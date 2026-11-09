Naj gore in morja ne bodo ovira

Od 5. do 10. novembra v Šanghaju poteka deveti Kitajski mednarodni uvozni sejem, na katerem sodeluje 162 držav, regij in mednarodnih organizacij. Na njem se predstavlja 4142 tujih podjetij, kar je največ v zgodovini sejma. Državni sekretar slovenskega ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec vodi vladno delegacijo, ki se sejma udeležuje skupaj s predstavniki skoraj 40 slovenskih podjetij. Tokrat Slovenija na sejmu sodeluje že petič, pri tem pa že drugič pripravlja tudi nacionalno predstavitev. Kitajski mednarodni uvozni sejem je pomemben del kitajskih prizadevanj za odpiranje domačega trga svetu in spodbujanje ponovnega uravnoteženja svetovnega gospodarstva. Prek sejma Kitajska državam po vsem svetu še naprej omogoča, da izkoristijo prednosti njenega trga, razvoja in ...