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    Gostujoče pero

    Na razvojnem križišču

    Kje so varovalke, da se bodo razbremenitve dejansko preoblikovale v investicije, razvoj, inovacije in nova delovna mesta?
    Na katerih dejavnostih in znanjih naj Slovenija gradi svojo prihodnjo konkurenčnost? Kateri bodo nosilci prihodnje rasti in izvoza? FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Na katerih dejavnostih in znanjih naj Slovenija gradi svojo prihodnjo konkurenčnost? Kateri bodo nosilci prihodnje rasti in izvoza? FOTO: Leon Vidic
    Branislav Popović
    12. 6. 2026 | 05:00
    12:45
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    Politična večina je sprejela intervencijski zakon, s katerim želi spodbuditi konkurenčnost gospodarstva in razvoj države. Sindikati so v kratkem času zbrali približno 47.000 podpisov za referendum, politična večina ga je zavrnila, vprašanje njegove dopustnosti pa se zdaj seli na ustavnopravno raven.

    Toda za sporom o referendumu se skriva pomembnejše vprašanje. Ne gre več zgolj za to, kdo bo s predlaganimi ukrepi pridobil in kdo izgubil. To je vprašanje, ali Slovenija s tem zakonom posega v razvojni model, na katerem je gradila v zadnjih desetletjih.

    To vprašanje je še posebno pomembno, ker ne govorimo o običajnem zakonu, ampak o intervencijskem zakonu. Intervencijski zakoni so praviloma namenjeni hitremu odzivu na izredne okoliščine, odpravljanju posledic kriz ali reševanju nujnih družbenih problemov. V tem primeru pa zakon posega na področje dolgoročnega gospodarskega in družbenega razvoja, na katerem so učinki po svoji naravi negotovi in preverljivi šele po daljšem času.

    Predlagatelji ukrep predstavljajo kot razvojni preboj, ki naj bi spodbudil investicije, konkurenčnost in gospodarsko rast. Toda takšna pričakovanja niso le politična obljuba. Temeljijo na širši razvojni predpostavki, da bodo razbremenitve najproduktivnejšega dela prebivalstva in gospodarstva sprožile razvojni val, katerega koristi bodo sčasoma občutili vsi.

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    Prav zato razprava ne more biti omejena zgolj na vprašanje socialne pravičnosti ali višine javnofinančnega izpada. Pomembnejše vprašanje je, ali imamo opraviti z razvojno strategijo, podprto z jasno vizijo, merili uspeha in varovalkami ali z razvojno hipotezo, katere uspešnost bo mogoče presojati šele čez leta.

    Več kot intervencija

    V javnih razpravah se redko govori o bistvu ideje zakona: če se najbolj produktivnemu delu prebivalstva in gospodarstva zmanjša obremenitev, bodo posamezniki več investirali, podjetja več zaposlovala, gospodarstvo hitreje raslo, država pa bo del izpada prihodkov pozneje nadomestila z večjo gospodarsko aktivnostjo.

    To ni nova zamisel. V ekonomski teoriji jo poznamo kot ponudbeno ekonomijo. Njeni elementi so zaznamovali reaganomiko v Združenih državah Amerike, reforme Margaret Thatcher v Združenem kraljestvu ter tranzicije držav Vzhodne Evrope in Baltika po padcu socializma. Večina severnoevropskih držav pa je konkurenčnost gradila drugače: z vlaganji v znanje, raziskave, inovacije in socialno kohezijo.

    Analiza uspešnosti teh modelov bi presegala namen tega članka. Toda pomembno je opozoriti, da obstajajo tudi drugačne razvojne poti. Finska je po izgubi sovjetskega trga in poznejši izgubi prevlade Nokie na mobilnem trgu s pojavom pametnih telefonov gospodarske pretrese presegla predvsem z vlaganji v izobraževanje, raziskave, inovacije in tehnološki razvoj. Prav zato je ostala med tehnološko najnaprednejšimi državami Evrope. Njena izkušnja kaže, da dolgoročne konkurenčnosti ne ustvarjajo predvsem davčne razbremenitve, ampak znanje, tehnologije in sposobnost ustvarjanja novih nosilcev rasti.

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    Na drugi strani je Kitajska, po velikosti in politični ureditvi skoraj nasprotje Finske. Kljub temu potrjuje podobno spoznanje. Njen tehnološki preboj ni nastal zgolj zaradi podjetniške pobude posameznikov, ampak tudi zaradi države, ki je jasno opredelila razvojne prioritete in okoli njih sistematično povezovala izobraževanje, raziskave, kapital in gospodarstvo. Finska in Kitajska sta si v skoraj vsem različni, vendar kažeta na isto dejstvo: ne glede na velikost države in politično ureditev tehnološki preboji praviloma ne nastanejo zgolj zaradi inovativnih posameznikov. Nastanejo tam, kjer država ve, kaj želi doseči, in zna okoli tega cilja povezati znanje, raziskave, podjetništvo in kapital.

    Vprašanje zato ni več samo, ali bo zakon uspešen. Pomembnejše vprašanje je, ali Slovenija z njim spreminja razvojni model.

    Na katerih dejavnostih in znanjih naj Slovenija gradi svojo prihodnjo konkurenčnost? Kateri bodo nosilci prihodnje rasti in izvoza? Kako povečati odpornost gospodarstva na zunanje šoke in spremembe na svetovnih trgih? In kakšno vlogo naj pri tem odigrajo država, podjetja ter raziskovalni in izobraževalni sistem?

    Prav odgovori na ta vprašanja ločujejo razvojno strategijo od razvojne hipoteze.

    Družba kot investitor

    Zagovorniki razumejo zakon kot naložbo v hitrejšo gospodarsko rast, nasprotniki pa kot izpad prihodkov oziroma strošek. Toda ne glede na poimenovanje je dejstvo še vedno, da družba prevzame tveganje že danes, uspeh projekta pa bo mogoče presojati šele čez leta.

    Branislav Popović, dr. računalniških znanosti, svetovalec za strateško upravljanje. FOTO: Osebni arhiv
    Branislav Popović, dr. računalniških znanosti, svetovalec za strateško upravljanje. FOTO: Osebni arhiv

    Posamezniki in podjetja, ki jim zakon neposredno zmanjšuje obremenitve, bodo koristi občutili takoj in ne glede na končni izid. Družba pa bo o uspehu ali neuspehu projekta lahko sodila šele po daljšem času. Pri tem ne gre za zanemarljive zneske. Posledice se ne merijo v enem proračunskem letu, ampak se skozi leta seštevajo v milijarde. Prav zato se postavlja vprašanje, kdo nosi tveganje in kdo bo nosil odgovornost, če pričakovani učinki ne bodo doseženi.

    Kje so varovalke, da se bodo razbremenitve dejansko preoblikovale v investicije, razvoj, inovacije in nova delovna mesta? Kje so zagotovila, da bodo predlagani ukrepi privabili strokovnjake in podjetnike iz tujine? In kje so zagotovila, da ustvarjeni privilegiji ne bodo povzročili odhoda domačih strokovnjakov, ki teh ugodnosti ne bodo deležni? Banke, investitorji in podjetja za precej manj tvegane projekte praviloma zahtevajo poslovni načrt, oceno tveganj, projekcije učinkov in varovalke za primer neuspeha. Zakaj naj bi družba pri projektu takšnih razsežnosti privolila v manj?

    Od hipoteze do razvoja

    Prav dejstvo, da je investitor celotna družba, postavlja vprašanje razvojne strategije. Dober investitor tveganja ne prevzema pasivno, ampak ga poskuša zmanjševati in razpršiti.

    Predlagana razvojna hipoteza temelji zlasti na pričakovanju, da bodo razbremenitve spodbudile že uspešne posameznike in podjetja k novim investicijam, razvoju in ustvarjanju delovnih mest. Ker pa družba nosi strošek in tveganje takšne odločitve, je legitimno vprašanje, ali obstajajo načini, da se razvojno tveganje zmanjša in s tem razvojna hipoteza približa razvoju.

    Razbremenitev je v svojem bistvu investicija družbe v že uspešne posameznike in podjetja. Če takšno investicijo razumemo kot legitimno razvojno orodje, se postavlja vprašanje, zakaj del razvojnega vložka ne bi bil usmerjen tudi v nastajanje novih gospodarskih in novih razvojnih jeder. Takšna usmeritev ne zanika pomena uspešnih posameznikov in podjetij. Nasprotno. Dopolnjuje ga z dodatnim razvojnim stebrom: ustvarjanjem novih uspešnih.

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    Če je družba pripravljena investirati v že uspešne, zakaj ne bi bila pripravljena investirati tudi v perspektivne ideje, nove tehnologije, raziskovalne skupine in podjetniške pobude, iz katerih lahko nastanejo prihodnji nosilci razvoja? Tveganje bi bilo s tem razpršeno, število razvojnih možnosti pa večje.

    Če oblast verjame, da bodo davčne razbremenitve za določen del posameznikov in podjetij dolgoročno prinesle več razvoja in gospodarske rasti, potem je takšen pristop mogoče razumeti kot razvojno naložbo. Toda vprašanje je, zakaj del te naložbe ne bi namenili tudi neposredno spodbujanju nastajanja novih podjetij, razvoju novih tehnologij, ustvarjanju novih produktov ter iskanju novih trgov.

    S tem se zmanjšuje odvisnost uspeha celotne strategije od odziva omejenega kroga že uspešnih prejemnikov razbremenitev. Družba kot investitor tako ne vlaga več zgolj v že uspešne, ampak tudi v nastajanje novih uspešnih podjetij ali profitnih in produktnih centrov v sedanjih podjetjih. Prav v tem je razlika med negotovo razvojno hipotezo in zanesljivejšo razvojno strategijo.

    Črka in duh ustave

    Posebnost predlaganega zakona ni le v tem, da tveganje njegovega uspeha ali neuspeha prevzema celotna družba. Posebnost je tudi, da bodo njegovi dejanski učinki merljivi šele po izteku mandatov tistih, ki so ga sprejeli. Hkrati ne gre za edino možno razvojno pot. Obstajajo tudi drugačni pristopi, ki jih poznajo uspešne države in ki razvoj gradijo na znanju, inovacijah ter ustvarjanju novih nosilcev gospodarske rasti.

    Prav zato bi morala biti Slovenija zdaj na križišču razvojnih poti, kjer bi primerjala prednosti, tveganja in dolgoročne posledice različnih možnosti. Namesto tega smo se znašli na eni izmed njih, še preden je bila opravljena širša družbena razprava o tem, ali je to res najboljša pot za prihodnost države.

    Vprašanje zato ni več zgolj gospodarsko. Postane tudi vprašanje demokratične legitimnosti in ustavne odgovornosti.

    Pravica do referenduma je bila zavrnjena. S tem se je razprava iz političnega prostora preselila na ustavnopravno raven. Toda bistvo vprašanja morda ni, ali bo ustavna presoja pritrdila eni ali drugi strani. Pomembnejše vprašanje je, ali je bilo družbi omogočeno, da se izreče o razvojni usmeritvi, katere posledice lahko segajo daleč čez politični mandat teh, ki so takšne odločitve sprejeli.

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    Beseda ustave določa postopke, pristojnosti in omejitve. Duh ustave pa opozarja na nekaj širšega. Oblast izvira iz ljudstva ne le zato, da lahko odloča, ampak tudi zato, da odloča preudarno, kadar so posledice odločitev dolgoročne, težko popravljive in jih bodo nosili tudi tisti, ki pri njihovem sprejemanju niso sodelovali.

    Demokracija ne temelji zgolj na pravici politične večine, da sprejema zakone. Temelji tudi na odgovornosti, da zna razlikovati med vprašanji vsakodnevnega upravljanja in odločitvami, ki dolgoročno lahko spremenijo razvojno smer države. Čim daljnosežnejše so posledice odločitve, tem večja je potreba po njeni legitimnosti.

    Zato vprašanje tega zakona ni le, ali je legalen. Vprašanje je tudi, ali je za tako daljnosežen poseg v razvojni model države pridobil zadostno legitimnost med državljani in strokovno javnostjo, ki bi morala biti pri takšnih odločitvah naravni sogovornik politike. Prav v tem se skriva razlika med besedo ustave in njenim duhom.

    Različne poti do cilja

    Vsaka država se občasno znajde na križišču razvojnih poti. Takrat ne odloča le o posameznih ukrepih, ampak o tem, kakšna želi postati. Predlagani zakon daje en odgovor na vprašanje, kako pospešiti razvoj Slovenije. Toda ni edini možni odgovor. Razprava o njem zato ne bi smela biti razumljena kot spor med zagovorniki in nasprotniki razvoja, ampak kot razprava o različnih poteh do istega cilja.

    Pravo vprašanje zato ni, ali si želimo več razvoja, več investicij in višje dodane vrednosti. To si želijo skoraj vsi. Vprašanje je, kako do njih priti, kako razpršiti razvojna tveganja in kako ustvariti pogoje, da bo uspešnih posameznikov, podjetij, produktov in trgov v prihodnosti več. Prav zato je ta razprava daljnosežnejša od intervencije. Ne govori le o enem zakonu. Govori o tem, kakšno razvojno zgodbo želi Slovenija pisati v prihodnjih desetletjih.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
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    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
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    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
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    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

    V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
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    Šport  |  Kolesarstvo
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    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
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    Delov poslovni center  |  Šport
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    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
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    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
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    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
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    Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
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    Novice  |  Znanoteh
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    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
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    Novice  |  Slovenija
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    Kako poskrbeti za varnejši jutri

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
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