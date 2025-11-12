  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Napredek nastane iz drznosti, žrtvovanja in zaupanja v znanje

    Iskanje udobja je v družbo vneslo preveč strahu pred izgubo in žrtvovanjem, čezmerna previdnost in ozki kratkoročni interesi pa so nas kot družbo ohromili.
    Z velikim zanosom zato po dolgih letih neuresničenih pričakovanj, 50 let po odprtju, končno spremljamo celovito infrastrukturno prenovo kampusa UKC Ljubljana. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Z velikim zanosom zato po dolgih letih neuresničenih pričakovanj, 50 let po odprtju, končno spremljamo celovito infrastrukturno prenovo kampusa UKC Ljubljana. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Marko Jug
    12. 11. 2025 | 05:00
    5:22
    A+A-

    Ob praznovanju 50. obletnice glavne bolnišnične stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter 240 let razvoja in napredka se z iskreno hvaležnostjo oziramo na pot, ki so jo začrtali naši predhodniki, ko so pred petimi desetletji postavili temelje današnjega UKC Ljubljana. V času brez izobilja, a velikega družbenega ponosa, so zbrali pogum, da stopijo v neznano ter z jasno vizijo in odločnostjo v solidarnem duhu postavijo temelje centru, v katerem bi se združil cvet dvestoletne tradicije slovenske klinične in akademske medicine ter v katerem bi najtežji bolnik lahko prejel najsodobnejše multidisciplinarno zdravljenje. In uspelo jim je. Zgradili so vrhunsko bolnišnico, ki je z leti postala osrednji učni, raziskovalni in strokovni steber slovenskega zdravstva ter pomembno stičišče znanja v širši regiji.

    image_alt
    Hommage medicinskim sestram: Nevidne delavke, ki so nenehno v bitki s časom

    Zdaj živimo v drugačnem, hitro spreminjajočem se okolju, kjer nas obkrožajo neštete možnosti, ki človeku kradejo osredotočenost na ključne izzive, skušnjava udobja in priložnostnega prilagajanja pa je večja kot kadarkoli prej. Morda je prav to nenehno iskanje udobja v družbo vneslo preveč strahu pred izgubo in žrtvovanjem, čezmerna previdnost in ozki kratkoročni interesi pa so nas kot družbo ohromili. Tudi zato je pomembno, da se spomnimo svojih predhodnikov, saj je njihov zgled za nas danes še posebno dragocen: spominja nas, da resnični napredek ne nastane iz oportunizma, ampak iz drznosti, žrtvovanja, zaupanja v znanje in zavedanja, da je zdravje ljudi vrednota, ki presega vsak osebni ali trenutni interes. Le v tem duhu lahko skupaj gradimo svetlo prihodnost za vse.

    Marko Jug je generalni direktor UKC Ljubljana. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Marko Jug je generalni direktor UKC Ljubljana. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Izguba osredotočenosti na bistvo nas je kot družbo za več desetletij žal prikrajšala za trajnostni odnos do zdravja in zdravstva, infrastrukturni razvoj ključnih zdravstvenih ustanov pa je obstal. Z velikim zanosom zato po dolgih letih neuresničenih pričakovanj, 50 let po odprtju, končno spremljamo celovito infrastrukturno prenovo kampusa UKC Ljubljana, ki v svojem bistvu ne predstavlja le prenove stavb in tehnološke opreme, ampak hkrati daje priložnost za razsvetljenje kolektivnega duha, ki predstavlja srce naše ustanove.

    V preteklih letih so se namreč poslovila številna velika slovenska imena svetovnega zdravništva, ki so predstavljala nosilne stebre naše ustanove. Z njihovim odhodom sta bila duh in slava naše ustanove na veliki preizkušnji, tista posebna iskrica, ki je nekoč poganjala vizijo našega razvoja, bi ob vsesplošni družbeni apatiji za vrhunsko univerzitetno medicino skoraj ugasnila. Vendar so se tudi v teh za zdravstvo težkih časih med nami vedno znova izoblikovali posamezniki, ki so v svojih sredinah s predano in etično držo ohranili in nadalje razvijali tako vrhunsko raven oskrbe bolnikov kot akademsko in pedagoško vrhunskost UKC Ljubljana. Tudi njim smo zdaj hvaležni, da s celostno prenovo »telesa in duše« UKC Ljubljana v vse več naših zaposlenih ponovno lahko prepoznavamo isto živo željo in duha naših predhodnikov: da bi ta bolnišnica postala še trdnejše središče zdravja, učenja, empatije in napredka, ne le za Ljubljano in Slovenijo, ampak za celotno regijo.

    image_alt
    Pacientka od ZZZS zahtevala povračilo stroškov, a jo je ta zavrnil

    Naša naloga namreč ni le vzdrževati doseženo, ampak pogumno stopati naprej: uvesti najnaprednejše medicinske prakse, graditi mostove med raziskavami in kliničnim delom ter krepiti kulturo medsebojnega spoštovanja in sodelovanja v prijaznem sobivanju z bolniki in svojci. To je poklon viziji naših ustanoviteljev in hkrati zaveza prihodnosti – da UKC Ljubljana tudi v prihodnjih desetletjih ostane prostor, kjer se srečujeta vrhunska znanost in iskrena človečnost. Da bo zdravje, znanost, vedno tu, na voljo vsem, ki nas potrebujejo.

    Iskrena hvala vsem, ki ste del te poti – vsem zaposlenim, ki s svojim znanjem in srčnostjo vsak dan dokazujete, da je moč UKC Ljubljana v ljudeh. Hvala pacientom in njihovim svojcem, ki nam zaupate svoje zdravje in nas s tem vsak dan opominjate na naše poslanstvo, in hvala odločevalcem, ki v nas prepoznavate stabilnost in prihodnost slovenskega zdravstva. Naj vse nas ta zlati jubilej spomni, da je prihodnost, ki jo ustvarjamo, vedno odvisna od naše pripravljenosti, da zremo onkraj znanega in ohranimo pogum, ki nas je pripeljal na to težko, odgovorno in vznemirljivo pot. Na njej se namreč nismo znašli zato, ker bi bila ta pot lahka, ampak zato, ker je najtežja med vsemi, in se skupaj zavedamo, da po tej poti ne moremo hoditi, dokler sami ne postanemo ta pot.

     

    ***

    Doc. dr. Marko Jug dr. med., generalni direktor UKC Ljubljana

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Samopromocija vlade jezi opozicijo

    Ukom naročil kampanjo. SDS na področju zdravstva s svojimi predlogi.
    Barbara Eržen 11. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravje in človekove pravice

    O konoplji se bodo spet spopadli njeni zagovorniki in nasprotniki

    Poslanci že več kot deset let zahtevajo ureditev tega področja, uporaba konoplje za medicinske namene in za osebno rabo je dobila podporo tudi na referendumu.
    Borut Tavčar 6. 11. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Drugo zvišanje plač

    Večini javnih uslužbencev se bo plača dvignila za najmanj 100 evrov

    Prihodnji teden bo približno 94 odstotkov od 190.000 zaposlenih v javnem sektorju prejelo višje plače kot minuli mesec.
    Barbara Hočevar 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    CTNNB1

    Izjemen uspeh: po petih letih v Sloveniji začetek študije zdravila za Urbana

    Program razvoja genske terapije za Urbana se je začel leta 2021, ko so takrat še ne enoletnemu dečku diagnosticirali sindrom CTNNB1.
    Saša Senica 5. 11. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Airbnb

    Sodba, ki postavlja meje oddajanju prek airbnbja

    Sodišče je prepovedalo oddajanje stanovanj v kratkoročni najem.
    Maja Grgič 11. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kulinarika

    Chef Tomaž Kavčič potrdil, zapušča Vilo Vipolže

    Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je objavil nov razpis za najem dela renesančne vile, namenjene gostinstvu.
    10. 11. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Charlotte – LA Lakers

    S trojko prek celega igrišča je Dončić dvignil Charlotte na noge

    Košarkarji Los Angeles Lakers so se s 121:111 v Charlottu vrnili na zmagovalna pota. Luka Dončić je blestel z 38 točkami, zadel je pet trojk.
    Nejc Grilc 11. 11. 2025 | 05:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Nova storitev za še več prostora: 100 EUR dobroimetja za preizkus

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več

    Več iz teme

    UKC Ljubljanazdravstvogostujoče perozdravstveni sistemzdravnikiprihodnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Očitki o pristranskosti

    Trump pravi, da ima dolžnost tožiti radiotelevizijo BBC zaradi sporne montaže

    Pri BBC-ju so en teden pred ameriškimi predsedniškimi volitvami predvajali problematično montažo Trumpovega govora iz leta 2021 o napadu na Kapitol.
    12. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Razno
    Turčija

    V strmoglavljenju vojaškega letala umrlo vseh 20 ljudi na krovu

    Na videoposnetkih, ki so jih posneli očividci in objavili azerbajdžanski mediji, je videti, da se je letalo med padanjem vrtelo okoli svoje osi.
    12. 11. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kalifornijski vihar

    Kralji v naletu, v Montrealu so polnili domačo mrežo

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL premagali gostitelje s 5:1, kapetan Anže Kopitar pa je v 17 minutah dosegel podajo za izenačenje na 1:1.
    12. 11. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Paris Saint-Germain

    NBA zvezdnik in evropski klubski prvak z roko v roki

    Kevin Durant, manjšinski lastnik Paris Saint-Germaina, odslej igra v v športnih copatah Nike KD 18, v modro-rdečih barvah nogometnega kluba, skupaj z grbom
    12. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Peposo – toskanski golaž, ki diši po vinu in popru (VIDEO)

    Enolončnica z govedino, prepojeno z vinom, poprom in česnom. Peposo razkrije pristen okus Toskane.
    Jasmina Pirnar Krope 12. 11. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kalifornijski vihar

    Kralji v naletu, v Montrealu so polnili domačo mrežo

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL premagali gostitelje s 5:1, kapetan Anže Kopitar pa je v 17 minutah dosegel podajo za izenačenje na 1:1.
    12. 11. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Paris Saint-Germain

    NBA zvezdnik in evropski klubski prvak z roko v roki

    Kevin Durant, manjšinski lastnik Paris Saint-Germaina, odslej igra v v športnih copatah Nike KD 18, v modro-rdečih barvah nogometnega kluba, skupaj z grbom
    12. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Peposo – toskanski golaž, ki diši po vinu in popru (VIDEO)

    Enolončnica z govedino, prepojeno z vinom, poprom in česnom. Peposo razkrije pristen okus Toskane.
    Jasmina Pirnar Krope 12. 11. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nepozabna zimska pustolovščina na sončnih pobočjih avstrijskih Alp

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Največja skupnost podjetnikov s pozitivnim družbenim okoljskim učinkom na svetu

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo