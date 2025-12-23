Nevaren precedens na odprtem morju

Pod krinko boja proti kriminalu se lahko hitro odprejo vrata svetu, v katerem je razlika med vojno in bojem proti kriminalu nevarno zabrisana.

Ameriška mornarica vzdržuje obsežno vojaško prisotnost (z vrsto vojnih ladij z največjo letalonosilko na svetu na čelu in z več deset tisoč vojaki) pred venezuelsko obalo. To je sila, ki je ne zahteva boj proti kriminalu. FOTO: Brett Norman/AFP

Današnji časi so mednarodnemu pravu vse manj naklonjeni. Medtem ko svet spremlja spopade v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter njegove tamkajšnje kršitve, na drugi strani sveta poteka konflikt, ki bi lahko pomembno preoblikoval njegova pravila. V mednarodnih vodah Karibskega morja, nedaleč od obal Venezuele in delno tudi na območju vzhodnega Pacifika ameriške vojaške sile od začetka septembra potapljajo civilna plovila (brez poskusa zaustavitve in aretacije posadke), domnevno povezana z mamilarskimi tihotapskimi mrežami, ki naj bi uživale tiho podporo režima venezuelskega diktatorja Madura. Po poročilih je bilo uničenih več kot dvajset ladjic, življenje pa naj bi izgubilo več kot osemdeset ljudi, večinoma državljanov Venezuele in še nekaj posameznikov iz Kolumbije in Hondurasa. Nekateri ...