  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Območje E1 in njegov pomen v mednarodnih odnosih

    Na območju E1 živi 3700 palestinskih beduinov v 18 skupnostih, ki so pogosto tarča judovskih napadov.
    E1 ali East 1 je izraelski administrativni naziv za pretežno kamnito in skalnato območje na obrobju Vzhodnega Jeruzalema. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP
    Galerija
    E1 ali East 1 je izraelski administrativni naziv za pretežno kamnito in skalnato območje na obrobju Vzhodnega Jeruzalema. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP
    Milko Dolinšek
    17. 9. 2026 | 05:00
    10:23
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Slovenska vlada je blokirala (poleg Slovaške, ki pa si je prizadevala za spremembo besedila izjave) sprejetje izjave EU, v kateri je sedemindvajseterica obsodila načrte Izraela za gradnjo 1234 hiš in drugih stanovanjskih objektov na Zahodnem bregu okupiranega palestinskega ozemlja, katerega del je tudi območje E1. Novogradnje bi dopolnile obkrožitev ilegalnih izraelskih naselij okoli Jeruzalema. Kot je bilo že javno povedano, se legitimno postavlja vprašanje, ali je blokada skupne izjave EU v interesu Slovenije ali nekoga drugega. Izrael je prepričan, da Jeruzalem, ki ga je leta 1980 protipravno razglasil za svojo večno prestolnico, ne bo povsem izraelski, če se ...
    Premium
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Kadrovanje

    Nekdo želi zamenjati vodstvo Agencije za energijo

    Slovenska metodologija, ki jo napadajo anonimke, je v nastajajoči evropski uredbi omenjena kot primer dobre prakse.
    Borut Tavčar 16. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Nove tarče NLB in ali je ogrožena dividenda?

    NLB je pustila Addiko za seboj in kupuje delež DBS – naslednja tarča v Albaniji?
    Aleksandar Lukić 16. 9. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vpliv Feda

    Optimizem pojenja: kje bo cena zlata konec leta

    Velike investicijske banke pričakujejo rast cene zlata, a so manj optimistične kot v prvi polovici leta.
    Aleksandar Lukić 16. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Prvi se mu je odrekel Čeferin, sledili so drugi, zdaj še Grk in Nemec

    V Solunu zasedanje izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa). Evropa se obrača proti Infantinu: tudi Grčija umaknila podporo predsedniku Fife.
    15. 9. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    FINANCE

    Paradoks uspeha: Ko več posla pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Kakšen model je primeren za vas?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Ko poslovna odločitev postane tveganje

    Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornikov družbam zagotavlja večjo finančno varnost, vendar to ne krije nepoštenih dejanj ali osebnega okoriščanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 17. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Kdaj bodo fizični agenti UI prvič prestopili prag trgovin?

    Prihodnost prinaša nove vrste potrošnikov. Zaupanje je ključna točka pri premiku k agentskemu poslovanju.
    Marjana Kristan Fazarinc 17. 9. 2026 | 04:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Telemedicina

    Pilotne projekte v telemedicini imamo, sistemsko uvajanje škripa

    Podpira sodobne pristope, ki temeljijo na odkrivanju tveganj, preprečevanju zapletov in nenehnem spremljanju zdravstvenega stanja.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    E-zdravje

    Na poti k povezanemu in kakovostnemu zdravstvenemu zapisu

    Od možnosti pregledovanja podatkov o pacientih prehajamo k njihovi uporabi.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroE1IzraelPalestinaJeruzalem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Macklemore zaradi podpore Palestini umaknjen, Kraft obljubil dva milijona

    Robert Kraft, milijarder, ki je reperja zaradi njegove podpore Palestin umaknil iz odra, bo doniral milijone.
    17. 9. 2026 | 06:29
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravje oči

    Zaradi slabega vida posegla po kapsulah. A kaj sploh vsebujejo?

    Lutein in zeaksantin sta na voljo kot prehranska dopolnila za podporo vida.
    Saša Senica 17. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Leto dni po sprejetju zakona

    Še nobenega dovoljenja za proizvodnjo medicinske konoplje

    Treba bi bilo sprejeti podzakonske predpise, ministrstvo za zdravje je do zdaj pripravilo le en pravilnik.
    Andreja Žibret 17. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

    Kaj imajo meduze s podnebnimi spremembami?

    Črtomir Ernesto Perharič Bailey preučuje, kako lahko z modeli ocenimo vpliv meduz na morski ekosistem.
    Saša Senica 17. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Česa vse nas učijo gozdovi in otoki

    Na današnji podelitvi se bodo za nagrado Marjana Rožanca potegovali Kozma Ahačič, Esad Babačić, Iztok Geister in Irena Štaudohar.
    Pia Prezelj 17. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Leto dni po sprejetju zakona

    Še nobenega dovoljenja za proizvodnjo medicinske konoplje

    Treba bi bilo sprejeti podzakonske predpise, ministrstvo za zdravje je do zdaj pripravilo le en pravilnik.
    Andreja Žibret 17. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

    Kaj imajo meduze s podnebnimi spremembami?

    Črtomir Ernesto Perharič Bailey preučuje, kako lahko z modeli ocenimo vpliv meduz na morski ekosistem.
    Saša Senica 17. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Česa vse nas učijo gozdovi in otoki

    Na današnji podelitvi se bodo za nagrado Marjana Rožanca potegovali Kozma Ahačič, Esad Babačić, Iztok Geister in Irena Štaudohar.
    Pia Prezelj 17. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj vaš denar še vedno stoji na računu

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    Promo Delo 15. 9. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    16. 9. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo