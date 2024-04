Narava duha in etična infrastruktura sveta

V nadaljevanju preberite:

Idejo za naslovno temo dolgujem knjigi O naravi duha v avtorstvu dr. Andreja Uleta in članku dr. Smiljane Knez o človekovih pravicah in okolju (Delo, Sobotna priloga, 20. aprila 2024). Z različnih področij, a iz iste narave duha je naslovna tema torej zrasla na bioetičnih temeljih, utelešenih in vgrajenih v osebnostna in družbena razmerja med varstvom človekovih pravic in okoljem.

Andrej Ule s povzetki o porajanju duha v živi naravi ugotavlja, da biološka evolucija živih organizmov prinaša nove bližnje možnosti, s katerimi daje priložnosti za napredek tudi v človeški družbi, v njenem ekonomskem razvoju, v pravu, mednarodni politiki in podobno. Smiljana Knez pa s primerjalnim pogledom na mednarodno varstvo človekovih pravic in okolja v izhodišču poudarja, da je Slovenija med redkimi državami v svetu, ki je človekovo pravico do zdravega okolja zapisala v svojo ustavo leta 1991.