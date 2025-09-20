  • Delo d.o.o.
    Gostujoče pero

    O povedanem in neizrečenem

    Sporočilo »nikoli več«, ki ga imajo ob obletnicah holokavsta politiki polna usta, bi se moralo glasiti »vedno znova«. Kajti to se dejansko ves čas dogaja.
    Na enem od spomenikov v Mauthausnu so vklesani verzi Bertolda Brechta: Nemčija, bleda mati ... FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    Na enem od spomenikov v Mauthausnu so vklesani verzi Bertolda Brechta: Nemčija, bleda mati ... FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    Tom Turk
    20. 9. 2025 | 05:00
    Pred kratkim sem si ogledal tradicionalno prireditev Ars Electronica, ki jo že skoraj petdeset let gosti avstrijsko mesto Linz. To je pravzaprav prireditev, ki prikazuje projekte, temelječe na digitalni tehnologiji, umetni inteligenci in robotiki, in je nekakšen prikaz tistega, kar zmore sprega umetniških idej z uporabo najnovejših dosežkov računalniške, fizikalne, biotehnološke in še kakšne znanosti. Skratka, festival bolj ali manj norih umetniških idej, ki jih je zmožna uresničiti sodobna znanost.

    Letošnji grand prix so podelili projektu norveških avtorjev z naslovom Requiem for an Exit, Rekviem za izhod. V popolnoma prazni in temni sobi je na hidravličnem podstavku stal štiri metre visok robot, bolje rečeno le ogromna robotska glava s hladnimi modrimi očmi, ki ji je podobo in obrazno mimiko dajala digitalna projekcija. Glava se je obračala, spuščala in dvigovala ter kot nekakšen hkratni kreator in destruktor pripovedovala dokaj grozljivo zgodbo o dvojni naravi človeške vrste, vse skupaj močno primerno za današnji čas, v katerem se ponovno prepletata dobro in zlo, večna spremljevalca evolucije človeških bitij, ujetnikov in žrtev lastne DNK in njenih sebičnih genov.

    Zanikovalci genocida naj pogledajo žrtvam v oči

    Monoton in nekako liturgičen glas robotske glave, podprt z morečo glasbeno podlago, nam pripoveduje zgodbo o človeški zgodovini, polni takih in drugačnih vojn in genocidov, ki smo jim priča tudi danes. Genocidnost človeške vrste ni predstavljena kot posamezen eksces, ampak neprestano ponavljajoče se stanje v človeški zgodovini. Kot pravi obrazložitev nagrade, namen pripovedi ni moralna razprava, ampak empirična utemeljitev arheologije nasilja, vgrajenega v genom človeške vrste. Poudarek ni samo na zločinskosti početja ljudi nad ljudmi, ampak tudi na zločinskem ravnanju nad naravo, podprtem z nespoštovanjem in ignoriranjem naravnih zakonov, ki planet Zemljo spreminja v poslednje koncentracijsko taborišče za vse njene prebivalce.

    Prof. dr. Tom Turk, biolog. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Prof. dr. Tom Turk, biolog. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Glas robota in njegova pripoved nista namenjena prepričevanju o očitnem, ampak veliko bolj priznanju, da je naša civilizacija do konca sprevržena in zavožena. Pripoved prav zato ni katarzična in ne ponuja možnosti pokore, nobenega opravičila, kaj šele olajšanja. Nasprotno, vzbuja nelagodje in spoznanje, da smo vsa človeška bitja udeležena v procesu destrukcije lastne vrste in celotnega planeta. Procesu, ki ga ne zmoremo, ali še huje, nočemo obravnavati, kaj šele ustaviti in preobrniti. Naša mazohistična sposobnost destrukcije in prepričanost, da v njej vztrajamo, se zdita neomajni in skozi težo človeške zgodovine tudi neskončni. V tem kontekstu robot ni posvetni profet, ki bi pridigal o prihodnosti, ampak arhivar vse teže človeške zgodovine, s katero se vedno znova ne znamo soočiti in se iz nje ničesar ne naučimo. Pripoved nas sicer na neki način prisili, da onemimo, toda molčati je za večino tako ali tako naravno in udobno stanje, zato je toliko težje, da se z lastnim molkom spopademo sami in spregovorimo namesto robota, ki to opravlja v našem imenu.

    Linz, primeren kraj

    Težko bi našli bolj primeren kraj za zgornjo pripoved, kot je Linz. Zgodovinsko je namreč Linz tisto mesto, s katerim se je istovetil Hitler, ki se je rodil le malo stran in mladost preživel prav tu. Verjetno se njegove zločinske ideje v tistem obdobju še niso porodile, je pa kasneje nameraval Linz spremeniti v kulturno prestolnico nove Evrope in tisočletnega rajha. Če seveda sploh lahko govorimo o kakršnikoli kulturi teh dveh, k sreči neuresničenih, geografsko-političnih entitet. Hitlerjev dvorni arhitekt Albert Speer je v Linzu načrtoval megalomanske muzeje in galerije, ki bi jih kajpada napolnili z umetniškimi deli, naropanimi po celotni Evropi. Jasno, le s tistimi, ki jih nacisti ne bi imeli za izrojeno umetnost in jih uničili, kot so to naredili s številnimi »neprimernimi« knjigami, kasneje pa tudi z nekaterimi njihovimi avtorji. Kdo ve, ampak prav gotovo bi se v načrtovanih monumentalnih stavbah našel poseben prostor, kjer bi bile razstavljene dunajske akvarelne vedute »krivično spregledanega in zaničevanega velikega slikarja in še veličastnejšega vodje Adolfa Hitlerja«. Dela, ki bi bila sicer primerna le za kakšno ulično prodajo v dunajskem Pratru, bi končno dobila zasluženo priznanje.

    Granit

    Toda te monumentalne zgradbe bi bilo treba šele zgraditi, za kaj takega pa potrebuješ veliko gradbenega materiala. In tu smo spet pri Linzu in zgornji pripovedi, kajti le kakšnih 20 kilometrov vzhodno je bil priročen kraj za pridobivanje nadvse ustreznega gradbenega materiala za megalomanske Hitlerjeve načrte. Ta material je granit in kamnolom je bil zelo blizu Linza, v kraju, ki se imenuje Mauthausen. Morda komu zveni znano in ste za kraj že slišali. Seveda, to je prav tisto koncentracijsko taborišče, v katerem so v letih od 1938 do 1945 umirali interniranci iz vse okupirane Evrope, pravzaprav sužnji, ki so do smrti garali v nečloveških razmerah v tamkajšnjem kamnolomu. Skoraj 100.000 jih je na tak ali drugačen način umrlo zaradi izčrpanosti, lakote ali raznovrstnih morilskih metod tamkajšnjih esesovskih paznikov in zdravnikov. Do neke mere je Mauthausen podoben drugemu nacističnemu koncentracijskemu taborišču, Buchenwaldu, ki je bil umeščen le kakšnih 20 kilometrov od Weimarja, predvojne kulturne prestolnice Nemčije, kjer so ustvarjali Schiller, Goethe, kolektiv Bauhaus in drugi kulturni ljudje tistega časa. A visoka nemška kultura se je le v desetletju sprevrgla v svoje nasprotje, v bestialnost in barbarstvo, ki ju uteleša Buchenwald. In seveda nič manj Mauthausen.

    Na razstavi Ars Electronica so grand prix podelili projektu norveških avtorjev z naslovom Requiem for an Exit, Rekviem za izhod. FOTO: Florian Voggeneder/Ars Electronica
    Na razstavi Ars Electronica so grand prix podelili projektu norveških avtorjev z naslovom Requiem for an Exit, Rekviem za izhod. FOTO: Florian Voggeneder/Ars Electronica
    Ko sem se vzpenjal po tistih 186 strmih stopnicah, po katerih so morali od 12- do 15-krat na dan interniranci tovoriti 50 kilogramov težke granitne skale iz spodaj ležečega kamnoloma, si nisem mogel predstavljati neizmernega trpljenja ubogih, podhranjenih, bolnih in tako ali drugače zločinsko zlorabljenih jetnikov iz skoraj vseh evropskih zasužnjenih dežel. Mnogi so omagali na samih stopnicah, številne so pazniki pometali čez previsne stene kamnoloma, druge, ki niso bili več sposobni za delo, so ustrelili, obesili, obglavili, zaplinili ali pa so jih »zdravniki« pobili s smrtonosnimi injekcijami. Pri čemer taborišče Mauthausen ni bilo opredeljeno kot uničevalno, ampak delovno taborišče.

    Vojne ujetnike, predvsem sovjetske vojake, ki so jih pripeljali v Mauthausen, so dobesedno izstradali, večino pa takoj pobili. Enako je veljalo za upornike iz številnih evropskih držav, tudi za slovenske partizane. Prve ženske, ki so jih transportirali v Mauthausen, so bile štiri slovenske partizanke, pripeljane iz zapora v Begunjah. Takoj po prihodu so jih ustrelili. In takih žalostnih zgodb je bilo na tisoče, o čemer pričajo spomeniki posameznih držav v spominskem parku in spominske plošče na zidovih ostankov taborišča.

    Zapuščeni spomenik

    Surovost početja nacistov v tem in seveda drugih koncentracijskih taboriščih je pravzaprav vsebina pripovedi, s katero sem začel ta sestavek. Je le eno od zgodovinskih dogajanj v nizu bestialnosti človeka, ki jo je sposoben usmeriti proti sočloveku. Današnji spominski park v Mauthausnu naj bi bil spomin in opomin, da se kaj takega, kar se je dogajalo v Mauthausnu in takrat skoraj povsod po nacistično okupirani Evropi, ne bi smelo nikoli ponoviti. Kot nam pripoveduje robotski arhivar človeške zgodovine, pa je tako pričakovanje naivno in nevarno, saj samo spominjanje še zdaleč ni dovolj, da bi preprečili nove in nove izbruhe nasilja.

    V spominskem parku je kar nekaj spomenikov sovjetskim oziroma ruskim žrtvam taborišča, spomenik Judom, ki so jih pobijali po celotni Evropi in seveda tudi v Mauthausnu, tu je spominska plošča ameriškim vojakom, ki so 5. maja 1945 osvobodili taborišče, ter spomenik jugoslovanskim žrtvam. Zadnji je edini, ki je popolnoma zapuščen, prerašča ga visoka trava, stopnišče je polomljeno, spomenik v celoti ograjen in nedostopen.

    Že od prvega dneva izraelskih napadov gre izključno in samo za genocid

    So ti spomeniki kaj pripomogli k svetovnemu miru in spremembi človeške narave? Odgovor je preprost – niso. Za to obstaja več kot dovolj dokazov. Rusija je danes agresor in okupator, ki izvaja nasilje nad prebivalci Ukrajine. Izrael in Judje, ki so bili sami največje žrtve genocida, danes izvajajo genocid nad Palestinci. In jugoslovanski narodi, ki so bili vsi po vrsti žrtve nacizma in fašizma, smo se v 90. letih sami pobijali med sabo, Srbi so celo izvedli genocid nad Bošnjaki. Zato pravzaprav ne preseneča, da že več kot 30 let nismo sposobni vzdrževati niti skupnega spomenika jugoslovanskim žrtvam v Mauthausnu, kaj šele da bi spoštovali njegovo sporočilnost. Raje smo postavili vsak svojega, kar je pravzaprav tudi bolje kot nič (spomenik slovenskega je replika tistega z Ljubelja, enega izmed kar 49 podtaborišč Mauthausna). Torej, univerzalno sporočilo nikoli več, ki ga izražajo takšni in drugačni spomeniki in ga imajo ob obletnicah holokavsta in podobnih tragičnih dogodkov politiki polna usta, bi se pravzaprav v skladu s človekovo naravo moralo glasiti »vedno znova«. Kajti to je tisto, kar se dejansko ves čas dogaja.

    Hočete primere? Naj jih naštejem le nekaj: Koreja, Indonezija, Vietnam, Kambodža, Mjanmar, Nikaragva, Čile, Argentina, Bosna in Hercegovina, Kongo, Uganda, Ruanda, Južnoafriška republika, Afganistan, Irak, Iran, Jemen, Sudan, Sirija, Libija, Čečenija, Ukrajina ter seveda Zahodni breg in Gaza. O krivcih za te grozote nima smisla izgubljati besed, saj jih vsi poznamo.

    Primer Gaze je najbolj svež in najbolj vpadljiv, a kljub temu ga večina še vedno noče videti, kaj šele ukrepati. Zato je bil toliko pomembnejši govor predsednice Nataše Pirc Musar na Blejskem forumu. Povedala je tisto, o čemer bi morali ves čas govoriti vsi politiki, povedala je, kar je res. Večina ji je ploskala, nekateri ne. Najbolj viden med slednjimi je bil v prvi vrsti sedeči bivši predsednik. Lahko sicer razumemo njegov boj z narcistično osebnostno motnjo in s stališčem, da se tako ali tako nima za moralno avtoriteto, končno še zdaleč ni edini. A vendar težko razumemo strahopetnost in preračunljivost njegovega ravnanja. Predsednici zato priznanje, da je prekinila moreči molk in spregovorila o genocidu v Gazi. Namesto bivšega predsednika in njemu podobnih, ki raje molčijo in so žal še vedno v večini, pa bo še naprej govoril robot z začetka zgodbe. Morda je celo bolje tako.

    ***

    Prof. dr. Tom Turk, biolog.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    gostujoče peroTom Turkgenocid

