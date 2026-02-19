Nova vera v belem plašču

Od covida naprej imam občutek, da smo se vrnili v čas, ko je Bog povedal, kaj je res. Le da danes ni več en Bog, zdaj smo bogovi vsi. Vsak s svojo resnico, vsak s svojo cerkvijo. Oltar je postal zaslon, molitev objava, evangelij pa posnetek z youtuba.

Vsi vemo vse. O cepljenju, čeprav ne razumemo imunskega sistema. O ekonomiji, čeprav nikoli nismo odprli bilance. O podnebnih spremembah, čeprav ne znamo pojasniti razlike med vremenom in klimo. O umetni inteligenci, čeprav ne vemo, kaj je algoritem. O vojnah, čeprav ne poznamo niti zgodovine lastne države. In kar je bilo nekoč področje znanja, je postalo polje vere.

Znanost, ki naj bi bila orodje dvoma, se je spremenila v novo cerkev. Ima svoje dogme, preroke in krivoverce. Kdor dvomi, je zanikovalec, kdor sprašuje, teoretik zarote. V imenu znanosti se danes izrekajo moralne sodbe, prepoveduje razprava in razglaša odrešenje. A znanost brez dvoma ni več znanost, je ideologija v belem plašču.

Covid je bil preizkus naše zrelosti, ali zmoremo živeti z negotovostjo, zaupati brez slepe vere, razmišljati brez takojšnje sodbe. Padli smo na testu. Namesto razumevanja smo iskali pripadnost. Namesto dialoga obtožbe. Namesto vprašanj gesla.

Zdaj živimo v svetu, kjer informacija ni več sredstvo znanja, ampak orodje identitete. Ljudje ne iščemo, kaj je res, ampak kdo smo. Resnica, ki nam to potrjuje, je vedno naša. Vse drugo je sovražno. Zato smo vedno bolj prepričani in čedalje manj svobodni.

Znanost, ki bi nas morala povezovati, nas razdvaja. Ne zaradi svojih dosežkov, ampak zato, ker smo ji naložili vlogo, ki ni njena. Znanost ne more povedati, kaj je prav, lahko pove le, kaj je mogoče. A ko zamešamo možnost za smisel, ustvarimo svet, v katerem je napredek brez smeri. Imamo vedno več podatkov, a vse manj modrosti.

V preteklosti so cerkve gradile katedrale, danes gradimo laboratorije. In čeprav so eni in drugi čudeži resnični, ostaja vprašanje isto: ali nas približujejo človeku ali oblasti? Vera v Boga je bila vera v red sveta, vera v znanost bi morala biti vera v razumevanje sveta. Namesto tega postaja vera v tiste, ki svet razlagajo.

Resnica, ki jo moraš braniti, ker ogroža tvoj ego, ni več resnica, ampak vera. In vera v lastno nezmotljivost je nevarnejša od vsakega virusa.

Politika pa je samo ogledalo družbe. Takšna, kot smo mi, taka je tudi ona.

***

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.