  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Ne poslušam drugega kot Ars

    Ars je edini program v Sloveniji s klasično glasbo, jazzom, šansoni, ljudsko glasbo, radijsko igro, literarnimi in drugimi oddajami o kulturi na Slovenskem.
    FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    FOTO: Jože Suhadolnik
    Tadeja Krečič Scholten
    6. 10. 2026 | 05:00
    7:33
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Imam ujca, ki je umetnik, oblikovalec pohištva, mizar, profesor in arhitekt. Pogosto na straneh tega časopisa priobči kak zapis, ki dvigne prah. Zadnjič sem bila pri njem v znameniti delavnici ob Ljubljanici in, kot vedno, je imel nekaj pripomb zaradi glasbenega programa na Arsu.

    image_alt
    Arhiv kolektivnega spomina

    O govornih oddajah ne reče nikoli ničesar, mogoče ga ne zanimajo, mogoče pa je tudi prizanesljiv do nečakinje, ki v uredništvu za kulturo na Arsu dela 38 let: ureja literarne oddaje, piše gledališke in knjižne ocene, se v oddajah, ki jih ureja, pogovarja z domačimi in tujimi umetniki, piše novinarske prispevke za dnevnoinformativne oddaje.

    Tadeja Krečič Scholten je profesorica primerjalne književnosti in francoščine, zaposlena kot novinarka, urednica na programu Ars Radia Slovenija. FOTO: Stane Sršen
    Tadeja Krečič Scholten je profesorica primerjalne književnosti in francoščine, zaposlena kot novinarka, urednica na programu Ars Radia Slovenija. FOTO: Stane Sršen
    Ker me položaj Arsa, no, pa celotnega RTV najeda že dlje časa, sem mu rekla, da bom njegove pripombe sicer sporočila kolegom, da pa naj bo vesel, da Ars sploh še posluša, ker ga kmalu verjetno ne bo.

    Vsekakor ne takega, kakršen je. Pogledal me je z očmi, ki so izražale … ne vem, kaj, verjetno še največ nejevere, začudenja, nezaupljivosti do mojih besed. Potem je prevladal v njih nekakšen obup in je rekel: »Ja, ampak jaz ne poslušam drugega kot Ars!«

    Odkar delam na RTV, v uredništvu za kulturo Programa Ars, samo šparamo. Ne spomnim se obdobja, ko ne bi bilo stiskanj in ukinjanj (recimo komornega zbora RTV, v zadnjem času pa pretočnih videov) v smislu »racionalizacij« in reorganizacij, ki zame, recimo, pomenijo vse več dela. Tudi tistega, ki so ga včasih opravljale tajnice in tonski tehniki, da o digitalizaciji ne govorim. Vendar pa takih nespodobnosti, kakršne so se začele pred kakimi tremi leti, ne pomnim.

    image_alt
    Kaj morate vedeti pred referendumi 11. oktobra

    Praznovali smo šestdeseto obletnico Arsa z različnimi dogodki v neposrednih prenosih, tudi z gala koncertom v Cankarjevem domu; potem smo bili nenadoma, to vidim danes, na robu črne luknje: zaslišala sem, da Ars ne bo prenašal koncerta iz Narodne galerije, ker da ni denarja za parkirnino reportažnega avtomobila. Že dobivamo napotke in obvestila o tem, česa vse ne more biti in ne bo.

    Postopno se vse krči, honorarji za sodelavce prevajalce, avtorje, igralce so vse redkejši in sramotno nizki, s pogodbenimi sodelavci se ravna, milo rečeno, grdo – že leta; ukinja se ves tuji tisk, sama ob vseh intervencijah ne morem več dobivati časopisa Lire – Magazine Littéraire za 46 evrov na leto, čeprav je za moje delo vitalen. Menda je ta finančna zareza nastala prav v tistem trenutku, ko so zmanjkala »razvojna sredstva«, se pravi denar od delnic Eutelsata, in smo pristali samo na naročnini in reklamah, ki jih je – vemo, koliko.

    Ne spoznam se na finance in mislim, da so na javnem zavodu zanje zadolženi drugi. Jaz vidim in vem, da Ars usiha in bo še bolj. Kolegi v uredništvu igranega programa so letos posneli 13 radijskih iger, leta 2001 pa približno sto. Arhiv se polni s posnetki simfonične, komorne, zborovske, mladinske glasbe ter šansona samo še 40-odstotno od pričakovane skupne vsote snemanj.

    image_alt
    Jesenska sezona referendumov odpira velika vprašanja

    Poleti smo literarne oddaje izključno ponavljali, že prej smo ukinili esejistično oddajo in še ena literarna sledi, ker ni več ljudi, ki bi oddaje urejali. Javnosti, ki nas plačuje, o tem ni obvestil nihče. Sodelavcev, ki so odšli, nismo nadomeščali. Leta 2021 je bilo na Arsu 51 zaposlenih, zdaj nas je 43, od tega 29 novinarjev – urednikov oddaj, prej nas je bilo 34.

    V teh mesecih zapuščamo Ars štirje novinarji – uredniki oddaj in s tem »naredimo uslugo RTV« (čeprav je to z ustavo zagotovljena pravica), kot je na zboru delavcev rekel Goran Forbici, predsednik sveta RTV. Hkrati zatrjuje, da financiranje RTV še nikoli ni bilo tako dobro urejeno, kot je zdaj. Na vprašanje, zakaj je vodstvo tako vzhičeno nad dejstvom, da je zdaj na RTV 150 ljudi manj kot pred časom, ko pa ljudje vendarle pomenijo program, saj se ta ne dela sam, nisem dobila odgovora.

    Mislim si, da je Program Ars v primerjavi z drugimi radijskimi programi na RTV sicer relativno drag (okrog dva milijona evrov na leto), saj mora plačevati stroške, ki jih drugi nimajo: naročnine za EBU, stroške za notne materiale za radijske prenose koncertov, uglaševanja klavirja, honorarje za ustvarjalce in gotovo še kaj.

    Vendar: to je edini program v državi Sloveniji s klasično glasbo, jazzom, šansoni, ljudsko glasbo, radijsko igro, literarnimi oddajami in drugimi oddajami o kulturi na Slovenskem. Posluša nas 18.000 poslušalcev, večina od teh razmišljajočih poznavalcev ali tistih, ki si želijo »odpočiti se« od reklam, kot slišim. Od plačnika prispevka za RTV, kakršnega plačuje zdaj, pride na Ars po delitvi mesečnega prispevka na TV in radijske programe RTV Slovenija 24 centov.

    Za 24-urni klasični program 365 dni na leto! Če bo prispevek ukinjen, Ars ne bo dobil niti tega, ker vsote, ki bi bila potrebna za normalno delovanje RTV, iz davkov ni mogoče pričakovati, zato je mogoče iz žalostnih izkušenj predvidevati, da se bo spet šparalo prav pri kulturi, arhivskih snemanjih, radijski igri, televizijskem dokumentarnem programu, nadaljevankah … Denarja pač ne bo.

    Čeprav: če nekakšen RTV vseeno bo, informativni program, ki je zdaj nekaterim največji trn v peti, tudi, seveda, bo. Ni javnega medija brez informacij. Kulturo pa, Ars, recimo, očitno lahko pogrešamo. Pa čeprav vsakega 8. februarja z odra Gallusove dvorane vsi, tudi politiki, zagotavljajo, da smo narod, utemeljen na jeziku in kulturi. In na osrednjem trgu prestolnice imamo vendar spomenik pesniku, ne vojskovodji!

    Skratka, morda bo moj ujec, ko bo to prebral, vedel, kaj sem mu zadnjič želela sporočiti: Arsu se piše slabo. Že zdaj. Ta trenutek. Zelo slabo. Tudi če on in 17.999 ljudi v tej državi ne posluša ničesar drugega kot Ars.

    ***

    Tadeja Krečič Scholten, profesorica primerjalne književnosti in francoščine, zaposlena kot novinarka, urednica na programu Ars Radia Slovenija. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recepti za hitro kuhanje med tednom: od kašote do najboljše gobove juhe

    Pet preverjenih receptov za oktobrske dni: enolončnica, kašota, testenine, puranji zrezki in znamenita gobova juha.
    Odprta kuhinja 5. 10. 2026 | 08:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mirovnik se je odzval

    Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

    Oster odziv madžarskega politika Balázsa Hidvéghija: »Miloš Kerkez in oče sta na seznamu za likvidacijo. To je odprta grožnja vsem Madžarom.«
    3. 10. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Janša v Vatikanu: katera protokolarna darila je izročil papežu?

    Najpomembnejši del tovrstnih obiskov so dvostranski pogovori o odnosih med državama, pri tem pa simbolično vlogo nosijo tudi protokolarna darila.
    5. 10. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odstopil je generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis: Popustil sem pritiskom

    Kot razlog je navedel, je več kot 30 odstotkov zdravnikov v urgentnem centru zaposlenih le delno. Odločitve ni sprejel zlahka.
    5. 10. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

    Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Finančna pismenost

    Neznanje je največje finančno tveganje

    Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
    Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uroš Kerin

    Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

    Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
    Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnost

    Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

    Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    RTV SlovenijaProgram ArskulturaglasbaRTV-prispevekRadio Slovenijafinanciranje RTVjavni mediji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Politična pravljica iz Čepovana

    Volkuljin sin: Roman dveh avtorjev, Slovenca in Italijana, o fašističnem nasilju na Primorskem
    Zdenko Matoz 6. 10. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kjer se talijo led, demokracija in zmožnost sobivanja

    Boštjan Videmšek v sijajni knjigi Vroči sever pogled usmeri proti Arktiki in subarktičnemu območju, kjer se zrcalijo vsi gradniki sedanjih in prihodnjih kriz.
    Pia Prezelj 6. 10. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Visoki obisk

    Papež Leon XIV. je na zasebni avdienci sprejel Janeza Janšo.
    Marko Kočevar 6. 10. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

    Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Širitvena politika EU

    Priprave na širitev EU: zmanjšanje števila komisarjev in omejitev veta?

    Marta Kos bo danes predstavila ideje za spremembe delovanja EU, s katerimi bi jo pripravili na širitev.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Visoki obisk

    Papež Leon XIV. je na zasebni avdienci sprejel Janeza Janšo.
    Marko Kočevar 6. 10. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

    Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Širitvena politika EU

    Priprave na širitev EU: zmanjšanje števila komisarjev in omejitev veta?

    Marta Kos bo danes predstavila ideje za spremembe delovanja EU, s katerimi bi jo pripravili na širitev.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

    Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
    5. 10. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

    Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    5. 10. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Avtomobilska zavarovanja vključena v novo akcijo

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINE

    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko se pojavi poslovna priložnost, šteje vsaka ura

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 12:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo