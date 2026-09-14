Obnova zaupanja

Na pravilih temelječ mednarodni red je pod vse večjim pritiskom, saj avtoritarne države poskušajo oslabiti njegove zaščitne mehanizme in preoblikovati mednarodna pravila tako, da služijo njihovim lastnim interesom. Celo temeljna načela mirnega reševanja sporov ter prepoved grožnje ali uporabe sile, zapisana v ustanovni listini Združenih narodov, so odkrito izpodbijani in prezrti. Smo na kritičnem razpotju: ali bomo s skupnimi močmi zagovarjali pravičnost, branili vladavino prava ter ohranili mir in varnost ali pa bomo nemo opazovali, kako se svetovni red postopno ruši in s seboj odnaša svobodo, samoodločbo in demokracijo. Le redkokje je ta izbira očitnejša kot v prvem otoškem pasu indopacifiške regije. Varnost regije je pod vse večjim pritiskom Kitajske, ki še naprej uporablja taktike ...