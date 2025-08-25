  • Delo d.o.o.
    Gostujoče pero

    Novo poglavje v čezatlantski trgovini – močno, četudi ne popolno

    Vemo, kaj moramo storiti za sprostitev evropske konkurenčnosti: zmanjšati birokracijo in spodbujati čezmejne storitve.
    Evropa bo zato še naprej krepila in diverzificirala trgovinske vezi. FOTO: Jonathan Raa Nurphoto Via Afp
    Galerija
    Evropa bo zato še naprej krepila in diverzificirala trgovinske vezi. FOTO: Jonathan Raa Nurphoto Via Afp
    Ursula von der Leyen
    25. 8. 2025 | 05:00
    6:09
    A+A-

    Atlantik vsak dan prečkajo blago in storitve v vrednosti več kot 4,6 milijarde evrov. Obseg trgovine med Evropsko unijo in ZDA znaša 1,68 bilijona evrov na leto. Gre za najpomembnejše gospodarske odnose na svetu.

    Prav zato je trgovinski sporazum med EU in ZDA, dosežen prejšnji mesec, tako pomemben. O njem je bilo že veliko napisanega. Za sporazum smo se odločili zavestno – izbrali smo stabilnost in predvidljivost namesto zaostrovanja in sporov. Predstavljajte si, da dve največji demokratični gospodarski sili na svetu ne bi zmogli doseči sporazuma in bi začeli trgovinsko vojno – zadovoljni bi bili zgolj v Moskvi in Pekingu.

    Doseženi dogovor je močan, vendar ne popoln. Prepričani smo, da so carine davki za potrošnike in podjetja. Povečujejo stroške, omejujejo izbiro in zmanjšujejo konkurenčnost gospodarstev. Če bi sprejeli povračilne carine, bi lahko zanetili drago trgovinsko vojno z negativnimi posledicami za naše delavce, potrošnike in industrijo. V primeru kakršnega koli stopnjevanja pa bi nekaj ostalo nespremenjeno: ZDA bi še vedno vztrajale pri svojem režimu višjih in nepredvidljivih carin.

    Ursula von der Leyen FOTO: arhiv evropske komisije
    Ursula von der Leyen FOTO: arhiv evropske komisije
    Najpomembnejši element našega sporazuma je, da smo začrtali zelo jasno mejo pri 15-odstotni carinski stopnji za veliko večino izdelkov iz EU, vključno z avtomobili in farmacevtskimi izdelki. Z določitvijo jasne in vseobsegajoče zgornje meje za carine ta sporazum zagotavlja jasnost in stabilnost milijonom Evropejcev, katerih možnosti za preživljanje so odvisne od trgovine z Združenimi državami Amerike. Petnajstodstotna stopnja za Evropsko unijo zajema vse blago in storitve. EU je edina, ki se je dogovorila za takšno vseobsegajočo zgornjo mejo – 15 odstotkov brez možnosti uvedbe dodatnih carin.

    V tem se naš sporazum razlikuje od sporazumov, ki so jih ZDA sklenile z drugimi državami in ki predvidevajo, da se bodo nove osnovne carinske stopnje prištele k že obstoječim, starim carinam. Evropsko blago bo tako vstopilo na trg ZDA pod ugodnejšimi pogoji, kar bo podjetjem iz EU dalo posebno prednost.

    Smo tudi edini partnerji, ki smo si zagotovili izključno jamstvo za omejitve carin za farmacevtski in lesni sektor ter sektor polprevodnikov. Poleg tega imamo ničelne carine za strateške izdelke, kot so deli zrakoplovov in generična zdravila. To niso abstraktne kategorije, ampak blago, ki je osrednjega pomena za konkurenčnost Evrope. Ohranitev brezcarinskega trgovanja s temi izdelki krepi tako EU kot ZDA. Obe strani sta se tudi zavezali, da si bosta še naprej prizadevali za razširitev tega seznama.

    EU pri tem ni odstopala od svojih temeljnih načel. Naša pravila ostajajo nespremenjena. Sami bomo odločali, kako najbolje zagotoviti varnost hrane, zaščititi evropske državljane na spletu ter zagotoviti zdravje in varnost. Ta sporazum varuje naše vrednote in hkrati krepi naše interese.

    image_alt
    Carinski dogovor z ZDA kot dokaz nemoči EU

    Z dogovorom smo sklenili eno poglavje, vendar se zgodba o prihodnji blaginji Evrope še piše. Naši gospodarski odnosi z Združenimi državami so morda naši najpomembnejši odnosi, vendar so hkrati del veliko širše slike. ZDA so največji izvozni trg za evropsko trgovino, a delež evropskega izvoza blaga vanje kljub temu znaša le okoli 20 odstotkov.

    Evropa bo zato še naprej krepila in diverzificirala trgovinske vezi po vsem svetu ter tako podpirala izvoz EU, delovna mesta in rast. S tem namenom smo v zadnjih mesecih sklenili trgovinska sporazuma z Mehiko in državami Mercosurja ter poglobili vezi s Švico in Združenim kraljestvom. Zato smo končali pogovore z Indonezijo, prizadevamo pa si tudi za sklenitev sporazuma z Indijo do konca leta.

    Ta partnerstva krepijo vezi zaupanja in sodelovanja ter nam omogočajo ukrepanje glede skupnih globalnih izzivov, vključno s posodobitvijo na pravilih temelječega trgovinskega sistema. Najpomembneje pa je, da Evropa okrepi svojo sposobnost ukrepanja v bolj nestabilnem svetu. To se začne doma – dokončati moramo oblikovanje našega enotnega trga. Kot je pravilno povedal Mario Draghi, so »velike notranje ovire in regulativna razdrobljenost veliko bolj škodljive za rast kot kakršne koli carine, ki jih uvede tretja država«.

    image_alt
    Zmagovalci in poraženci carinskega dogovora med ZDA in EU

    Trenutno obseg trgovine med državami članicami EU ne dosega polovice obsega trgovine med zveznimi državami ZDA. Če želi Evropa doseči svoj potencial, je to naš najnujnejši izziv. Vemo, kaj moramo storiti za sprostitev evropske konkurenčnosti: zmanjšati birokracijo in spodbujati čezmejne storitve. Ta evropska komisija je osredotočena na uresničevanje tega cilja.

    Evropa ostaja osredotočena na igro na dolgi rok. Naša naloga je, da poenostavimo enotni trg, okrepimo našo konkurenčnost in trajnostnost v industrijah prihodnosti ter zagotovimo, da bo Evropa ostala steber stabilnosti v vse bolj negotovem svetu.

    Če želimo močno in neodvisno Evropo, moramo biti pri njenem ustvarjanju ambiciozni in enotni.

    ***

    Ursula von der Leyen, predsednica evropske komisije.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Premium
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zlovešči duh relativizacije ustaštva je nekdo namerno spustil iz steklenice

    Sprenevedanja ni več, dogodki, v katerih imajo glavno vlogo igralci v črnih opravah, z dvignjeno desnico in ustaškimi vzkliki, se vrstijo kot po tekočem traku.
    Dejan Vodovnik 22. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    O izraelski uzurpaciji antisemitizma

    »Antisemiti« so v očeh izraelskih oblasti postali domala vsi kritiki Netanjahujeve vlade, najbrž je v njihovih očeh antisemitska tudi slovenska diplomacija.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Danes Evropejce povezuje nezadovoljstvo

    Svoje prihodnosti Evropa ne more iskati v poceni delovni sili, v politiki trdne roke, v upravljanju sosednjih kriz ali v fascinacijah z zabavo.
    15. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Evropska civilizacija

    Evropa in s tem dejanska zahodna civilizacija moderne Evrope sta utemeljeni na antifašizmu, socialni državi, vladavini prava, razsvetljenstvu in humanosti.
    13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nezakonite naselbine in požiganje polj pod ameriškim okriljem

    Prvo nadstropje hiše, v kateri živim, je zgradil pradedek pred več kot 300 leti, pred nastankom ZDA.
    14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Laibach

    Laibach sodeluje z Bijelo dugme: Množice so na napačni strani zgodovine

    Nemogoče je mogoče: sodelovanje avantgardne trboveljske zasedbe Laibach in komercialno najuspešnejše jugoslovanske rock zasedbe Bijelo dugme.
    Lucijan Zalokar 24. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    gostujoče peroEUtrgovinaUrsula von der Leyen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Charlie Chaplin in Monty Python

    Filma, ob katerih smo se naučili smejati – smejati vsemu

    Na platno se ob okroglih obletnicah vračata znameniti komediji Zlata mrzlica Charlia Chaplina ter Monty Python in sveti gral.
    Pia Prezelj 25. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 25. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
