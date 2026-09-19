Očiten vpliv zaslonov in družbenih medijev na vztrajno padanje bralne pismenosti

Že na skupni tiskovni konferenci z ministrstvom za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM) smo 8. septembra letos, ob prvi predstavitvi ugotovitev raziskave OECD Pisa 2025, poudarili, da rezultati kažejo na najnižje dosežke na področju naravoslovne, matematične in bralne pismenosti od leta 2006, odkar Slovenija sodeluje v raziskavi. V raziskavo so vključeni 15-letniki iz 91 držav, med njimi tudi reprezentativen vzorec 7366 dijakov in dijakinj iz Slovenije. Povprečni dosežek dijakinj in dijakov v Sloveniji pri naravoslovni pismenosti (484 točk) je leta 2025 za 16 točk nižji kot tisti iz leta 2022 (500 točk) in za 29 točk nižji kot tisti iz leta 2015 (513 točk), ko je bilo naravoslovje prav tako poudarjeno področje merjenja v raziskavi. Tako se dosežek iz naravoslovja, ki je bil v ...