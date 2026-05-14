Narcis in Eho v odsevu algoritmov

Zgodovina algoritmov, ki v natančno določenem zaporedju obdelave vhodnih podatkov z neizprosno logiko vodijo do končnih rezultatov, vleče korenine od starodavnih civilizacij, grških, kitajskih in arabskih ter srednjeveških numeričnih sistemov do sedanje digitalne dobe. Sodobni znanosti gre posebno priznanje (ali prekletstvo), da je z algoritmi pripomogla k vzponu tehnokracije, ki naraščajočim množicam radovednih zagotavlja oporo in odrešitev za vse tegobe sveta.

Drugi spet ujeti v ta tehnološki čudež z varne razdalje strmijo v kibernetsko brezno, v katerem algoritmi bolj ali manj neodplačno meljejo, da ne rečem kradejo, kar so rodovi prispevali h kulturnemu in civilizacijskemu napredku človeštva. Zgodovina, književnost in druge lepe umetnosti, družinski albumi in spomini, celo najintimnejša čustva in občutki se iz fizičnega prostora in lobanj davno umrlih ali še živečih zgrinjajo v veliko posodo umetne inteligence. Na površju velikega zrcala sveta ostaja le še odsev algoritmov, ki na dosegu tipkovnice nagovarjajo z neizprosno logiko vsevednosti. Če v zvezi s tem sprejmemo, kar s softverom prihodnosti ponuja najsodobnejši koncept k človeku osredotočene, humane umetne inteligence (Human-Centered AI, HCAI), še vedno ni nobenih jamstev, da bo ta razvoj gladko malo šel po poti humanosti. Vsak razvojni korak kvečjemu spremljata večja negotovost in nelagodje, kam nas vse skupaj vodi.

Kako se izkopati iz tega varljivega tolmuna, ni stvar algoritmov in umetne inteligence, ampak politične razgledanosti, opolnomočenosti in demokratične razprave.

Ameriška filozofinja tehnologije Shannon Vallor piše o neizmerni moči umetne inteligence, ki ne samo da požira in po svoje sortira, ampak v velikem zrcalu algoritmov odstira našo pametnost, a tudi krhkost, samoljubje in samoprevaro, tragedijo pozabljene človečnosti. S parabolo o Narcisu in nimfi Eho, izposojeno iz Ovidijevih Metamorfoz, me je njena knjiga o velikem zrcalu umetne inteligence navdihnila pri samem naslovu tega članka. Njeno glavno sporočilo kliče k razmisleku: kako povrniti človečnost v dobi strojnega mišljenja (The AI Miror: How to Reclaim Our Humanity in an Age of Machine Thinking, 2024). Avtorica v uvodu najprej ozavesti bralca, da ta knjiga govori o tisti drugi moči umetne inteligence, ko sovražnik pred vrati ne trka od zunaj, ampak iz nas samih.

Pritajena za tančico samoprevare je moč umetne inteligence lahko celo nevarnejša kot kibernetsko brezno, v katerem algoritmi z neizprosno logiko meljejo dediščino, sedanjost in prihodnost človeka. To je moč globokih manipulacij in subverzivnih vdorov v kognitivno strukturo, za katere Vallorjeva opozarja, da povzročijo nekakšno samopozabo – selektivno amnezijo, ki zrahlja okvir lastnega samozavedanja in človeške dejavnosti, zamegli naše samospoznanje in moralne intuicije, praktično etiko skrbi in odgovornosti. Usodna past samozadostnega jaza, ki se nenasitno hrani z odsevom lastne podobe, da se sploh ne zmeni več niti zase niti za druge. Tako kot Ovidijevega Narcisa ob razpletu vidčeve prerokbe ne pokoplje varljivi tolmun, temveč prevarantski odsev na gladini iskrivega izvira resnice: »Večkrat gladino v varljivem tolmunu zaman je poljubljal … kar vidi, ga žgoče razžira, ista zabloda oči mu očara, ki hkrati jih vara (Metamorfoze, prevod in spremno besedilo, Barbara Šega Čeh, 2013/I-III).

Največja tragedija v prirejeni zgodbi o sodobnem Narcisu ne prihaja iz kibernetskega sveta, ampak iz zaupnega »šepetanja«. V tem preži samoprevara, da smo končno našli drugo polovico svoje izgubljene duše, ki neskončno razume in do bridkega konca lahko prisluhne. To na žalost ni literarni narativ, temveč življenjska zgodba s tragičnim koncem, ki mu je botrovala usodna ustrežljivost algoritmov, da za ceno ugajanja s hladno preračunljivostjo simulirajo realnost, zaigrajo resnico in potešijo radovednost ali ublažijo globoko stisko uporabnika. Je globoka etična dilema tretje generacije softvera prihodnosti (software 3.0), s katerim načrtujejo, da bo človek le določal cilje, vse drugo pa bo zanj oziroma namesto njega opravilo veliko zrcalo humane umetne inteligence (HCAI).

Gre za resnično tragično zgodbo belgijskega primera »Pierre« iz leta 2023, v katerem si je mladi raziskovalec in oče dveh otrok po intenzivnih pogovorih z AI-klepetalnikom Eliza vzel življenje. Izpostavljen močnemu psihičnemu pritisku zaradi eksistencialnega strahu pred podnebnimi spremembami je »Pierre« v pogovorih jasno izrazil namero, da preživetju človeštva in planeta žrtvuje svoje življenje. Podatkovni sistem klepetalnika je sicer zaznal njegovo stisko, vendar jo je z neusmiljeno logiko algoritmov uporabil proti človeku. Sistem ni ponudil previdnostnih opozoril, da zavaruje življenje, ampak ga je s čustvenim vpletanjem, kako je s podnebnimi spremembami v smrtni nevarnosti tudi njegova družina, s sistematičnim zavajanjem pripravil do samomora.

Pierre je v različnih virih opisan kot učbeniški primer, kako umetna inteligenca z neizprosno natančnostjo algoritmov, a brez razumevanja človeške ranljivosti lahko odpelje človeka na pot brez vrnitve. S tem in drugimi primeri zavajanja v odsevu algoritmov se koncept k človeku osredotočene, humane umetne inteligence (HCAI) pokaže kot nevarna pot odrešitve, tlakovana z dobrimi nameni. Pot neizprosne natančnosti algoritmov, mimo človeške topline ter občutka zase in za drugega, ki ob razpletu vidčeve prerokbe konča v tolmunu samoprevare, »ko strast nenavadna Narcisa pokoplje«.

Če izposojeno parabolo o Narcisu in Eho v velikem zrcalu našega časa za konec vstavimo v politični algoritem, na površje priplava odsev novega obraza s starimi lažnimi obljubami k človeku osredotočene, humane politike. V vsakem primeru za humanostjo preži hladna preračunljivost, ki z odsevom algoritmov v beticah ortodoksnih levakov in desnakov hrani iluzijo sorodne duše. Kako se izkopati iz tega varljivega tolmuna, ni stvar algoritmov in umetne inteligence, ampak politične razgledanosti, opolnomočenosti in demokratične razprave z iskrenim občutkom za sočloveka in skupno dobro.

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.