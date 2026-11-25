Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Pred dvainštiridesetimi leti, leta 1984, je nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Jimmyja Carterja v reviji Foreign Affairs objavil članek z naslovom Prihodnost Jalte, analizo znamenitega sestanka zavezniških voditeljev Churchilla, Roosevelta in Stalina (februarja 1945 na Krimu, ki je bil nekaj časa v ukrajinskih, zdaj pa je spet v ruskih rokah). Zbigniew Brzezinski je v članku priporočal previdnost v odnosu do Sovjetske zveze in realističen pogled na interese ZDA (ki naj bi se počasi umaknile iz Evrope) ter pozival k evropski enotnosti, predvsem pa k znatnejšim vlaganjem v evropsko obrambo. Sovjeti naj bi si bolj ali manj prikrito prizadevali gospodovati ...