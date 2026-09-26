Najprej celostna diagnoza stanja, potem ukrepanje

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Tako kot letno poročilo o konkurenčnosti držav švicarske poslovne šole IMD objektivno pokaže konkurenčnost držav, uporaba modela EFQM (EFQM je kratica za European Foundation for Quality Management oziroma Evropski sklad za upravljanje kakovosti, op. ur.) objektivno pokaže konkurenčnost podjetij in organizacij javnega sektorja. Prilagajanje zahtevam za članstvo v EU je pripomoglo k izboljšanju delovanja obojih, vendar se je ta trend ustavil in nas prehitevajo države, ki so bile ob ustanovitvi po konkurenčnosti za nami. Kar nekaj politikov je ob nastanku nove države obljubljalo novo Švico, žal niso povedali, kako. Če se želimo približati svojemu idealu, Švici, bodo ...