odločitve, je legitimno vprašanje, ali obstajajo načini, da se razvojno tveganje zmanjša in s tem razvojna hipoteza približa razvoju.

Razbremenitev je v svojem bistvu investicija družbe v že uspešne posameznike in podjetja. Če takšno investicijo razumemo kot legitimno razvojno orodje, se postavlja vprašanje, zakaj del razvojnega vložka ne bi bil usmerjen tudi v nastajanje novih gospodarskih in novih razvojnih jeder. Takšna usmeritev ne zanika pomena uspešnih posameznikov in podjetij. Nasprotno. Dopolnjuje ga z dodatnim razvojnim stebrom: ustvarjanjem novih uspešnih.

Če je družba pripravljena investirati v že uspešne, zakaj ne bi bila pripravljena investirati tudi v perspektivne ideje, nove tehnologije, raziskovalne skupine in podjetniške pobude, iz katerih lahko nastanejo prihodnji nosilci razvoja? Tveganje bi bilo s tem razpršeno, število razvojnih možnosti pa večje.

Če oblast verjame, da bodo davčne razbremenitve za določen del posameznikov in podjetij dolgoročno prinesle več razvoja in gospodarske rasti, potem je takšen pristop mogoče razumeti kot razvojno naložbo. Toda vprašanje je, zakaj del te naložbe ne bi namenili tudi neposredno spodbujanju nastajanja novih podjetij, razvoju novih tehnologij, ustvarjanju novih produktov ter iskanju novih trgov.

S tem se zmanjšuje odvisnost uspeha celotne strategije od odziva omejenega kroga že uspešnih prejemnikov razbremenitev. Družba kot investitor tako ne vlaga več zgolj v že uspešne, ampak tudi v nastajanje novih uspešnih podjetij ali profitnih in produktnih centrov v sedanjih podjetjih. Prav v tem je razlika med negotovo razvojno hipotezo in zanesljivejšo razvojno strategijo.

Črka in duh ustave

Posebnost predlaganega zakona ni le v tem, da tveganje njegovega uspeha ali neuspeha prevzema celotna družba. Posebnost je tudi, da bodo njegovi dejanski učinki merljivi šele po izteku mandatov tistih, ki so ga sprejeli. Hkrati ne gre za edino možno razvojno pot. Obstajajo tudi drugačni pristopi, ki jih poznajo uspešne države in ki razvoj gradijo na znanju, inovacijah ter ustvarjanju novih nosilcev gospodarske rasti.

Prav zato bi morala biti Slovenija zdaj na križišču razvojnih poti, kjer bi primerjala prednosti, tveganja in dolgoročne posledice različnih možnosti. Namesto tega smo se znašli na eni izmed njih, še preden je bila opravljena širša družbena razprava o tem, ali je to res najboljša pot za prihodnost države.

Vprašanje zato ni več zgolj gospodarsko. Postane tudi vprašanje demokratične legitimnosti in ustavne odgovornosti.

Pravica do referenduma je bila zavrnjena. S tem se je razprava iz političnega prostora preselila na ustavnopravno raven. Toda bistvo vprašanja morda ni, ali bo ustavna presoja pritrdila eni ali drugi strani. Pomembnejše vprašanje je, ali je bilo družbi omogočeno, da se izreče o razvojni usmeritvi, katere posledice lahko segajo daleč čez politični mandat teh, ki so takšne odločitve sprejeli.

Beseda ustave določa postopke, pristojnosti in omejitve. Duh ustave pa opozarja na nekaj širšega. Oblast izvira iz ljudstva ne le zato, da lahko odloča, ampak tudi zato, da odloča preudarno, kadar so posledice odločitev dolgoročne, težko popravljive in jih bodo nosili tudi tisti, ki pri njihovem sprejemanju niso sodelovali.

Demokracija ne temelji zgolj na pravici politične večine, da sprejema zakone. Temelji tudi na odgovornosti, da zna razlikovati med vprašanji vsakodnevnega upravljanja in odločitvami, ki dolgoročno lahko spremenijo razvojno smer države. Čim daljnosežnejše so posledice odločitve, tem večja je potreba po njeni legitimnosti.

Zato vprašanje tega zakona ni le, ali je legalen. Vprašanje je tudi, ali je za tako daljnosežen poseg v razvojni model države pridobil zadostno legitimnost med državljani in strokovno javnostjo, ki bi morala biti pri takšnih odločitvah naravni sogovornik politike. Prav v tem se skriva razlika med besedo ustave in njenim duhom.

Različne poti do cilja

Vsaka država se občasno znajde na križišču razvojnih poti. Takrat ne odloča le o posameznih ukrepih, ampak o tem, kakšna želi postati. Predlagani zakon daje en odgovor na vprašanje, kako pospešiti razvoj Slovenije. Toda ni edini možni odgovor. Razprava o njem zato ne bi smela biti razumljena kot spor med zagovorniki in nasprotniki razvoja, ampak kot razprava o različnih poteh do istega cilja.

Pravo vprašanje zato ni, ali si želimo več razvoja, več investicij in višje dodane vrednosti. To si želijo skoraj vsi. Vprašanje je, kako do njih priti, kako razpršiti razvojna tveganja in kako ustvariti pogoje, da bo uspešnih posameznikov, podjetij, produktov in trgov v prihodnosti več. Prav zato je ta razprava daljnosežnejša od intervencije. Ne govori le o enem zakonu. Govori o tem, kakšno razvojno zgodbo želi Slovenija pisati v prihodnjih desetletjih.

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