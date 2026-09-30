Nemška moč: varovalo Evrope ali nova skrb

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Nemčija, ki je bila po drugi svetovni vojni zaradi svoje zgodovine zelo zadržana do uporabe vojaške sile, zdaj hitro krepi svoje oborožene sile. Za to namenja vse več denarja, spreminja tudi ustavni okvir, ki je več desetletij omejeval njeno zadolževanje, in načrtuje velikanski razvoj obrambnih zmogljivosti. Iz države, ki je po padcu berlinskega zidu svojo varnost večinoma razumela skozi ameriško prisotnost, Nato in evropsko povezovanje, se spet oblikuje ena najpomembnejših evropskih vojaških sil. Sprememba je res velika. Nemški obrambni proračun naj bi se leta 2026 povečal na 82,7 milijarde evrov, poleg tega bo Bundeswehr (nemške oborožene sile) iz ...