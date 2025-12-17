  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Načrt za zdravo srce

    Evropa se odloča za zgodnje ukrepanje in preprečevanje namesto obžalovanja ter za bolj zdravo, daljše življenje namesto izgubljenega.
    Tretjina mladih ima čezmerno telesno težo ali je debelih, 20 odstotkov pa jih je na robu sladkorne bolezni tipa 2 ali to bolezen že imajo. FOTO: Matej Druznik/Delo
    Galerija
    Tretjina mladih ima čezmerno telesno težo ali je debelih, 20 odstotkov pa jih je na robu sladkorne bolezni tipa 2 ali to bolezen že imajo. FOTO: Matej Druznik/Delo
    Oliver Várhelyi
    17. 12. 2025 | 05:00
    6:49
    A+A-

    Srčno-žilne bolezni so še vedno glavni vzrok smrti v Evropi. Vsako leto po vsej celini umre 1,7 milijona ljudi. Že samo to število je alarmantno. Resnično nesprejemljivo pa je dejstvo, da bi bilo do 80 odstotkov teh smrti mogoče preprečiti.

    Večina nas pozna koga, ki ga je ta bolezen prizadela: starša, sodelavca, prijatelja. V številnih primerih so bili prisotni opozorilni znaki – visok krvni tlak, povišan holesterol, visok krvni sladkor. Ti tihi znaki lahko več let ostanejo neodkriti in mirno napredujejo, dokler se kot prvi simptom ne pojavi srčna ali možganska kap. Takrat pa je prepozno. Ljudje prepogosto ne poznajo natančno svojih vrednosti.

    image_alt
    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Zato moramo v Evropski uniji spremeniti usmeritev. Novi načrt EU za zdravo srce pomeni odločen prehod z odzivanja na srčno-žilne bolezni k njihovemu preprečevanju. Naši zdravstveni sistemi že predolgo temeljijo na odzivanju v nujnih primerih namesto na zgodnjem ukrepanju. Načrt za zdravo srce v središče oskrbe postavlja preprečevanje, rutinske preglede in zgodnje odkrivanje. Njegov namen je, da postanejo enostavni in učinkoviti zdravstveni pregledi običajen del odraslega življenja po vsej Evropi, da bodo ljudje poznali svoja osebna tveganja veliko pred nastankom hude bolezni.

    Več kot jasno je, da je to nujno. Zdaj ima 54 odstotkov odraslih v EU čezmerno telesno težo. Tretjina mladih ima čezmerno telesno težo ali je debelih, 20 odstotkov pa jih je na robu sladkorne bolezni tipa 2 ali to bolezen že imajo. Sladkorna bolezen, čezmerna telesna teža in debelost so ključni dejavniki tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni. Pandemija covida-19 je te trende še pospešila. Če ne bomo ukrepali, bo celotna prihodnja generacija trpela zaradi slabšega zdravja in kronične bolezni, naši zdravstveni sistemi pa bodo pod nevzdržnim pritiskom.

    image_alt
    Zdravniki niso problem. Problem je sistem brez mojstrov

    Temelj načrta za zdravo srce je rutinsko merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Čeprav so ti testi hitri, poceni in učinkoviti, milijoni Evropejcev in Evropejk po več let ne preverjajo svojih vrednosti. Spodbujali bomo redno presejanje in uvedli vseevropsko kampanjo s ciljem »poznavanja svojih vrednosti«. To je eden najučinkovitejših ukrepov javnega zdravja, ki ga veliko predolgo nismo dovolj uporabljali.

    S presejalnimi programi bomo okrepili tudi ozaveščenost o dednih dejavnikih tveganja ter poskrbeli za boljše poznavanje in upoštevanje družinske anamneze. Vse to bo podprto z jasnejšimi smernicami in boljšim usklajevanjem med zdravstvenimi sistemi.

    Oliver Várhelyi, evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali. FOTO: Claudio Centonze/Eu
    Oliver Várhelyi, evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali. FOTO: Claudio Centonze/Eu

    Prehod bodo pospešila digitalna orodja in umetna inteligenca. S povezovanjem podatkov na podlagi rutinskih testov, slikanja in elektronskih zdravstvenih zapisov bodo klinični zdravniki lahko hitreje prepoznali tveganja in natančneje ukrepali. Gre pa tudi za ozaveščanje ljudi in oporo pri sprejemanju pravih odločitev. Vsakdo mora poznati posledice svojih odločitev. S pravimi orodji bo pacient lahko videl, kako bodo njegove sedanje odločitve o življenjskem slogu vplivale na jutrišnje vrednosti. Zavedal se bo, kako s spremembami lahko pridobi leta bolj zdravega življenja.

    V podporo temu prehodu bo EU vložila 20 milijonov evrov v uvajanje umetne inteligence in podatkovno vodenih orodij, ki omogočajo zgodnejše odkrivanje in bolj ciljno usmerjeno preprečevanje srčno-žilnih bolezni.

    Preprečevanje pomeni tudi odpravljanje temeljnih vzrokov. Povezava med močno predelanimi živili, debelostjo in sladkorno boleznijo tipa 2 je temeljito raziskana. Sladkorna bolezen tipa 2 je še vedno v porastu. Vsaj polovica prizadetih je debelih. Do potrošnikov moramo biti pošteni. Zato bomo uvedli jasnejše informacije o tem, kako močno predelan je proizvod v primerjavi z drugimi v isti kategoriji, da se bodo ljudje lahko ozaveščeno odločali o tem, kaj jedo. Obravnavanje močno predelanih živil bo ključni izziv za javno zdravje v prihodnjih letih.

    image_alt
    V središču zdravstvene obravnave naj bo avtonomija in dostojanstvo pacienta

    Tudi tobačni in nikotinski izdelki so še vedno pomemben dejavnik tveganja. Stopnja kajenja se je sicer zmanjšala, vendar se je uporaba novih nikotinskih izdelkov med mladimi močno povečala. Ne smemo dovoliti zavajanja nove generacije. Naslednje leto bomo posodobili pravila EU, zatrli spletno trženje, usmerjeno v mlade, in se spopadli z mitom, da so novi nikotinski izdelki neškodljivi. Na izbiro mladih morajo vplivati dejstva, ne oglaševanje.

    Nazadnje gre pri načrtu za zdravo srce za omogočanje dostopa do boljših diagnostičnih orodij po vsej Uniji pred pojavom simptomov. Ta orodja morajo hitreje in enakomerneje doseči paciente, in sicer od monitorjev za spremljanje krvnega tlaka in na umetni inteligenci zasnovanih naprav za EKG do osnovnega slikanja. Z evropskim aktom o biotehnologiji bomo pospešili raziskave in klinični razvoj, na primer inovativne terapije, kot so bioinženirski srčni obliži. Hkrati bodo posodobljena pravila o medicinskih pripomočkih odpravila regulativne zaostanke, tako da bodo bistvene tehnologije pacientom čim prej na voljo.

    image_alt
    Tihi ubijalec, ki je kot bomba za vaše ožilje

    Srčno-žilne bolezni niso neizogibne. Evropa se z načrtom za zdravo srce odloča za zgodnje odzivanje namesto prepoznega ukrepanja, preprečevanje namesto obžalovanja ter bolj zdravo in daljše življenje namesto izgube življenja, čemur bi se bilo mogoče izogniti. Če zdaj ne bomo ukrepali, bomo priča celotni naslednji generaciji Evropejcev in Evropejk s kroničnimi boleznimi, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, vključno z vsemi socialnimi in gospodarskimi posledicami za vse Evropejce. Če pa zdaj ukrepamo, lahko več milijonom Evropejcev in Evropejk omogočimo daljše in boljše življenje.

     

    ***

    Oliver Várhelyi, evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali. 

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Upokojencem jutri zimski dodatek, januarja nova formula

    Tokrat bo nakazilo 150 evrov, vsako leto do leta 2030 po 20 evrov več. Prihodnje leto usklajevanje po novem, predvidoma bo približno pet odstotkov.
    Barbara Hočevar 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Računsko sodišče

    Zpiz je v 54 primerih nepravilno odmeril pokojnino

    Poleg tega je revizija razkrila nepravilnosti pri nabavi materiala in storitev za najmanj 146.843 evrov.
    16. 12. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po debelih 18 letih spet nastopil na tekmi in presenetil vse po vrsti

    Nekdanji slovenski as Jure Radelj, ki je 26. novembra dopolnil 48 let, se je na 100-metrski skakalnici v Planici dostojno kosal z veliko mlajšimi tekmeci.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Rusija manj odporna, kot se kaže

    Kljub temu se bo Vladimir Putin še naprej bojeval in prezgodaj razglašal zmago.
    The Economist 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj letos za praznične nakupe izbrati Shoppster?

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravjegostujoče perosrcepreventivasladkorna bolezenbolezni srca in ožiljasrčno-žilne bolezni

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Smrt srbskega trgovca z orožjem v molk zavil tako Moskvo kot Beograd

    Šef orožarske družbe Jugoimport v Moskvi je izgubil življenje v sumljivih okoliščinah; iz podjetja so izginili dokumenti. Beograjski odvetnik za smrt sumi Ruse.
    Novica Mihajlović 17. 12. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Dr. Robert Golob, predsednik vlade: Živimo v kolektivni norosti

    Pred volilnim letom premier o odgovornosti, varnosti, Palestini in demokraciji ter o tem, kdaj prisluhne in kdaj aktivno ukrepa.
    Nika Vistoropski 17. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo

    Fifa na visoke cene vstopnic odgovarja z novo kategorijo

    Po ogorčenju navijačev bo Fifa za SP prihodnje leto del vstopnic prodala za okoli 50 evrov. Organizacije je podelila tudi nagrade za najboljše igralce leta.
    17. 12. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor v Hollywoodu

    Za umor Roba in Michele Reiner obtožili njunega sina Nicka

    Če bo spoznan za krivega, 32-letnemu obdolžencu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojne izpustitve ali smrtna kazen.
    17. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Središče Portoroža

    Ne bo kokošnjak, ampak igralnica z avtomati na prostem

    Pri prenovi objekta Ljubljana pripravljajo prostor tudi za selitev igralnice Grand Casinò. Vlada o koncesiji še ni odločila.
    Boris Šuligoj 17. 12. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo

    Fifa na visoke cene vstopnic odgovarja z novo kategorijo

    Po ogorčenju navijačev bo Fifa za SP prihodnje leto del vstopnic prodala za okoli 50 evrov. Organizacije je podelila tudi nagrade za najboljše igralce leta.
    17. 12. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor v Hollywoodu

    Za umor Roba in Michele Reiner obtožili njunega sina Nicka

    Če bo spoznan za krivega, 32-letnemu obdolžencu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojne izpustitve ali smrtna kazen.
    17. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Središče Portoroža

    Ne bo kokošnjak, ampak igralnica z avtomati na prostem

    Pri prenovi objekta Ljubljana pripravljajo prostor tudi za selitev igralnice Grand Casinò. Vlada o koncesiji še ni odločila.
    Boris Šuligoj 17. 12. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Birokracija in njene posledice: kje smo danes

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Naše sisteme ima že več kot 50.000 strank v Sloveniji in na Hrvaškem«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Kako se zaščititi pred vse pogostejšimi spletnimi napadi

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznični nakupi brez gneče? Da, mogoče je

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo