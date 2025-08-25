Novo poglavje v čezatlantski trgovini – močno, četudi ne popolno

Atlantik vsak dan prečkajo blago in storitve v vrednosti več kot 4,6 milijarde evrov. Obseg trgovine med Evropsko unijo in ZDA znaša 1,68 bilijona evrov na leto. Gre za najpomembnejše gospodarske odnose na svetu.

Prav zato je trgovinski sporazum med EU in ZDA, dosežen prejšnji mesec, tako pomemben. O njem je bilo že veliko napisanega. Za sporazum smo se odločili zavestno – izbrali smo stabilnost in predvidljivost namesto zaostrovanja in sporov. Predstavljajte si, da dve največji demokratični gospodarski sili na svetu ne bi zmogli doseči sporazuma in bi začeli trgovinsko vojno – zadovoljni bi bili zgolj v Moskvi in Pekingu.

Doseženi dogovor je močan, vendar ne popoln. Prepričani smo, da so carine davki za potrošnike in podjetja. Povečujejo stroške, omejujejo izbiro in zmanjšujejo konkurenčnost gospodarstev. Če bi sprejeli povračilne carine, bi lahko zanetili drago trgovinsko vojno z negativnimi posledicami za naše delavce, potrošnike in industrijo. V primeru kakršnega koli stopnjevanja pa bi nekaj ostalo nespremenjeno: ZDA bi še vedno vztrajale pri svojem režimu višjih in nepredvidljivih carin.

Ursula von der Leyen FOTO: arhiv evropske komisije

Najpomembnejši element našega sporazuma je, da smo začrtali zelo jasno mejo pri 15-odstotni carinski stopnji za veliko večino izdelkov iz EU, vključno z avtomobili in farmacevtskimi izdelki. Z določitvijo jasne in vseobsegajoče zgornje meje za carine ta sporazum zagotavlja jasnost in stabilnost milijonom Evropejcev, katerih možnosti za preživljanje so odvisne od trgovine z Združenimi državami Amerike. Petnajstodstotna stopnja za Evropsko unijo zajema vse blago in storitve. EU je edina, ki se je dogovorila za takšno vseobsegajočo zgornjo mejo – 15 odstotkov brez možnosti uvedbe dodatnih carin.

V tem se naš sporazum razlikuje od sporazumov, ki so jih ZDA sklenile z drugimi državami in ki predvidevajo, da se bodo nove osnovne carinske stopnje prištele k že obstoječim, starim carinam. Evropsko blago bo tako vstopilo na trg ZDA pod ugodnejšimi pogoji, kar bo podjetjem iz EU dalo posebno prednost.

Smo tudi edini partnerji, ki smo si zagotovili izključno jamstvo za omejitve carin za farmacevtski in lesni sektor ter sektor polprevodnikov. Poleg tega imamo ničelne carine za strateške izdelke, kot so deli zrakoplovov in generična zdravila. To niso abstraktne kategorije, ampak blago, ki je osrednjega pomena za konkurenčnost Evrope. Ohranitev brezcarinskega trgovanja s temi izdelki krepi tako EU kot ZDA. Obe strani sta se tudi zavezali, da si bosta še naprej prizadevali za razširitev tega seznama.

EU pri tem ni odstopala od svojih temeljnih načel. Naša pravila ostajajo nespremenjena. Sami bomo odločali, kako najbolje zagotoviti varnost hrane, zaščititi evropske državljane na spletu ter zagotoviti zdravje in varnost. Ta sporazum varuje naše vrednote in hkrati krepi naše interese.

Z dogovorom smo sklenili eno poglavje, vendar se zgodba o prihodnji blaginji Evrope še piše. Naši gospodarski odnosi z Združenimi državami so morda naši najpomembnejši odnosi, vendar so hkrati del veliko širše slike. ZDA so največji izvozni trg za evropsko trgovino, a delež evropskega izvoza blaga vanje kljub temu znaša le okoli 20 odstotkov.

Evropa bo zato še naprej krepila in diverzificirala trgovinske vezi po vsem svetu ter tako podpirala izvoz EU, delovna mesta in rast. S tem namenom smo v zadnjih mesecih sklenili trgovinska sporazuma z Mehiko in državami Mercosurja ter poglobili vezi s Švico in Združenim kraljestvom. Zato smo končali pogovore z Indonezijo, prizadevamo pa si tudi za sklenitev sporazuma z Indijo do konca leta.

Ta partnerstva krepijo vezi zaupanja in sodelovanja ter nam omogočajo ukrepanje glede skupnih globalnih izzivov, vključno s posodobitvijo na pravilih temelječega trgovinskega sistema. Najpomembneje pa je, da Evropa okrepi svojo sposobnost ukrepanja v bolj nestabilnem svetu. To se začne doma – dokončati moramo oblikovanje našega enotnega trga. Kot je pravilno povedal Mario Draghi, so »velike notranje ovire in regulativna razdrobljenost veliko bolj škodljive za rast kot kakršne koli carine, ki jih uvede tretja država«.

Trenutno obseg trgovine med državami članicami EU ne dosega polovice obsega trgovine med zveznimi državami ZDA. Če želi Evropa doseči svoj potencial, je to naš najnujnejši izziv. Vemo, kaj moramo storiti za sprostitev evropske konkurenčnosti: zmanjšati birokracijo in spodbujati čezmejne storitve. Ta evropska komisija je osredotočena na uresničevanje tega cilja.

Evropa ostaja osredotočena na igro na dolgi rok. Naša naloga je, da poenostavimo enotni trg, okrepimo našo konkurenčnost in trajnostnost v industrijah prihodnosti ter zagotovimo, da bo Evropa ostala steber stabilnosti v vse bolj negotovem svetu.

Če želimo močno in neodvisno Evropo, moramo biti pri njenem ustvarjanju ambiciozni in enotni.

Ursula von der Leyen, predsednica evropske komisije.

