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    Gostujoče pero

    Nova tekma za zdravstvo. Upam, da tudi za bolnika

    Ne moti me, če Mladina zabija gole desnim in Nova24 levim. Da pa to počne nacionalna RTV, pa je zloraba medija in našega denarja.
    Verjamem, da je večina našega zdravstvenega kadra dobra, zato je skrajni čas, da mu sistem – država, ministrstvo, ZZZS – pusti, da dobro tudi dela. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Verjamem, da je večina našega zdravstvenega kadra dobra, zato je skrajni čas, da mu sistem – država, ministrstvo, ZZZS – pusti, da dobro tudi dela. FOTO: Voranc Vogel
    Janez Koprivec
    17. 7. 2026 | 05:00
    12:58
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    Poštena sodba politike so njeni rezultati. Od besed se dolgo ne živi, kot obljube še ne nosijo zdravja. Z zamikom oskrbe se zdravje bolnikov slabša, zato brez skrajševanja čakalnih dob, ne bo dobrega zdravstvenega sistema. Če novi ekipi uspe to, bodo naslednji koraki, tudi tisti dolgoročni in bolj sistematični, tekli lažje.

    Pred dobrim mesecem je prišel v ambulanto pacient s hudo poškodovanim prstom. Za tak prst ne znamo narediti ničesar, razen da ga čim prej usmerimo v ustrezno ustanovo. Kljub njegovim drugačnim željam je poiskal pomoč v kliničnem centru. Nisem zelo verjel, da mu bodo prst lahko rešili, vsekakor pa so bile možnosti za uspeh večje, kot bi bile v regionalni bolnišnici.

    In se je znašel na urgenci. Čakal. Dolgo. Zelo dolgo, dokler njegove resne poškodbe ni zasledil skrbni zdravnik in iz umirjenega čakanja je prestopil v hitenje. Nekako v duhu nastopa nove vlade. Hitro. Zelo hitro. Operacijska soba, anesteziolog, dolgo, natančno operativno delo.

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    Ureditev dobičkov koncesionarjev ustavno skladna

    Rezultat je odličen. Vesel sem ga vsakič, ko v ambulanti odvijemo njegov prst. Dober sistem ob tako hudi poškodbi ne bi smel dopustiti čakanja. Z malo manjšim interesom zdravnika bi pacient ostal brez prsta.

    Zdravje je prevelika vrednota, da bi ga prepuščali sreči ali predanosti osebja. Tudi za to mora poskrbeti sistem. Moj pacient je imel srečo in bo lahko vse življenje hvaležen ekipi od sestre do kirurga, ki mu je rešila prst in zakrpala še luknjo v sistemu. Tokrat je šlo. Pogosto tudi ne gre in zazvoni poslednjič, čeprav se alarmi oglašajo že dolgo.

    Pa organizacija ni edina težava zdravstva. So še večje. Mogoče najtežja: kako od zdravstvene blagajne pregnati požrešne preprodajalce, gradbince in druge parazite, ki odnašajo denar in nekaterim zdravje, drugim tudi življenje. Kdo si bo upal prerezati to staro popkovino, ni vprašanje za milijon. Za mnogo milijonov.

    Javno zdravstvo je zdravstvena oskrba za javno zbrani denar. FOTO: Voranc Vogel
    Javno zdravstvo je zdravstvena oskrba za javno zbrani denar. FOTO: Voranc Vogel

    Praviloma so se ministrom za zdravje tresli stolčki že ob pogledu na škarje in platno. Upajmo, da bo novemu le uspelo. Bo pa težko. Odtegnitveni sindrom bo hud. Zelo hud. Tresli se bodo mediji, aktivirani bodo poklicni revolucionarji in jeza bo zalila ulice.

    Tam se bo vpilo: smrt privatizaciji, za javno zdravstvo in tako naprej. Za lažji uvid, ki vam ga nacionalna RTV glede na dosedanji pristop ne bo ponudila, si ob tem kričanju odgovorite na le eno vprašanje: Ali se ti, ki se derejo, kolesarijo, mahajo s transparenti, zavzemajo za hitro in dobro oskrbo pacienta ali se trudijo, da vam slab približek tega izvedejo točno določeni izvajalci.

    Javno zdravstvo je zdravstvena oskrba za javno zbrani denar. Stavek ne govori o izvajalcih, ne o tem, kje izvajalci lahko ali ne smejo delati, in tudi ne o lastniku ambulante, operacijske sobe, skalpela, ki vas bo rešil muke. In če si zapomnite le to, boste lažje presodili zmešane medijske čase.

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    Minister Ostrc: Bolnišnice ne bomo pustili umreti

    Ne moti me, če Mladina zabija gole desnim in Nova24 levim. Naj jih, ker me to pretirano ne stane in sploh ne gane. Ne prvo ne drugo. Da pa to počne nacionalna RTV, pa je zloraba medija in našega denarja. O navijaštvu javnega medija, bi nam gotovo znal opraviti raziskavo dr. Jure Leskovec iz Šentjošta, profesor na Stanford University, ki je že pred leti raziskoval pristranost ameriških medijev.

    Model za analizo ima, zato bi o rezultatih lahko brali hitro. In če naj javni denar sledi pacientu, naj tudi sledi le tisti informaciji, ki je tega javnega denarja vredna. Zabijanje golov le na eno stran ne zasleduje interesa javnega. To je privatizacija. Ker si ne želim, da bi z novo oblastjo zabijali gole pretežno levim, je vredno resnega razmisleka in tudi precej denarja, če je tak neverodostojni informativni program vreden javnega denarja. Če ne, ustvarjalce postavimo na trg, ki jim bo odmeril pošteno ceno.

    Ker se je že z začetkom dela nove oblasti začel vik in krik in škripanje z zobmi, je dobro, da se oblast loti zdravstvene problematike nesistematično. Tako ima zapisano tudi v koalicijski pogodbi. Nemudoma naj se aktivira vse zdravstvene kapacitete: javne zavode, koncesionarje, zasebnike – skratka, vse, ki imajo dovolj kakovostno znanje in voljo za oskrbo zaostalih tegob naših ljudi.

    In če bomo najeli kredit za nove kolke in operirane sive mrene, bo to naložba v storitev, ki jo pacienti potrebujejo zdaj in je zato kredita vredna. FOTO: arhiv Dela
    In če bomo najeli kredit za nove kolke in operirane sive mrene, bo to naložba v storitev, ki jo pacienti potrebujejo zdaj in je zato kredita vredna. FOTO: arhiv Dela

    In ko bodo pacienti, ki čakajo na nov kolk dve leti, že čez pol leta povabljeni na poseg in bodo spet spregledali tisti s sivo mreno in bodo zato spregledali tudi njihovi svojci, prijatelji, sosedje, da očitno slovenski zdravstveni kader zmore več, kot mu dopustijo ZZZS, ministrstvo in država. Takrat, ko bodo operacijske dvorane delale od jutra do večera in bodo čakalne dobe iz dveh let potonile le še na par mesecev, bodo profesionalni revolucionarji precej manj pogumno vihteli zastave in transparente.

    S tem bi se zaprla usta mnogih, za katera bi bilo dobro, da bi se zaprla že zdavnaj in bomo tudi zato državljani bolj zdravi. Verjamem, da je večina našega zdravstvenega kadra dobra, zato je skrajni čas, da mu sistem – država, ministrstvo, ZZZS – pusti, da dobro tudi dela. Tudi jaz si želim, da bi lahko delal in me ne bi dušila kopica navlake, ki stoji med menoj in pacientom.

    Janez Koprivec, zdravnik v Poljanski dolini. FOTO: Robert Dolinar
    Janez Koprivec, zdravnik v Poljanski dolini. FOTO: Robert Dolinar

    Seveda to ne bo le organizacijski zalogaj, ki mu bomo koncesionarji zaradi pretekle dresure lažje kos kot javni zavodi. Ti že od zmeraj ždijo v škodljivi protekciji, ki jim kvari kakovost in učinkovitost. Za ta manever bo treba dobiti tudi sredstva. Trenutno zbrano ne bo dovolj.

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    Brez zdravnika 136.000 zavarovancev, kako ZZZS rešuje problem?

    Na prihranke, ko se bo s Skokom stopilo na prste korupciji tudi v zdravstvu, v tem obdobju še ne moremo računati. Slovenski skok, ki je po ideji kopija hrvaškega, bi se lahko imenoval kar poskok, kar je po njihovo modras. Želim si, da bi dobro pikal. Predvsem tiste, ki dobijo na desetine milijonskih projektov ali celo več. Za kurje tatove pa službe delajo že zdaj.

    Na del denarja, ki se izgublja v neprave namene, je pokazal že ZZZS. Z januarjem je poostril režim gibanja v času bolniške odsotnosti in okrepil nadzor staležev. V le štirih mesecih so tako prihranili približno 800.000 delovnih dni, kar bo na leto prihranilo 200 milijonov evrov. Toliko dodatnega zdravja ne prinese niti najbolj moderno zdravilo. Bravo, ZZZS.

    Prav njim še naznanim neprekinjeno krajo denarja, ker je plačilo oskrbe pacienta v javnem zavodu enako kot pri koncesionarju, ki si je ambulanto zgradil sam ali pa za to plačuje najemnino. Javne zavode smo zgradili z našim denarjem državljani. In ker javni zavodi nimajo stroška gradnje, niti ne plačujejo najemnine, ni pošteno, da za svojo storitev zaračunajo tudi to.

    Naši pacienti pa potrebujejo rešitve takoj. FOTO: Jure Eržen
    Naši pacienti pa potrebujejo rešitve takoj. FOTO: Jure Eržen

    Naslednji dosegljivi denar, ki ga ni malo in se troši po nepotrebnem, so ogromne izgube javnih zavodov, ki jih plačujemo vsi. Večjo izgubo ima zavod, več dodatnega denarja dobi. Če lahko opravi koncesionar enako storitev brez izgube, je škoda (kraja pacientovega denarja), da to isto storitev plačujemo javnemu zavodu, ki za enako uslugo porabi preveč. Javni zavodi so mastodonti našega zdravstva, za katere je čas, da se prilagodijo ali poslovijo.

    Ljudje, ki čakajo na oskrbo, časa nimajo na pretek in predčasno umirajo. Zakaj so izumrli dinozavri? Mogoče res zaradi asteroida, ki je padel na območje Jukatana, predvsem pa zato, ker se niso dovolj hitro prilagodili novi klimi oziroma so imeli preveč požrešne želodce. Verjetno bo za dobro in racionalno zdravstvo moral umreti tudi kakšen slovenski zdravstveni mastodont.

    Mi nimamo nafte pod nogami, ki bi nam dopuščala razsipno upravljanje virov, zato moramo biti z rabo skrajno racionalni. Lahko ohranimo neracionalno zdravstvo in umetni kolk čez dve leti ali pa iz sistema izločimo tiste, ki ne znajo dobro in racionalno delati, ter vam omogočimo kolk v nekaj mesecih. Če bo za ta napredek propadel kakšen javni zavod, koncesionar ali zasebnik, ne bo tragedije.

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    Pri zdravstvu popoln obrat od prejšnje politike

    Del denarja bo treba prihraniti tudi z razumno rabo zdravstvene oskrbe. Krivično je, da je premija za nekoga, ki nas vsak dan nadleguje z banalnimi tegobami, enaka premiji drugega, ki ve, kaj je zdravo življenje, samozdravljenje, ter da beseda »cajtanje« izhaja iz časa in potrpežljivosti. Pa denar, tudi za zdravstvo, gotovo še kje leži. Tisti, ki ste videli nekaj sveta, veste, da ga marsikje pobirajo in porabijo bolje.

    Na to pomislim, ko se peljem skozi Zasavje in občudujem nedelujoči trboveljskih dimnik. S 360 metri je najvišja zgradba v Sloveniji, eden največjih dimnikov na svetu, 30 metrov višji od Eifflovega stolpa in ne prinese niti evra. Samo žre. Tudi Eifflov stolp je bil predviden kot začasna konstrukcija, ki bo le žrla, pa je postal prevelik bankomat, da bi ga podrli. Tako upravljanje slovenske tehnološke dediščine je nedopustno.

    Vreče denarja se vozijo mimo. Po njem sta sicer ekskluzivno plezala Janja Garnbret in Domen Škofic, potem pa so smer podrli. Pa ni prostora le za eno, dve. Več deset in veliko prostora še za druge aktivnosti in zaslužek. To bi morala biti največja atrakcija Zasavja, pa ni. Zakaj? Verjetno skrbnik dimnika dobi sredstva od države, tudi če državi ničesar ne vrne.

    Zabijanje golov le na eno stran ne zasleduje interesa javnega. FOTO: arhiv Dela
    Zabijanje golov le na eno stran ne zasleduje interesa javnega. FOTO: arhiv Dela

    Nekaj tržnega vedenja nikomur ne škodi. Tudi zdravju ne. Zakaj so nekateri javni zavodi v zdravstvu neracionalni? Ker so lahko in jim izgubo plačuje država, občina. Ena od bolj neracionalnih je bila tudi lanska božičnica. To je bil kredit, ki smo ga prejeli vsi, čeprav ga vsi nismo potrebovali. Kredit, ki ga najameš, ko ga ne rabiš, je najdražji. Naši pacienti pa potrebujejo rešitve takoj. In če bomo najeli kredit za nove kolke in operirane sive mrene, bo to naložba v storitev, ki jo pacienti potrebujejo zdaj in je zato kredita vredna.

    In ko bo vse to ter bo bolnikov na berglah in z bolečinami veliko manj in bodo spregledali napol slepi, bo čas, da v Slovenijo pripeljemo dober tuj zdravstveni model in po njegovem načelu preuredimo vse sistematično od začetka do konca. »Made« in Slovenija se ne obnese. Vsaj v zdravstvu ne.

    Spoštovani gospod minister. Zastavite pogumno. Jaz sem pogumno rekel NE pred dobrimi petnajstimi leti vašemu predhodniku. Ne zato, ker bi verjel, da bom zmagal, ampak ker se mi je tako zdelo prav. Vaš ne, lobijem in preživelim praksam bo še precej težji. Če vam uspe, vam verjetno ne bo lepo, bo pa zato našim pacientom. Jaz sem pred petnajstimi leti kljub majhnosti zmagal. Verjamem, da tudi kakšen moj pacient, sicer bi bila bitka prazna.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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