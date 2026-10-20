Naj o prihodnosti Ukrajine odločajo ljudje, ne tanki in rakete

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Odprto pismo voditeljem Evropske unije, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov ter voditeljem Rusije in Ukrajine Spoštovani, pozivam vas, da pri iskanju trajnega miru v Ukrajini odprete pogovore o svobodnem, mednarodno nadzorovanem glasovanju o prihodnjem statusu spornih območij. V središču dogovora naj bodo ljudje, ki tam živijo, in tisti, ki so morali oditi. Omogočimo jim, da povedo, kako želijo živeti, in njihovo svobodno izraženo voljo uresničimo po mirni poti, skladno z mednarodnim pravom. Takšen pristop predlagam kot splošno izhodišče za mirno reševanje ozemeljskih sporov kjerkoli po svetu. Pri odločanju o prihodnjem statusu nekega območja ...