Napredek nastane iz drznosti, žrtvovanja in zaupanja v znanje

Ob praznovanju 50. obletnice glavne bolnišnične stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter 240 let razvoja in napredka se z iskreno hvaležnostjo oziramo na pot, ki so jo začrtali naši predhodniki, ko so pred petimi desetletji postavili temelje današnjega UKC Ljubljana. V času brez izobilja, a velikega družbenega ponosa, so zbrali pogum, da stopijo v neznano ter z jasno vizijo in odločnostjo v solidarnem duhu postavijo temelje centru, v katerem bi se združil cvet dvestoletne tradicije slovenske klinične in akademske medicine ter v katerem bi najtežji bolnik lahko prejel najsodobnejše multidisciplinarno zdravljenje. In uspelo jim je. Zgradili so vrhunsko bolnišnico, ki je z leti postala osrednji učni, raziskovalni in strokovni steber slovenskega zdravstva ter pomembno stičišče znanja v širši regiji.

Zdaj živimo v drugačnem, hitro spreminjajočem se okolju, kjer nas obkrožajo neštete možnosti, ki človeku kradejo osredotočenost na ključne izzive, skušnjava udobja in priložnostnega prilagajanja pa je večja kot kadarkoli prej. Morda je prav to nenehno iskanje udobja v družbo vneslo preveč strahu pred izgubo in žrtvovanjem, čezmerna previdnost in ozki kratkoročni interesi pa so nas kot družbo ohromili. Tudi zato je pomembno, da se spomnimo svojih predhodnikov, saj je njihov zgled za nas danes še posebno dragocen: spominja nas, da resnični napredek ne nastane iz oportunizma, ampak iz drznosti, žrtvovanja, zaupanja v znanje in zavedanja, da je zdravje ljudi vrednota, ki presega vsak osebni ali trenutni interes. Le v tem duhu lahko skupaj gradimo svetlo prihodnost za vse.

Marko Jug je generalni direktor UKC Ljubljana. FOTO: Leon Vidic/Delo

Izguba osredotočenosti na bistvo nas je kot družbo za več desetletij žal prikrajšala za trajnostni odnos do zdravja in zdravstva, infrastrukturni razvoj ključnih zdravstvenih ustanov pa je obstal. Z velikim zanosom zato po dolgih letih neuresničenih pričakovanj, 50 let po odprtju, končno spremljamo celovito infrastrukturno prenovo kampusa UKC Ljubljana, ki v svojem bistvu ne predstavlja le prenove stavb in tehnološke opreme, ampak hkrati daje priložnost za razsvetljenje kolektivnega duha, ki predstavlja srce naše ustanove.

V preteklih letih so se namreč poslovila številna velika slovenska imena svetovnega zdravništva, ki so predstavljala nosilne stebre naše ustanove. Z njihovim odhodom sta bila duh in slava naše ustanove na veliki preizkušnji, tista posebna iskrica, ki je nekoč poganjala vizijo našega razvoja, bi ob vsesplošni družbeni apatiji za vrhunsko univerzitetno medicino skoraj ugasnila. Vendar so se tudi v teh za zdravstvo težkih časih med nami vedno znova izoblikovali posamezniki, ki so v svojih sredinah s predano in etično držo ohranili in nadalje razvijali tako vrhunsko raven oskrbe bolnikov kot akademsko in pedagoško vrhunskost UKC Ljubljana. Tudi njim smo zdaj hvaležni, da s celostno prenovo »telesa in duše« UKC Ljubljana v vse več naših zaposlenih ponovno lahko prepoznavamo isto živo željo in duha naših predhodnikov: da bi ta bolnišnica postala še trdnejše središče zdravja, učenja, empatije in napredka, ne le za Ljubljano in Slovenijo, ampak za celotno regijo.

Naša naloga namreč ni le vzdrževati doseženo, ampak pogumno stopati naprej: uvesti najnaprednejše medicinske prakse, graditi mostove med raziskavami in kliničnim delom ter krepiti kulturo medsebojnega spoštovanja in sodelovanja v prijaznem sobivanju z bolniki in svojci. To je poklon viziji naših ustanoviteljev in hkrati zaveza prihodnosti – da UKC Ljubljana tudi v prihodnjih desetletjih ostane prostor, kjer se srečujeta vrhunska znanost in iskrena človečnost. Da bo zdravje, znanost, vedno tu, na voljo vsem, ki nas potrebujejo.

Iskrena hvala vsem, ki ste del te poti – vsem zaposlenim, ki s svojim znanjem in srčnostjo vsak dan dokazujete, da je moč UKC Ljubljana v ljudeh. Hvala pacientom in njihovim svojcem, ki nam zaupate svoje zdravje in nas s tem vsak dan opominjate na naše poslanstvo, in hvala odločevalcem, ki v nas prepoznavate stabilnost in prihodnost slovenskega zdravstva. Naj vse nas ta zlati jubilej spomni, da je prihodnost, ki jo ustvarjamo, vedno odvisna od naše pripravljenosti, da zremo onkraj znanega in ohranimo pogum, ki nas je pripeljal na to težko, odgovorno in vznemirljivo pot. Na njej se namreč nismo znašli zato, ker bi bila ta pot lahka, ampak zato, ker je najtežja med vsemi, in se skupaj zavedamo, da po tej poti ne moremo hoditi, dokler sami ne postanemo ta pot.

***

Doc. dr. Marko Jug dr. med., generalni direktor UKC Ljubljana

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.