O šoli danes in o priložnostih

Pred prazniki smo s partnerji za naslednji projekt analizirali izzive, s katerimi se šole in učitelji ukvarjajo v Nemčiji, Španiji, Belgiji, Italiji in Sloveniji. Ko opazujem šolo, ne vidim lenobe, ne vidim nekompetentnosti in ne vidim generacije otrok, mladih in učiteljev, ki ji ni mar. Vidim utrujenost. Vidim ljudi, ki delajo več kot kdajkoli prej, a imajo vse manj občutka, da to, kar delajo, resnično šteje. Vidim učitelje, ki vlagajo energijo, čas in sebe, potem pa odhajajo iz poklica ali ostajajo v njem brez tistega notranjega občutka smisla, zaradi katerega so sploh izbrali ta študij.

Vidim otroke, ki sedijo v razredu, a niso zares tam. Ne zato ker bi bili nezainteresirani ali nesposobni. Tudi ne zato ker so preveč pred zasloni in po krivdi tehnologije. Ampak ker svet, v katerem živijo, ni več usklajen s tempom, zahtevami in pričakovanji šole. Od njih pričakujemo koncentracijo, zbranost, disciplino in motivacijo, hkrati pa jim ponujamo učenje, ki je razdrobljeno, informacijsko preobremenjeno in pogosto odrezano od življenja, ki ga živijo zunaj šolskih zidov. Radi se učijo sami, odkrivajo, delajo in so ob poslušanju razlage ali naštevanja informacij, ki na petinštirideset minut menjajo vsebino, zdolgočaseni in odklopljeni.

Ko poslušam razprave o šoli, vse pogosteje slišim jezik pomanjkanja. Česa vsega učenci ne znajo. Kakšni so. Česa vsega učitelji ne zmorejo. Kaj vse delajo in česa ne bi smeli. Kaj vse mora šola še popraviti. Ta jezik je postal tako samoumeven, da se ga skoraj ne zavedamo več, a pušča sledi. V odnosih. V zaupanju. V občutku lastne vrednosti učiteljev, staršev in otrok. In ko se znajdemo v takem jeziku, začne šola delovati v nenehnem stanju nujnosti, popravljanja in lovljenja za nečim, kar se vedno znova izmika.

Pomembno se mi zdi naglas povedati, da to, kar vidimo zdaj, ni odpoved šole, ampak njen odziv na preobremenjen sistem. Šola je postala prostor, kjer se poskuša reševati vse: znanje, odnose, vzgojo, socialne stiske, digitalno pismenost, duševno zdravje, ne da bi se ob tem resno vprašali, kako in s kom naj to sploh počne. Učitelj je pogosto sam, zaprt v svoj razred, odgovoren za vse in hkrati brez prostora, da bi se z drugimi ustavil, razmislil in se učil. O odsotnosti vizije raje ne bom izgubljala besed.

V tem vidim eno največjih slepih peg današnje šole: prepričanje, da se kompleksni izzivi lahko rešujejo individualno. Da bo dovolj, če se posameznik še bolj potrudi, se še dodatno izobrazi, če dobi še nekaj znanja, metod in informacij, še bolj prilagodi. A resnica je, da so ti izzivi prerasli posameznika. Ne zaradi pomanjkanja sposobnosti, ampak zaradi narave sveta, v katerem živimo.

Ko vse več merimo, se vse manj učimo. Ko je poudarek na pokrivanju snovi in doseganju rezultatov, se učenje pogosto spremeni v strategijo preživetja – za učence in učitelje. Ne učimo se več, da bi razumeli, ampak da bi prestali. Prestali, preživeli uro, pouk, šolo, pozneje še službo. In to vpliva na motivacijo, odnose in občutek smisla.

Vse to me vodi do spoznanja, da sedanja šola ni slaba, ampak je prerasla obliko, v kateri deluje. To, kar doživljamo kot utrujenost, zmedo in odpor, ni nekaj, kar bi morali utišati ali potisniti stran. To je povabilo. Povabilo, da šolo nehamo popravljati na površju in se začnemo spraševati, kaj v njej pravzaprav želimo ohraniti in kaj je dozorelo za preobrazbo.

Verjamem, da je v tem, kar doživljamo kot slabo, gnilo, skrita rodovitnost. Da se iz izčrpanosti lahko rodi drugačna organizacija, iz izgube zaupanja nova kultura odnosov, iz fragmentacije potreba po skupni smeri. Ne šola, ki bo še hitrejša in še zahtevnejša, ampak šola, ki bo bolj usklajena s človekom, učenjem in časom, v katerem živimo.

In morda je prav to največje učenje, ki nam ga šola omogoča: da prihodnosti ne bomo zgradili z več nadzora in več zahtev, ampak z več poguma, priznanja, zaupanja vase in drug v drugega, da se lahko učimo in živimo drugače.

