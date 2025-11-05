  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Niti najboljša zakonodaja ne koristi, če se ne izvaja

    Tragični dogodek v Novem mestu in analiza varnostnih pooblastil.
    Na hitro posegati v ureditev represivnih pooblastil, brez analize posledic, ni pravno modro. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Na hitro posegati v ureditev represivnih pooblastil, brez analize posledic, ni pravno modro. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Anže Erbežnik, Zlatan Dežman, Blaž Kovačič Mlinar
    5. 11. 2025 | 05:00
    12:11
    V Novem mestu smo bili priča tragičnemu dogodku, kjer je nasilništvo pripeljalo do smrti. V zvezi s tem in varnostnimi razmerami je bila izrečena teza, da policija nima dovolj zakonskih pristojnosti, ter napovedane zakonodajne spremembe.

    ako so bili v varnostnem in pravosodnem paketu med drugim napovedani vstop v stanovanje brez sodne odredbe, varnostne akcije, odstranitev osebe s kraja, če krši javni red, omejitev brezplačne pravne pomoči, črtanje predloga pri nekaterih kaznivih dejanjih, poenostavljen odvzem premoženja in drugo. V zvezi z navedenim želimo poudariti, da sedanja zakonodaja zagotavlja zadostne mehanizme za obvladovanje varnostnih razmer.

    Po zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) mora policija na podlagi generalne policijske klavzule (10. člen ZNPPol) »narediti vse, kar je treba, da od skupnosti ali posameznika odvrne nevarnost ali prepreči ravnanja, ki ogrožajo varnost ali javni red«. Podrobno so pooblastila našteta v 33. členu ZNPPol, na primer opozorilo, zbiranje obvestil, ugotavljanje identitete, ukaz, postavljanje cestne zapore, varnostni pregled, pregled osebe, vstop v prostore, zaseg predmetov, začasna omejitev gibanja oseb in podobno.

    Tako smejo policisti na podlagi ukaza osebam dati navodila in zahtevati od njih ravnanje oziroma opustitev (39. člen ZNPPol). Prav tako smejo vzpostaviti cestno zaporo z blokadno točko zaradi nadzora nad osebami ali vozili, če obstaja verjetnost, da bo na določenem območju prišlo do velike nevarnosti, za prijetje storilcev kaznivih dejanj ali prekrškov in za preprečitev hujše kršitve javnega reda, varnosti cestnega prometa ali varnosti državne meje.

    Takšna točka sme na podlagi odredbe generalnega direktorja Policije trajati tako dolgo, dokler ne preneha verjetnost nastanka velike nevarnosti (49. člen ZNPPol). Policija lahko izvede varnostni pregled posameznika (izvorno glej vrhovno sodišče ZDA, Terry v. Ohio), ki je po slovenski zakonodaji široko opredeljen – obsega tudi prevozno sredstvo (51. člen ZNPPol). Policija lahko opravi tudi pregled osebe (52. člen ZNPPol), ki temelji na policistovi subjektivni zaznavi »obstoja velike verjetnosti, da ima oseba pri sebi predmete, ki jih je skladno z zakonom treba zaseči«.

    To vključuje pregled stvari, ki jih ima oseba pri sebi, in bližnjega vozila. Gre za pooblastilo, ki je na pragu ustavno možnega, na kar so v določenem segmentu opozorila sodišča – vprašanje osredotočenosti suma (I Ips 41786/2016). Zdaj poteka razprava o vključitvi tega ukrepa v zakon o kazenskem postopku (ZKP), saj se z njim pridobivajo tudi kazenskopravni dokazi. Dodatno širjenje bi že zdaj negotovi ustavni prag prestopilo.

    Stroka: Predlog vlade ogroža preživetje številnih družin v Sloveniji

    Del predlogov se nanaša na vstop v tuje prostore ob vprašanju skladnosti s 36. členom ustave (prostorski vidik zasebnosti). V sodobnem času se pomen zasebnosti povečuje, saj zlasti tehnologija omogoča izničenje zasebnosti ter se od demokratične države zahteva samoomejevanje. Napačna je predstava, da človekove pravice veljajo samo za »dobre« državljane. Te pravice so nedeljiva kategorija – ali veljajo ali ne.

    V zvezi s predlaganimi ukrepi je bilo večkrat poudarjeno, da bodo veljali za vse. Policija lahko že zdaj brez odločbe sodišča vstopi v prostore, če imetnik to dovoli, če kdo kliče na pomoč, je to nujno za preprečitev samomora, preverjanje okoliščin, ki kažejo na smrt, ali »v drugih primerih, če je to nujno za zavarovanje ljudi in premoženja« (53. člen ZNPPol, podobno 218. člen ZKP). Ob tem lahko policija zaseže predmete, primerne za samopoškodbo, ali predmete, s katerimi se lahko huje ogrozi splošna varnost ljudi ali premoženja (54. člen ZNPPol).

    Široko je definiran tudi protiteroristični pregled, ki vključuje ukrepanje, če bo določen prostor, objekt, naprava, prevozno sredstvo, območje ali promet ogrožen s posebno nevarnimi sredstvi (55. člen ZNPPol). Policija lahko začasno omeji gibanje osebe zaradi izvedbe policijskih pooblastil. V zvezi s tem lahko izprazni območje, prostor ali objekt, prepove dostop, ga pregleda, začasno omeji gibanje na območju, prostoru, objektu ali njegovi bližini (56. člen ZNPPol). Policisti lahko osebo privedejo (57. in 58. člen ZNPPol).

    Prav tako lahko osebo pridržijo do dvanajst ur (64. člen ZNPPol), na primer, če moti ali ogroža javni red, in v kazenskem postopku do 48 ur (157. člen ZKP). Ob tem lahko uporabijo prisilna sredstva, na primer vklepanje, telesno silo, palico, psa, električni paralizator, strelno orožje in druga (73. člen ZNPPol), denimo če se ne pokori ukazu policista (75. člen ZNPPol).

    Policisti lahko na podlagi zakonodaje uporabijo tehnična sredstva za fotografiranje ter avdio- in videosnemanje, če je to treba za dokazovanje prekrškov, kaznivih dejanj in identifikacijo storilcev (113. členu ZNPPol). Takšna sredstva se lahko uporabijo pri javnih zbiranjih za učinkovito zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, če je mogoče pričakovati množične kršitve javnega reda ali kazniva dejanja (114. člen ZNPPol), ter so lahko nameščena na dronu (člen 114.a ZNPPol), kot je potrdilo ustavno sodišče (U-I-152/17).

    To je samo del pooblastil policije, pri čemer smo se omejili na zakonodajo, ki služi prevenciji in vzdrževanju reda, in nismo navedli pooblastil po kazenskem postopku, recimo osebna in hišna preiskava (kar velja tudi za prekrške), tajni ukrepi, na primer zbiranje telekomunikacijskih podatkov, tudi čezmejno (Uredba (EU) 2023/1543), pridobivanje podatkov iz najrazličnejših podatkovnih baz, denimo podatki letalskih potnikov, DNK in podobno.

    Napačna je predstava, da človekove pravice veljajo samo za »dobre« državljane. Voranc Vogel/Delo
    Napačna je predstava, da človekove pravice veljajo samo za »dobre« državljane. Voranc Vogel/Delo

    Že zdaj obstaja tako v civilnem kot v kazenskem pravu možnost odvzema stvari in premoženja. Izpostavljamo sistem civilnopravnih konfiskacij po zakonu o nadzoru premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), uveden leta 2011. Tak sistem je na pragu ustavno možnega in je bil predmet presoje ustavnega sodišča (npr. U-I-203/14 in U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15). To je sistem, ki se pojmuje kot civilni, kar pomeni, da je dokazno breme izvora premoženja na posamezniku, ne na državi, saj domneva nedolžnosti v civilnih postopkih ne velja.

    Kljub temu poteka večinoma po pravilih kazenskega prava, šele v zadnji fazi se vključi civilno sodišče. Uporaba teh intruzivnih postopkov se v praksi ni obnesla (štiri zadeve leta 2024). Kmalu bo tudi prenesena Direktiva (EU) 2024/1260, ki širi sistem odvzema premoženja v kazenskem pravu na način, ki lahko postavi vprašanje skladnosti s slovensko ustavo.

    V 15. členu direktive so predvideni odvzemi brez obsodbe v kazenskem postopku, denimo umrlemu, ob zanemarjanju domneve nedolžnosti (ESČP, Legardère vs. Francija), ali kljub zastaranju in načelu zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen Ustave). Prav tako je treba biti previden z odvzemi pri prekrških, kot kaže judikatura ustavnega sodišča glede odvzema tretjim (Up-431/17).

    Kazenski zakonik (KZ-1) praviloma določa kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. To pomeni, da je iniciator državni tožilec. Manjši del kaznivih dejanj se preganja na predlog glede na interes oškodovanca v povezavi s kriminalitetno politiko.

    To velja, na primer, za lahko telesno poškodbo (122. člen KZ-1), ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru (127. člen KZ-1), prisiljenje (132. člen KZ-1), zalezovanje (134.a člen KZ-1), grožnjo (135. člen KZ-1), neupravičene posege v zasebnost in osebne podatke, če ne gre za uradno osebo (135. do 139., 141., 143. člen KZ-1), kršitev moralnih avtorskih pravic (147. člen KZ-1), kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, storjena proti državnemu ali občinskemu organu ali proti uradni ali vojaški osebi v zvezi z opravljanjem službe (168. člen KZ-1), spolna kazniva dejanja v zakonski ali izvenzakonski skupnosti (170. in 171. člen KZ-1), majhna tatvina (204. člen KZ-1), zatajitev (208. člen KZ-1), določene oblike goljufije (211. člen KZ-1), določene oblike prikrivanja (217. člen KZ-1), poškodovanje tuje stvari (220. člen KZ-1), oškodovanje tujih pravic (223. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, če gre za lastno nekrito sredstvo (246. člen KZ-1), določene oblike samovoljnosti (310. člen KZ-1).

    Kako so mediji in desnica ustvarili »romsko problematiko«

    Za primerjavo: vseh kaznivih dejanj v KZ-1 je več kot 250 (glej 100.–374.a člen KZ-1). Posledično se pretežni del kaznivih dejanj preganja po uradni dolžnosti na podlagi načela legalitete (20. člen ZKP). Državni tožilec mora preganjati tako kaznivo dejanje, če je podan utemeljen sum. Zadevno je omiljeno s poravnavanjem in odlogom kazenskega pregona (161.a, 162. člen ZKP). Razširitev pregona po uradni dolžnosti lahko kazenskopravni sistem dodatno obremeni (recimo na majhno tatvino ali lahko telesno poškodbo).

    To ne pomeni, da ponavljanje takšnih kaznivih dejanj ostane nekaznovano. Kazenskopravni instituti, kot je nadaljevano dejanje, omogočajo ukrepanje po uradni dolžnosti, denimo če gre za serijo malih tatvin storilca v določenem obdobju, saj se vrednosti protipravne premoženjske koristi lahko sešteje, torej kvalifikacija, ki se preganja po uradni dolžnosti (XI Ips 22845/2013).

    Prav tako obstaja polje presoje pri pravni kvalifikaciji dejanja. Historični dogodek lahko ustreza več kvalifikacijam. Na primer majhna tatvina, pri kateri je podan element sile ali grožnje z neposrednim napadom na življenje ali telo, je lahko sestavni del ropa (206. člen KZ-1) ali roparske tatvine (207. člen KZ-1), ki se kaznujeta do 10 oziroma 15 let zapora. Možna je tudi klasifikacija povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ-1, če je prisotno orožje in streljanje, kot kaže nedavna policijska intervencija zaradi strelov.

    Prav tako je povratništvo že naslovljeno, denimo pri pravilih za odmero kazni (49. člen KZ-1) ali pri pogojnem odpustu (88. člen KZ-1). Tujih vzorov, ki predvidevajo avtomatsko sankcioniranje povratništva, brez sodne diskrecije, ni za posnemati (doktrina »three strikes and you are out«). Slednja je pripeljala v ZDA do dolgotrajnih kazni ob kopičenju manjših prestopkov ter do sistemske prezasedenosti ameriških zaporov. Navedeno je poučno z vidika kritike zakonodaje, ki se sprejema na podlagi posamičnega odmevnega primera.

    Na hitro posegati v ureditev represivnih pooblastil, brez analize posledic, ni pravno modro. Naloga demokratične države mora biti umiritev strasti in zaustavitev negativne dinamike zaradi tragičnega dogodka. Da je to mogoče, kaže norveški primer po množičnem streljanju na otoku Utøya (višina kazni), kakor tudi v Srbiji po dogodkih na beograjski šoli (ohranitev starostne meje, za zdaj).

    Za obvladovanje nasilja, kot se je zgodilo v Novem mestu, dosedanja pooblastila ustrezajo, če se uporabijo. Ne more pa zadevna zakonodaja rešiti kadrovske, izobraževalne in plačne problematike ter motiviranosti dela v policiji in pravosodju. Če parafraziramo prof. Mirjana Damaško, za dobro glasbo ni dovolj le dobra partitura, ampak tudi razpoloženi in usposobljeni glasbeniki. Najboljša zakonodaja ne koristi, če se ne izvaja.

    Pri tem obstaja tudi nevarnost za druge nesorazmerne ideje, ki jih demokratična večina leta odklanja (recimo daljši pripor, poseganje v pravila o dopustnosti dokazov/ekskluzija, večja inkvizitornost postopka). Namesto širjenja represivnih pooblastil bi bilo smiselno srednje in dolgoročno okrepiti lokalne varnostne forume in preventivne programe, osredotočene na romsko populacijo. Odgovor na tragični dogodek ne sme biti razgradnja ustavnega reda s preširokimi pooblastili zoper vse, temveč krepitev zaupanja v pravno državo in njene institucije.

    ***

    Prof. dr. Anže Erbežnik,
    izr. prof. dr. Zlatan Dežman,
    doc. dr. Blaž Kovačič Mlinar

    Opomba: Izraženo mnenje je osebno mnenje avtorjev in nujno ne odraža mnenja institucije, pri kateri so zaposleni.

    Prispevek je mnenje avtorjev in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    gostujoče peroNovo mestovarnostna

