    Gostujoče pero

    O izraelski uzurpaciji antisemitizma

    »Antisemiti« so v očeh izraelskih oblasti postali domala vsi kritiki Netanjahujeve vlade, najbrž je v njihovih očeh antisemitska tudi slovenska diplomacija.
    Novejša zgodovina izraelsko-palestinskega konflikta je sicer jasna; vsi poskusi, da bi vendar našli kompromisno rešitev, z vzajemnim priznanjem in sobivanjem dveh držav, so bili neuspešni. FOTO: Bashar Taleb/Afp
    Novejša zgodovina izraelsko-palestinskega konflikta je sicer jasna; vsi poskusi, da bi vendar našli kompromisno rešitev, z vzajemnim priznanjem in sobivanjem dveh držav, so bili neuspešni. FOTO: Bashar Taleb/Afp
    Franco Juri
    20. 8. 2025 | 05:00
    9:28
    »Če biti antisemit pomeni stati ob strani palestinskemu narodu, sem z veseljem antisemit!«

    To dokaj provokativno izjavo je nedavno, na shodu proti genocidu v Gazi, izustil Moni Ovadia, znani italijanski judovski intelektualec bolgarskega rodu, gledališki umetnik, glasbenik, pisatelj in nekdanji umetniški vodja čedadskega Mittelfesta. V zadnjih dveh letih je zaradi Netanjahujevega sistematičnega uničevanja Gaze in njenih prebivalcev, s pretvezo maščevanja in vojne proti Hamasu, veliko naprednih judovskih intelektualcev obsodilo početje Izraela in tako prestopilo, prosto po kriterijih izraelske oblasti, prag antisemitizma. »Antisemiti« so v očeh izraelskih oblasti postali domala vsi kritiki početja Netanjahujeve vlade: od Antónia Guterresa in Francesce Albanese do izraelskega pisatelja Davida Grossmana in že navedenega Monija Ovadie. Najbrž je v očeh izraelskih oblasti antisemitska tudi slovenska diplomacija.

    In kaj zares pomeni antisemitizem? Zgodovinski viri kot prvo omembo antisemitskega odnosa navajajo tako imenovano trulansko sinodo, ki je leta 692 pod Justinijanom potekala v Konstantinoplu (Carigradu), kot pomembno identitetno dejanje krščanske pravoslavne cerkve. Na tej sinodi naj bi prvič kristjanom izrecno prepovedali stike z Judi. Sicer je nezaupanje – pa tudi odkrito sovraštvo do Judov – zaradi niza verskih predsodkov gojila celotna krščanska civilizacija. Španski katoliški kralji so že leta 1492, takoj po osvojitvi arabske Andaluzije, kjer so Judje mirno sobivali z Arabci in Španci, izdali granadski ukaz, s katerim so, ob izgonu vseh muslimanov, izgnali tudi Jude, ki se niso želeli pokristjaniti. Španske kralje je hkrati posnemala tudi portugalska monarhija. Te Jude Sefarde, ki so v času arabskega Al Andaluza svobodno živeli svojo vero in se ponašali z enim vplivnejših andaluzijskih in judovskih filozofov, Mojzesom Majmonidom, so kot begunce nato sprejeli in zaščitili muslimani v Maroku in drugih obalnih mestih severne Afrike, v Turčiji, otomanski Bosni in Grčiji, v manjši meri tudi v trgovsko pragmatičnih Benetkah in na Nizozemskem.

    Smotrič proteste označil za perverzno kampanjo v korist Hamasa

    Vendar je izraz antisemitizem bistveno bolj sodoben in izrazito evropski; uporablja se od 19. stoletja, ko je v srednji in vzhodni Evropi, najprej v Nemčiji, postopoma zamenjal izvorni nemški izraz Judenhass, v prevodu sovraštvo do Judov. Vse bolj uveljavljeni neologizem je presegal izključno religiozno averzijo ter v sovražni odnos do judovske skupnosti vključil etnično, rasno in kulturno dimenzijo. Semiti so neevropska in tudi neindoevropska skupina narodov in plemen, ki jo sestavljajo Judje, Arabci, Aramejci, Amharci, Maltežani pa nekdanji Asirci in Feničani. Skratka, v Judih so videli ne le verski, temveč tudi pravi etnični, kulturni in celo rasni tujek sredi bele krščanske Evrope, in to kljub dejstvu, da so se Judje v tisočletni diaspori po stari celini dodobra pomešali z evropskimi narodi, saj se je judovska pripadnost podedovala le po materini linji.

    V mnogih primerih pa je bila pripadnost judovstvu dodeljena tudi verskim prestopnikom. Semitski izvor evropskih Judov je postajal vse bolj razvodenel in se je ohranjal predvsem v njihovi versko-kulturni tradiciji. Tudi jeziki Judov so bili evropski, z izjemo verskih obredov; Judje Aškenazi v srednji in vzhodni Evropi so govorili jidiš, jezik, v katerem se osnova nemških narečij meša s hebrejskimi, slovanskimi in romanskimi besedami. Zahodni Sefardi so govorili ladino, staro španščino.

    Judje so bili v številnih državah finančna, intelektualna in kulturna elita, povsem poistovetena z evropskimi nacionalizmi. Italijanski Judje na Tržaškem so bili na primer izraziti podporniki iredentizma. Protijudovstvo se je hitro širilo po Evropi zlasti v gospodarskih krizah, saj so verske in politične oblasti Jude in njihovo znamenito finančno poslovanje prikazale kot glavnega krivca za nastale razmere, kot grešnega kozla za vse družbene stiske. Sledili so pogromi zlasti v vzhodni Evropi, antisemitizem pa je dosegel vrhunec z nacizmom v Nemčiji in nato tudi s fašizmom v Italiji ter drugih kvizlinških državah; posledično, med drugo svetovno vojno, s holokavstom, sistematičnim genocidom šestih milijonov Judov v nemških koncentracijskih taboriščih.

    Sionizem, gibanje, ki je že v 19. stoletju pod vodstvom Teodora Herzla, po zgledu evropskih preporodnih nacionalnih gibanj, razglašalo pravico Judov do samoodločbe in države na ozemlju, ki ga Stara zaveza oziroma Tanah opredeljuje kot Izrael, se je v 20. stoletju krepil zlasti med obema vojnama in takoj po drugi svetovni vojni. Sionizem je v sebi nosil vse tipične ideološke predpostavke in sestavine evropskih nacionalizmov, in zato je vzvišeno in domala rasistično gledal na »nerazvite« arabske prebivalce Palestine oziroma starega Izraela v takratni britanski koloniji. Med priseljenimi Judi in palestinskimi Arabci se je napetost stopnjevala in se sprevrgla v pravo etnično vojno.

    Palestinci so semiti, so nedvomno bolj semitski od evropskih priseljencev, ki so jim ukradli zemljo in jih zdaj pobijajo in izganjajo iz njihovih domov.

    Izraelska država je bila, ob nesojeni palestinski entiteti, ustanovljena 14. maja 1948 z glasovi večine članic ZN, vključno s Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo, in vsemogočnim botrstvom zahodnih držav, nekdanjih kolonialnih sil in ZDA, kljub odločnemu nasprotovanju arabskih držav, ki so nastale z dekolonizacijo Bližnjega vzhoda. Sledili so nakba, nasilni izgon 700.000 Palestincev, intenzivno priseljevanje Judov z vsega sveta, zlasti iz Evrope, in vojaški napad arabskih držav na Izrael, ki se je, zaradi premoči judovske vojske, prelevil v širjenje Izraela na račun Palestincev, Jordanije, Sirije in Egipta ter v začetek sistematičnega izraelskega nespoštovanja resolucij Združenih narodov in osnovnih pravic tam živečih Palestincev. Diskriminacija in nemoč le-teh sta se izrodili tudi v terorizem.

    Iz sistematičnega izraelskega poniževanja palestinskih oblasti in podpore prve Netanjahujeve vlade pa je v Gazi slavil Hamas. Novejša zgodovina izraelsko-palestinskega konflikta je sicer jasna; vsi poskusi, da bi vendar našli kompromisno rešitev, z vzajemnim priznanjem in sobivanjem dveh držav, so bili neuspešni. Umor izraelskega premiera Jicaka Rabina, ki si je za kompromis najbolj prizadeval, je bil v tem smislu emblematičen. Ustrelil ga je skrajni sionist. Benjamin Netanjahu in njegovi krvoločni ministri Rabina ubijajo ponovno, z njim pa tudi na tisoče Palestincev v skrajno umazani vojni, ki se je po 7. oktobru 2023, s tihim soglasjem EU in odločno podporo ZDA ter skrajne desnice vsega sveta, prelevila v pravi genocid. Pa ne le v Gazi. Teror izraelskih kolonov in etnično čiščenje se pospešeno dogajata tudi na Zahodnem bregu.

    Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika

    Izrael, kot ugotavlja italijanski novinar Sigfrido Ranucci, je postal najbolj priljubljen laboratorij svetovne skrajne desnice, tudi tiste neonacistične, ki je doma slovela po izrazitem antisemitizmu. Zdaj je, v imenu islamofobije kot skupnega imenovalca, njen idol Benjamin Netanjahu, v Evropo pa zelo radi vabijo filozofa in ideologa skrajno desnega sionizma Yorama Hazonyja. Izrael v Gazi preizkuša nove in nove smrtonosne tehnologije, lastne in uvožene. Genocid je torej tudi donosen orožarski laboratorij.

    Šestdeset tisoč – verjetno pa še mnogo več – ubitih Palestink in Palestincev nas danes sili k resnemu premisleku tudi o pomenu antisemitizma. Kdo je danes pravi antisemit? Ali je ta izraz še utemeljen in legitimen? Ali gre za še eno evrocentrično uzurpacijo in zlorabo pojma, ki je manipulativno namenjen spominu na holokavst, in posledično za sprevrženo legitimacijo »obrambnega« nasilja Izraela? Palestinci so semiti, so nedvomno bolj semitski od evropskih priseljencev, ki so jim ukradli zemljo in jih zdaj pobijajo in izganjajo iz njihovih domov. Paradoksalno je, da jim novodobni kolonizatorji s koreninami v Rusiji, Ukrajini, na Poljskem, Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem danes pripisujejo antisemitizem.

    Franco Juri, publicist.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Svetloba v avgustu

    Časopis je skrivni dokument, kjer se srečujemo podobno radovedni, da zvemo, česar drugi ne morejo, ker jih tudi ne zanima.
    19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Mojstri iluzij 3 ali priredba Butalcev?

    Od vstopa v EU in Nato poslušamo litanije o demokraciji, zahodnih svoboščinah, konkurenci in predvsem nekih višjih ciljih.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko politika živi od sovražnikov

    Strah je enostavnejši kot rešitev, sovražnik pa privlačnejši kot vizija.
    Tomaž Erjavec 15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Danes Evropejce povezuje nezadovoljstvo

    Svoje prihodnosti Evropa ne more iskati v poceni delovni sili, v politiki trdne roke, v upravljanju sosednjih kriz ali v fascinacijah z zabavo.
    15. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Evropska civilizacija

    Evropa in s tem dejanska zahodna civilizacija moderne Evrope sta utemeljeni na antifašizmu, socialni državi, vladavini prava, razsvetljenstvu in humanosti.
    13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Norveška

    Sin princese obtožen štirih posilstev

    Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
    18. 8. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Ruandi

    Vsak dan manj tekmecev Pogačarja, odpadel še eden največjih

    Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je sporočil, da ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Ruandi, enako tudi Wout van Aert.
    Nejc Grilc 20. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Notranjost Istre

    Istra po ovinkastih cestah brez morja in brez gneče

    Še pred desetletji so tja zatavali redki zablodeli turisti, zdaj se postavlja ob bok opevanim pokrajinam, kot so Toskana, Provansa, Šampanja ali Južna Tirolska.
    Simona Bandur 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Dediščina je kritična infrastruktura

    Izjemno skrb vzbujajoče je, da se sploh ne pogovarjamo o tem, kaj pomeni zagotavljanje nacionalne in z njo povezane globalne varnosti.
    Miloš Kosec 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Praznik idrijskih žlikrofov

    Dan, posvečen eni sami kulinarični specialiteti

    Žlikrofi so ročno izdelani, torej je vsak unikaten. Ponudniki bodo omake obogatili s slovenskimi zaščitenimi sestavinami.
    Anja Intihar 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
