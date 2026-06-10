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    Ne v mojem imenu

    Kot član akademske skupnosti pozivam rektorja in vodstvo univerze, da ne spremeni svojega odnosa do sodelovanja z Izraelom.
    Je moralno sodelovati z državo Izrael, ker premore vrhunsko tehnologijo, pri tem pa pobija na tisoče Palestincev in jim odreka osnovne človekove pravice? FOTO: Menahem Kahana/AFP
    Galerija
    Je moralno sodelovati z državo Izrael, ker premore vrhunsko tehnologijo, pri tem pa pobija na tisoče Palestincev in jim odreka osnovne človekove pravice? FOTO: Menahem Kahana/AFP
    Dr. Tom Turk
    10. 6. 2026 | 05:00
    8:40
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    V Izraelu sem bil samo enkrat, leta 1994 kot udeleženec svetovnega toksinološkega kongresa v Tel Avivu. V sklopu istega dogodka sem sodeloval tudi na postkongresnem simpoziju o morskih toksinih v Eilatu. To je bil čas, ko je v Izraelu tlelo upanje o miru, ki sta ga s podpisanim sporazumom iz Osla v Washingtonu leto prej poskušala doseči Jicak Rabin in Jaser Arafat.

    Nedolgo po mojem edinem obisku Izraela so šle stvari tragično narobe. Le dva tedna pozneje je na trgu Dizengoff sredi Tel Aviva v avtobusu Hamasov džihadist aktiviral bombo, ki je ubila 22 ljudi. In samo leto pozneje je judovski skrajnež ubil Jicaka Rabina, navdihnjen tudi z morilsko retoriko sedanjega vojnega zločinca Netanjahuja in njegove stranke Likud, uperjeno prav proti Rabinu.

    Seveda v Izraelu že pred temi dogodki skoraj nič ni bilo prav, od takrat pa se je nasilje samo še okrepilo – do tega, kar se v Izraelu oziroma v Palestini dogaja zdaj. Govoriti o tem, da je Izrael demokratična država, je zato absurdno.

    Da je Izrael, če ne drugega, vsaj čudna država, sem se lahko prepričal tudi sam, ko sem se z avtobusom vračal iz Eilata v Tel Aviv. Potniki smo pred vkrcanjem morali pokazati svojo prtljago, kar se mi je zdelo prav zaradi možnosti bombnih atentatov, dokaj normalno (čeprav seveda to ni normalno, a je bilo del stvarnosti tistega trenutka), ni pa bilo normalno, kar je sledilo.

    Na civilni avtobus se je namreč vkrcala mlada vojakinja skupaj z vso bojno opremo, torej tudi s puško. Imel sem »čast«, da je sedela ob meni in se od utrujenosti namestila tako, da je glavo naslonila na mojo ramo ter zaspala. Tega bi bil celo vesel, saj je bila prava lepotica, če ne bi bilo neke podrobnosti, ki me ni prav nič razveseljevala. V rokah je namreč trdno držala puško, katere cev je merila točno v mojo glavo. Polovico vožnje sem tako preživel nepremično, v otrplem in skrajno neudobnem stanju, dokler se dekle ni prebudilo in na približno polovici poti izstopilo.

    Dr. Tom Turk. FOTO: Blaž Samec
    Dr. Tom Turk. FOTO: Blaž Samec

    Seveda je vse to le drobna, nepomembna prigoda, ki pa sem si jo dobro zapomnil. V svoji znanstveni karieri sem poznal kar nekaj izraelskih znanstvenikov in vsi so bili izjemni strokovnjaki. O politiki se z njimi nismo nikoli pogovarjali, tako da mi njihova stališča in ideološka opredelitev niso bili znani. Toda do Judov sem vedno gojil neko spoštovanje in seveda razumevanje – zaradi vsega, kar so v svoji zgodovini morali preživeti. Podobno lahko trdim tudi za svoje kolege in kolegice, ki so kar veliko sodelovali z izraelskimi znanstveniki, njihovimi inštituti in univerzami.

    Tudi moja žena je pred letom 2024 uspešno sodelovala z izraelskim kolegom, ki je rad prihajal v Slovenijo; kot je rekel, tu najde mir in spokojnost. Njega in njegovo družino smo gostili tudi pri nas doma, bili so prijetni, razen mlajšega sina, ki se je takrat ravno vrnil s triletnega služenja vojnega roka. Danes bi ob nekaterih takratnih izjavah tega mladega moža nedvomno zastrigel z ušesi, takrat pa sem jih (dobro)namerno preslišal, ker z njim pač nisem želel polemizirati. Kakorkoli, s temi ljudmi smo zaradi sedanjega genocidnega ravnanja njihove države prekinili vse stike in tudi oni se nam niso več oglasili. Priznam, da ne vem, kakšno je njihovo stališče do ravnanja izraelske vlade, a stiki z njimi (ne zaradi njih samih), ampak zaradi države, katere državljani so, in inštitucij, ki jih predstavljajo, bi bili vsaj zame neetični.

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    Že prvi dan Janševe vlade tesni prijatelji z Izraelom

    Po prepričanju nekaterih pa je sodelovanje z Izraelom na znanstvenem in tehnološkem področju dobrodošlo, če ne že nujno. Tak je očitno tudi Rok Spruk, izredni prof. na Ekonomski fakulteti UL, kot je razkril v svojem intervjuju v sobotni izdaji Dela (6. junij). Ni moj namen komentirati vse njegove izjave, ki zagovarjajo in pozdravljajo sodelovanje z Izraelom, a naj navedem le dve. Prva pravi takole: »Ne vidim koristi od prekinjanja univerzitetnega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami na podlagi nacionalnosti. Akademiki smo po naravi raziskovalci in sodelovanje je bistveni del znanstvenega napredka.« Druga pa: »Pri tem je pomembno tudi, da je Izrael demokracija, ki ima volitve, politično konkurenco, neodvisne inštitucije, svobodne medije in notranji sistem zavor in ravnovesij.«

    Res je, akademiki smo po naravi raziskovalci, toda smo oziroma vsaj morali bi biti tudi glas razuma, predvsem pa kritične presoje dogajanj v družbi doma in po svetu, ter zavezani etičnim in moralnim normam, sposobni presoje, kaj je v določenem primeru prav in kaj narobe, kaj je dopustno in kaj ni. Skratka, morali bi biti zagovorniki zatiranih, ne odvetniki in apologeti zatiralcev. In drugo, Izrael je morda po definiciji in inštitucijah res demokratična država, toda tudi in predvsem že 80 let država apartheida, periodično z mnogimi ponovitvami tudi agresorska država (Libanon, Sirija, Iran), ter v zadnjih letih tudi genocidna država.

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    Netanjahu ni več problem. Je vzorčni model

    Izrael vsekakor je znanstveno in tehnološko uspešna država, toda zaradi navedenega z njo v sedanjosti ni niti etično niti moralno sodelovati, dokler korenito ne spremeni svoje agresorske in genocidne politike do sosedov in Palestincev v lastni državi. Bi bilo moralno sodelovati z Nemčijo oziroma Hitlerjem in nacisti, zato ker so gradili lepe avtoceste in sestavljali zanimive avtomobile, ki so se vozili po njih, mimogrede pa pobili na milijone Judov? Je moralno sodelovati z državo Izrael, ker premore vrhunsko tehnologijo, pri tem pa pobija na tisoče Palestincev in jim odreka osnovne človekove pravice?

    Kljub izrednemu intelektu in sposobnostim njegovih prebivalcev Izrael nikoli ne bi bil tako tehnološko uspešna država brez neomajne podpore in vsaj toleriranja njegove politike s strani ZDA in tudi večine držav EU, predvsem Nemčije. Ti so sicer zaradi različnih razlogov, skupaj z Veliko Britanijo, globoko vpleteni tako v sam obstoj Izraela kakor tudi njegovo uspešnost. In vedno znova to tudi dokazujejo in potrjujejo, ne glede na to, kakšna so zlodela Netanjahuja, njegovih zločinskih ministrov in režima, ki vlada Izraelu.

    Na mojo globoko žalost se je očitno temu takoj (spet) po prevzemu oblasti pridružila tudi Slovenija. A vendar ni nobene potrebe, da se temu pridruži tudi akademska skupnost. Obstaja namreč kopica dejansko demokratičnih in tehnološko naprednih držav, s katerimi lahko sodelujemo na raziskovalnem oziroma znanstvenem področju. Tudi s Kitajsko, ki res ni demokratična, ni pa zločinska in agresorska država.

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    Od »človeških živali« do smrtne kazni: recept za katastrofo

    Torej, če že ne morem vplivati na to, da na poslopju vlade več ne vihra palestinska zastava (ki jo bo verjetno kmalu zamenjala izraelska), če ne morem nič proti odprtju veleposlaništva Izraela v Sloveniji in če sem nemočen, da bi se razkrila vloga trenutnega premiera v izraelsko sponzorirani aferi Black Cube, lahko naredim vsaj eno. Da kot član akademske skupnosti pozivam rektorja in vodstvo univerze, katere zaslužni profesor sem, da ne spremeni svojega odnosa do sodelovanja z Izraelom in njegovimi inštitucijami, dokler se ta ne bo začel obnašati v skladu z mednarodnim pravom in mednarodnimi pogodbami ter začel obravnavati Palestince kot Judom enakopravne, naj bo to na Zahodnem bregu, Gazi ali v samem Izraelu.

    Da jih začne končno obravnavati kot (so)ljudi, ne pa, kot se je izrazil eden od Netanjahujevih zločinskih ministrov, kot človeške živali. Upam, da mnenja, ki jih zagovarja kolega Spruk in njemu podobni v akademski skupnosti, ne bodo prevladala ter da zaradi nekakšnih koristi in interesov ta ne bo klonila pred pritiski nove vlade, občudovalke genocidne države in njenih sedanjih zločinskih voditeljev. Ne v mojem imenu.

    ***

    Dr. Tom Turk, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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