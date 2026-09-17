Območje E1 in njegov pomen v mednarodnih odnosih

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Slovenska vlada je blokirala (poleg Slovaške, ki pa si je prizadevala za spremembo besedila izjave) sprejetje izjave EU, v kateri je sedemindvajseterica obsodila načrte Izraela za gradnjo 1234 hiš in drugih stanovanjskih objektov na Zahodnem bregu okupiranega palestinskega ozemlja, katerega del je tudi območje E1. Novogradnje bi dopolnile obkrožitev ilegalnih izraelskih naselij okoli Jeruzalema. Kot je bilo že javno povedano, se legitimno postavlja vprašanje, ali je blokada skupne izjave EU v interesu Slovenije ali nekoga drugega. Izrael je prepričan, da Jeruzalem, ki ga je leta 1980 protipravno razglasil za svojo večno prestolnico, ne bo povsem izraelski, če se ...