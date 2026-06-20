Nogomet, ujetnik v deželi svobodnih potrošnikov

Letošnje zoprno dejstvo je: navijače devetintridesetih sodelujočih držav je doletela ali prepoved vstopa v Združene države ali pa so jim pogoje vsaj zaostrili.

V Kanadi, Mehiki in Združenih državah Amerike poteka svetovno nogometno prvenstvo. Ne bi se mogel razglasiti za pretirano velikega ljubitelja tega športa, na stadione grem raje na koncert kakega Erica Claptona ali Rolling Stones, zelo rad pa si ogledam prenose dobrih tekem, še največkrat lige prvakov Zveze evropskih nogometnih združenj. Ob sedanjem svetovnem prvenstvu imam zaradi ene od treh držav gostiteljic precej mešane občutke, pravzaprav mi oblastna garnitura te države in njeni ukrepi vzbujajo nelagodje. Igor Bratož. Ljubljana, 18. junij 2026 Foto Leon Vidic/deloMed branjem poročila iz Strasbourga, kjer so na sedežu Sveta Evrope v četrtek tretjič zapored podelili nagrade za novinarsko odličnost za etično poročanje o Romih in potujočih skupinah, sem se nasmehnil že ob naslovu, ki je ...