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    Gostujoče pero

    Nič kot temelj matematike in življenja

    Očitno nam nič nekaj pomeni, saj o njem govorimo in iščemo podobe zanj.
    FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    FOTO: Matej Družnik
    Marta Zabret
    16. 6. 2026 | 05:00
    7:22
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    »O, jest velik' imam niča, in nič velik' je za mé!« so pred desetletji strumno prepevali pevci Lire, prvega slovenskega pevskega društva. Odločitev za priredbo arije I Got Plenty o' Nuttin' iz Gershwinove opere Porgy in Bess se je ob smelo prepesnjenem besedilu izkazala za sijajno.

    Modrovanje o nič in veliko, o imeti in posestvovati me je navdihnilo, da sem Porgyjeve besede zaupala izvedenemu recitatorju kot uvod v svoje predavanje o filozofiji matematike. Dijake kajpak najbolj vznemirja neskončnost, ki pa jo matematično povezujemo s takim ali drugačnim »ničem«.

    Marta Zabret. FOTO: Leon Vidic
    Marta Zabret. FOTO: Leon Vidic
    Tu se izkaže dvojna upravičenost reka, da brez nič ni nič. Brez vloženega truda ni napredka, sporoča rek sicer. Matematični nič je marsikaj: nevtralni element za seštevanje, izhodišče koordinatnega sistema, število elementov prazne množice. Nič je eden od gradnikov matematike; njena temelja, logika in teorija množic, pa podajata roko filozofiji.

    Med uporabniki in ustvarjalci naše vede zanimanje za filozofijo matematike ni samoumevno. Imperativ »utihni in računaj«, ki se od druge četrtine dvajsetega stoletja zgrinja nad raziskovalce in premišljevalce kvantne fizike, je oplazil tudi matematike. V eri oprijemljive in takojšnje učinkovitosti se fiziki in matematiki, ki razpredajo o negotovosti ali nedoločenosti, znajdejo v neugodnem znanstvenem preseku z družboslovjem in humanistiko.

    V stoletju, ki je sledilo miselnim prebojem Heisenberga, Schrödingerja, Russlla in Gödla, je bilo treba sprejeti, da je ta presek neprazen. Matematika in naravoslovne vede so zadihale mehkeje.

    V večini šolskega procesa se lahko gibljemo zunaj filozofije znanosti ali se govorjenju o njej vsaj varno izogibamo. Vendar so v dozorevanju mladih lahko ključni prav pogovori o osnovnih vzrokih, povodih in gibalih znanosti. Ta je za šolsko rabo bolj ali manj skrbno intelektualno poenostavljena, zato je učitelj tisti, ki odmerja njeno doziranje.

    Po štirih desetletjih poučevanja srednješolcev vem, da je vzvode iskrenega zanimanja za to, kako »deluje« matematika, nemogoče napovedati. Najbolj priročen za testiranje dijaške matematične žilice, ki jo mika še kaj poleg golega računanja, je prav koncept števila nič.

    Poleg številnih matematičnih in filozofskih povezav omogoča tudi razmisleke o razvoju človeškega abstraktnega razmišljanja, torej od prazgodovine dalje ali, podobno, pri posamezniku od malega dalje. Nič je lahko marsikaj: je odsotnost vsega ali tisto pred velikim pokom ali kar nastopi po (ateistovi?) smrti. Očitno nam nič nekaj pomeni, saj o njem govorimo in iščemo podobe zanj.

    Da dandanes uporabljamo iz Indije izvirajočo oznako 0 za število nič, ni samoumevno. Nekatere stare civilizacije so pri zapisovanju čutile potrebo po njegovem označevanju, druge so puščale prazen prostor in s tem izzivale dvoumnost zapisa. Pri matematiki je zapis števila nič zdaj poenoten, kar pa ne pomeni, da z nič ni nič težav.

    Še najhitreje sprejmemo množenje česarkoli z nič, ker dá tudi v vsakodnevnem življenju isti rezultat, ki je nič: »Če mi gre kdo res na živce, ga kar z nič pomnožim.« Deljenje z nič je bolj problematično. Površno navajam nekaj v matematiki dogovorjenih izidov: količnik z nič ni določen, ni definiran, se bliža plus/minus neskončnosti ali »kar nečemu«. Celo kalkulator pokaže Error 2 in s tem namiguje na nekaj sumljivega.

    FOTO: Annie Rice/Reuters
    FOTO: Annie Rice/Reuters

    Če za nekaj trenutkov skočimo v vsakdan, v njem najdemo dobro merico niča. Eden od najpogostejših ničev nastopa v gostinstvu: Kaj boste pa vi, gospodična? –​ Nič. Problematika naročanja niča je gostince prisilila v dva skrajna ukrepa, bolj zaresne v zaračunavanje postrežnine in bolj zahecne v zaračunavanje specialitete nič s cenika.

    Manj naročanja niča je bilo najbrž le ob prelomu tisočletja, saj smo ga praznovali dokaj razvlečeno: med slovesom od leta 1999, ko se je koledar obrnil na dva-nič-nič-nič, in vse leto zatem, dokler ni minilo dva tisoč let od ničelne točke na časovni premici, ki razmejuje leti »minus/plus ena«.

    Omenimo še čustveno uporabo koncepta niča, kakršno najdemo v dvogovoru iz ljudske pesmi: Kaj ti je, deklica, da si tak žalostna?/Kaj mi je? Nič mi ni, srce me boli. Kdo neki je deklico naplahtal, da srčna bolečina ne šteje?! Ali pa najpogostejši odlomek partnerske napetosti: Kaj ti je? ali Kaj razmišljaš? Odgovor nič je v obeh primerih vse prej kot prijetna nadaljnja iztočnica. Ko rečem, da mi ni nič, je to iz neskončno razlogov, zaradi katerih mi nekaj je.

    Ko rečem, da ne razmišljam nič (ali ničesar ali o ničemer), je to zaradi neskončno razlogov, zaradi katerih svojih misli ne želim deliti. Bržkone je to le »ženski« vidik. »Moški« vidik istega odgovora je, da ni vredno z vsakomer glasno deliti razglabljanja o tem, ali bo Olimpija z igralcem manj zmagala ali ne. A kaj, ko stereotipom ni mogoče zaupati.

    Ko se poigravamo z ničem, s kolegi in dijaki pogosto pretehtavamo pridevnik ničti. Jezikoslovci suvereno rokujejo z ničto končnico, medtem ko zmajujejo z glavo ob matematični omembi ničtega člena zaporedja, saj se vendar šteje od ena dalje. Tu trčimo na razhajanje v temeljnih dogovorih, ali naravna števila začeti z ena ali z nič.

    Večinoma štejemo od ena dalje, vendar v mnogih matematičnih teorijah začnemo od nič ali z nič. Ničkolikokrat (!) ugotovljamo, da znanstveni, šolski in vsakdanji jezik grobo trkajo drug ob drugega in povzročajo nesporazume.

    * * *

    »O, jest velikʹ imam niča, in nič velikʹ je za me! /…/ Vse lépo (kot je vonj, kot so zvezde) zastonj se dobi.« Ob prepesnitvi Gershwinove arije v slovenščino se je k zastonjskim zvezdam skrivnostno prikradel zastonjski vonj, ki ga v originalu ni. Vonja ne moremo fizično shraniti, a nam še po desetletjih prikliče globoko zakopane spomine. Mistični nič okrog in znotraj nas ima nešteto obrazov.

    ***

    Marta Zabret, profesorica matematike in specialistka matematičnega izobraževanja. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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