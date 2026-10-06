Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

Imam ujca, ki je umetnik, oblikovalec pohištva, mizar, profesor in arhitekt. Pogosto na straneh tega časopisa priobči kak zapis, ki dvigne prah. Zadnjič sem bila pri njem v znameniti delavnici ob Ljubljanici in, kot vedno, je imel nekaj pripomb zaradi glasbenega programa na Arsu.

O govornih oddajah ne reče nikoli ničesar, mogoče ga ne zanimajo, mogoče pa je tudi prizanesljiv do nečakinje, ki v uredništvu za kulturo na Arsu dela 38 let: ureja literarne oddaje, piše gledališke in knjižne ocene, se v oddajah, ki jih ureja, pogovarja z domačimi in tujimi umetniki, piše novinarske prispevke za dnevnoinformativne oddaje.

Tadeja Krečič Scholten je profesorica primerjalne književnosti in francoščine, zaposlena kot novinarka, urednica na programu Ars Radia Slovenija. FOTO: Stane Sršen

Ker me položaj Arsa, no, pa celotnega RTV najeda že dlje časa, sem mu rekla, da bom njegove pripombe sicer sporočila kolegom, da pa naj bo vesel, da Ars sploh še posluša, ker ga kmalu verjetno ne bo.

Vsekakor ne takega, kakršen je. Pogledal me je z očmi, ki so izražale … ne vem, kaj, verjetno še največ nejevere, začudenja, nezaupljivosti do mojih besed. Potem je prevladal v njih nekakšen obup in je rekel: »Ja, ampak jaz ne poslušam drugega kot Ars!«

Odkar delam na RTV, v uredništvu za kulturo Programa Ars, samo šparamo. Ne spomnim se obdobja, ko ne bi bilo stiskanj in ukinjanj (recimo komornega zbora RTV, v zadnjem času pa pretočnih videov) v smislu »racionalizacij« in reorganizacij, ki zame, recimo, pomenijo vse več dela. Tudi tistega, ki so ga včasih opravljale tajnice in tonski tehniki, da o digitalizaciji ne govorim. Vendar pa takih nespodobnosti, kakršne so se začele pred kakimi tremi leti, ne pomnim.

Praznovali smo šestdeseto obletnico Arsa z različnimi dogodki v neposrednih prenosih, tudi z gala koncertom v Cankarjevem domu; potem smo bili nenadoma, to vidim danes, na robu črne luknje: zaslišala sem, da Ars ne bo prenašal koncerta iz Narodne galerije, ker da ni denarja za parkirnino reportažnega avtomobila. Že dobivamo napotke in obvestila o tem, česa vse ne more biti in ne bo.

Postopno se vse krči, honorarji za sodelavce prevajalce, avtorje, igralce so vse redkejši in sramotno nizki, s pogodbenimi sodelavci se ravna, milo rečeno, grdo – že leta; ukinja se ves tuji tisk, sama ob vseh intervencijah ne morem več dobivati časopisa Lire – Magazine Littéraire za 46 evrov na leto, čeprav je za moje delo vitalen. Menda je ta finančna zareza nastala prav v tistem trenutku, ko so zmanjkala »razvojna sredstva«, se pravi denar od delnic Eutelsata, in smo pristali samo na naročnini in reklamah, ki jih je – vemo, koliko.

Ne spoznam se na finance in mislim, da so na javnem zavodu zanje zadolženi drugi. Jaz vidim in vem, da Ars usiha in bo še bolj. Kolegi v uredništvu igranega programa so letos posneli 13 radijskih iger, leta 2001 pa približno sto. Arhiv se polni s posnetki simfonične, komorne, zborovske, mladinske glasbe ter šansona samo še 40-odstotno od pričakovane skupne vsote snemanj.

Poleti smo literarne oddaje izključno ponavljali, že prej smo ukinili esejistično oddajo in še ena literarna sledi, ker ni več ljudi, ki bi oddaje urejali. Javnosti, ki nas plačuje, o tem ni obvestil nihče. Sodelavcev, ki so odšli, nismo nadomeščali. Leta 2021 je bilo na Arsu 51 zaposlenih, zdaj nas je 43, od tega 29 novinarjev – urednikov oddaj, prej nas je bilo 34.

V teh mesecih zapuščamo Ars štirje novinarji – uredniki oddaj in s tem »naredimo uslugo RTV« (čeprav je to z ustavo zagotovljena pravica), kot je na zboru delavcev rekel Goran Forbici, predsednik sveta RTV. Hkrati zatrjuje, da financiranje RTV še nikoli ni bilo tako dobro urejeno, kot je zdaj. Na vprašanje, zakaj je vodstvo tako vzhičeno nad dejstvom, da je zdaj na RTV 150 ljudi manj kot pred časom, ko pa ljudje vendarle pomenijo program, saj se ta ne dela sam, nisem dobila odgovora.

Mislim si, da je Program Ars v primerjavi z drugimi radijskimi programi na RTV sicer relativno drag (okrog dva milijona evrov na leto), saj mora plačevati stroške, ki jih drugi nimajo: naročnine za EBU, stroške za notne materiale za radijske prenose koncertov, uglaševanja klavirja, honorarje za ustvarjalce in gotovo še kaj.

Vendar: to je edini program v državi Sloveniji s klasično glasbo, jazzom, šansoni, ljudsko glasbo, radijsko igro, literarnimi oddajami in drugimi oddajami o kulturi na Slovenskem. Posluša nas 18.000 poslušalcev, večina od teh razmišljajočih poznavalcev ali tistih, ki si želijo »odpočiti se« od reklam, kot slišim. Od plačnika prispevka za RTV, kakršnega plačuje zdaj, pride na Ars po delitvi mesečnega prispevka na TV in radijske programe RTV Slovenija 24 centov.

Za 24-urni klasični program 365 dni na leto! Če bo prispevek ukinjen, Ars ne bo dobil niti tega, ker vsote, ki bi bila potrebna za normalno delovanje RTV, iz davkov ni mogoče pričakovati, zato je mogoče iz žalostnih izkušenj predvidevati, da se bo spet šparalo prav pri kulturi, arhivskih snemanjih, radijski igri, televizijskem dokumentarnem programu, nadaljevankah … Denarja pač ne bo.

Čeprav: če nekakšen RTV vseeno bo, informativni program, ki je zdaj nekaterim največji trn v peti, tudi, seveda, bo. Ni javnega medija brez informacij. Kulturo pa, Ars, recimo, očitno lahko pogrešamo. Pa čeprav vsakega 8. februarja z odra Gallusove dvorane vsi, tudi politiki, zagotavljajo, da smo narod, utemeljen na jeziku in kulturi. In na osrednjem trgu prestolnice imamo vendar spomenik pesniku, ne vojskovodji!

Skratka, morda bo moj ujec, ko bo to prebral, vedel, kaj sem mu zadnjič želela sporočiti: Arsu se piše slabo. Že zdaj. Ta trenutek. Zelo slabo. Tudi če on in 17.999 ljudi v tej državi ne posluša ničesar drugega kot Ars.

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Tadeja Krečič Scholten, profesorica primerjalne književnosti in francoščine, zaposlena kot novinarka, urednica na programu Ars Radia Slovenija. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.