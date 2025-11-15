Od geografsko omejenega varnostnega problema do roba ustavne krize

Zakon o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je, kakor je videti iz vladnega predloga, pêle-mêle (fr. križem kražem, brez reda, zmešnjava) – zakon, za katerega se zdi, da je nastajal v samopostrežni trgovini. Čeprav bi se glede na naslov smel nanašati zgolj na vprašanja javne varnosti, je vsakdo, ki je prišel mimo, poklican ali ne, vzel s police tisto, kar se mu je zdelo. Nastal je zakon, ki mu stroka pravi omnibus. To je zakonodajna tehnika, ki je iz številnih razlogov kritizirana, zlasti pa zaradi tega, ker zakon nastaja zunaj svojega pravega vsebinskega konteksta, brez povezave in primerjave s celovito problematiko na področju, na katero posega. Tokrat še posebno, ker zakon nastaja v nesprejemljivih časovnih okvirih. Ime se lahko tudi spremeni, toda cilj zakona je vlada (predlagatelj) določila kot: »v prvi fazi v največji možni meri okrepiti varnost in v drugi fazi preprečiti nadaljnje slabšanje varnostne situacije«. Tudi če pustimo ob strani nedopustno nedoločnost takšne opredelitve in manipuliranje s pojmom varnosti, se moramo vprašati, ali se je vlada tega držala? Odgovor je negativen in zdi se, da je varnost bila le izgovor. Nekaj takega, kot je détournement de pouvoir (fr. zloraba oblasti).

Izločanje nezakonitih dokazov

Predlog radikalno posega v procesni institut izločanja dokazov, enega najpomembnejših gradnikov poštenega postopka. Do zdaj menda radikalno teorijo predlog relativizira tako, da bi se nedovoljeni dokazi izločili le, če izločitev ne bi bila nesorazmerna z dobrino, v katero je bilo poseženo s kaznivim dejanjem, za kazniva dejanja s predpisano kaznijo osem ali več let zapora. To bo vključevalo vsaj sto kaznivih dejanj v osnovni ali privilegirani obliki, več kot tretjino kaznivih dejanj po KZ-1. Z drugimi besedami povedano, cilj bi upravičeval sredstvo. To pa je problem morale. O izločanju dokazov imamo lahko različna mnenja, prav tako ni dvoma, da takšna ali drugačna ureditev lahko povzroča težave v postopku. Vendar v kazenskem postopku ne bi bili radi obsojeni, če bi bilo vaše priznanje izsiljeno, na primer z mučenjem ali nezakonitim vdorom v zasebnost. To bi se na podlagi predlaganega lahko zgodilo.

Zgodovina in literatura ponujata obilo tragičnih prikazov uporabe nedovoljenih dokazov. Formula, ki jo uvaja zakon, je izjemno ohlapna. Posledično krši minimum evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP), ki ne dopušča tehtanja, če gre za dokaz, ki je neposredno izšel iz mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja (3. člen EKČP; ESČP, Gäfgen v. Nemčija), celo če je uporabljen zoper tretjo osebo (ESČP, El Haski v. Belgija). Za nekatere pravice iz 6. in 8. člena EKČP se tehtanje dopušča, a ob upoštevanju poštenega postopka oziroma pravic obrambe. Hrvaški zakonodajalec je moral pri podobni razpravi razlikovati med različnimi pravicami, na kar je opozorilo njihovo ustavno sodišče (Ustavni sud RH, U-I-448/09). Hkrati sklicevanje na minimum EKČP ne zadostuje, saj ima slovenska ustava višje zahteve po četrtem odstavku 15. člena Ustave (US RS, Up-995/15), kakor je tudi višji standard nekaterih pravic po direktivah EU (na primer pravica do molka). Predlagana ureditev je tudi sporna z vidika enakosti pred zakonom (14. člen Ustave RS).

Država, ki se razglaša za demokratično in pravno, se mora s spoštovanjem človekovih pravic samoomejevati. Doktrina o varstvu človekovih pravic je idejno-filozofski temelj našega pravnega sistema in zagotovilo za varstvo posameznikovega dostojanstva. V stroki o izločanju dokazov potekajo resne razprave, ki so odprte in niso privedle do enotne rešitve. To je zahtevno vprašanje, zato je rokohitrsko uvajanje nove ureditve – radikalizirane v nasprotni smeri – nedopustno. To nikakor ni samo napaka ali napakica, ki se bo obrusila v nadaljnjem zakonodajnem postopku. V prvotni delovni različici predloga se je zavajalo z navedbo, da naš sistem ne pozna izjem. V zadnji verziji je to popravljeno, a brez vpliva na formulacijo. Že veljavna sodna praksa dopušča vrsto izjem po ameriškem vzoru, na primer dobra vera (VS RS, Ips 46/2011), neizogibno odkritje (VS RS, I Ips 132/2010), zbledeli madež (VS RS, I Ips 5162/2010). Posledično obstaja fleksibilnost v ustavnih mejah, ob stopnji obsodilnih sodb približno 90 odstotkov. In odgovor na vprašanje, kakšno vsebinsko, logično ali drugačno zvezo ima izločanje dokazov z javno varnostjo? Nobene. Gre za najhujši pomik v inkvizitornost po letu 1991 in na vračanje rešitev, kot jih je delno poznal jugoslovanski ZKP/77.

Brezplačna pravna pomoč

Prav tako ni mogoče doumeti, kakšno zvezo s krepitvijo varnosti imajo členi predlaganega zakona, ki upravičencem jemljejo pravico do brezplačne pravne pomoči. Če bi bil razlog varčevanje, bi morda še razumeli smisel, a trditev, da ureditev brezplačne pravne pomoči sama po sebi vpliva na varnost v državi, ne vzdrži. Ustvarja pa pritisk, ki getoizira socialno šibke. Ponujena rešitev krši temeljne pravice v kazenskem postopku – pravica do obrambe, do zagovornika, pošten postopek v smislu zahteve po socialni državi (glej 2. in 29. člen ustave, 6. člen EKČP in direktivo (EU) 2016/1919).

Pripor

Predlog posega tudi v institut pripora kot najtežji poseg v pravice tekom postopka, še preden je oseba pravnomočno spoznana za krivo. Zato mora biti omejen na najkrajši potrebni čas (20. člen ustave). Na občutljivost pripora je v vrsti odločitev opozorilo ustavno sodišče (npr. U-I-18/93, Up-369/16, U-I-409/19, Up-1455/19). Predlagani zakon, prvič, podaljšuje rok, v katerem je treba preizkusiti, ali so še podani pogoji za pripor (z dveh ga zvišuje na šest mesecev). Vsebinsko, za delovanje kazenskega postopka, bi šlo za popolnoma nepomembno določbo – tehnikalijo, če ne bi šlo za pripor, s katerim se ne gre igrati. In drugič, predvidena je možnost podaljšanja maksimalnega roka trajanja pripora po vložitvi obtožnice (z dveh na tri leta), če je predpisana kazen osem ali več let zapora. Pri tem je ustavno sodišče že izpostavilo pomen rednih intervalov presoje pripora (na primer Up-139/22). Delovna obremenjenost sodišč tudi ni sprejemljiv izgovor za kršenje pravic, kot je večkrat poudarilo ESČP.

Država, ki se razglaša za demokratično in pravno, se mora s spoštovanjem človekovih pravic samoomejevati. Doktrina o varstvu človekovih pravic je idejno-filozofski temelj našega pravnega sistema in zagotovilo za varstvo posameznikovega dostojanstva. FOTO: Tadej Regent

Znana so nam prizadevanja nekaterih za spremembo teh dveh določb, za drugo bolj kot za prvo. Morebiti prekratek čas trajanja pripora po vložitvi obtožbe v resnici povzroča težave v nekaterih zapletenih postopkih. Toda, ponavljamo, kaj neki ima takšen ali drugačen rok trajanja pripora opraviti z javno varnostjo? V kazenskem postopku se pripor odreja zaradi potreb postopka, ne zaradi javne varnosti. Takšen pripor je poznala nekdanja jugoslovanska ureditev, a se mu je morala odreči. Gre torej za ureditev v kazenskem postopku, o kateri je treba pretehtano razpravljati in najti korektno ustavno skladno rešitev. Tema za interventni zakon pa to ni.

Posegi v kazenski zakonik

Predlog za obdobje treh let spreminja pregon nekaterih kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog (lahka telesna poškodba ter ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru), zvišuje kazni pri nasilništvu ter uvaja prekršek za malo tatvino in poškodovanje ali uničenje tuje stvari. Navedeno je z vidika sprememb kazenskega zakonika (KZ-1) nenavadno, saj ne gre za spremembo samega KZ-1, ampak za spremembo v drugem zakonu za določen čas. Sobivanje takšnih določb je pravno nejasno in ne zadosti predvidljivosti in določnosti (lex certa), ki ju zahteva načelo zakonitosti v kazenskem postopku (28. člen ustave in 7. člen EKČP). Ob tem se prezre, da je del načela zakonitosti lex mitior – uporaba milejšega zakona, ob vprašanju, kateri zakon bo veljal, če se sojenje po novem zakonu ne bo končalo po treh letih. Pregon na predlog je pri nas zapisan v KZ-1, ne v procesni zakonodaji.

Predlagatelj tudi ni opravil analize morebitnega vpliva poostritve kazni za nasilništvo (do pet let) na število pripornikov oziroma zapornikov. Prezasedenost slovenskih zaporov postaja namreč sistemski problem (okoli 700 pripornikov, ob zaporniški populaciji, ki je v povprečju porasla na 1800 oseb; Poročilo 2024), ob preteklih obsodbah ESČP zaradi tega (na primer Štrucl in drugi v. Slovenija). Predlagatelj sam ni prepričan o zadevnem, ko navaja: »Ocenjujemo, da je to še nekako sorazmerna začasna določitev drugačnih kaznovalnih okvirjev ...« Poseganje v simetrijo KZ-1 po načelu »še nekako« ni sprejemljivo.

Predvideno je tudi prekrškovno sankcioniranje za kazniva dejanja majhne tatvine in poškodovanje ali uničenje tuje stvari. Očitno je bil namen dekriminalizacija teh dejanj, a to zahteva spremembo KZ-1. Namesto tega se uporablja sintagma »ne glede na ureditev v kazenskem zakoniku«. To pomeni, da uvaja dualnost pregona kot kaznivo dejanje in prekršek za isti historični dogodek, ob zanemarjanju načela ne bis in idem – prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari (31. člen ustave). Praviloma ni dopustno sovpadanje prekrškovne in kazenske obsodbe (glede izjem glej ESČP, A in B v. Norveška, in Vrhovno sodišče RS, I Ips 3691/2013, ki pa ne pridejo v poštev). Naša ustava to načelo razlaga široko in zadeva ob meritornih tudi določene formalne sodne odločbe (zavrnilna sodba, sklep o ustavitvi kazenskega postopka, sklep o zavrženju kazenske ovadbe v primeru poravnave oziroma odložitve pregona). Iz besedila ni jasno, ali se zadevno pretvarja v prekrške ali gre za dualnost, ob nakazanem problemu ne bis in idem (ESČP, Maresti v. Hrvaška). Predlagana ureditev bo pri domnevnem storilcu neizogibno povzročila (popolno) negotovost glede njegove nadaljnje usode, saj ne more vedeti, ali ga čaka prekrškovni postopek ali pregon za kaznivo dejanje. Takšna negotovost je nedopustna, saj je odvisna od samovolje prekrškovnega organa in državnega tožilca, za katera se ne more vedeti, po kakšnih merilih bosta odločala. Če ne bo pregona za kaznivo dejanje, izgublja veliko procesnih (pogojna odložitev pregona oziroma poravnavanje) in kazenskopravnih možnosti (pogojna obsodba), ki ostajajo kot zakonska možnost, a mu jih je nedopustna dualnost odvzela. Prispodobno, to je pisanje zakona z macolo, kjer je nujna finomehanika.

Prezre se, da tudi prekrške obravnavata policija in sodišče, ter s tega vidika razbremenitve ne bo, saj bodo osebe zahtevale sodno varstvo. Že v preteklosti smo se spopadali, na primer s preobremenjenostjo prekrškovnega sistema (cestnoprometnimi prekrški), kjer je pritožba na nekdanji senat za prekrške zagotovila zastaranje. Po členu 6.a zakona o prekrških (ZP-1) je lahko tudi prekršek neznatnega pomena, kar zahteva tehtanje in bo zasulo sodišča z bagatelnimi zadevami. Kazensko pravo se ukvarja z realnimi družbenimi pojavi in ni primerno za začasne spremembe kot nekakšno eksperimentiranje na živem in budnem pacientu. Navedeno pomeni uvajanje izrednega stanja brez aktivacije ustreznih mehanizmov (92. člen ustave).

Policijski ukrepi

Zakonodaja (ZNPPol in ZKP) daje zadostno podlago za ukrepanje, na primer vstopi brez sodne odredbe, kontrolna točka, snemanje in uporaba dronov in podobno. Nedavne policijske akcije so pokazale, da je ukrepanje mogoče. Posledično so nekateri zakonski predlogi, ki se predlagajo za eno leto, nepotrebni, denimo odstranitev osebe in začasno zaprtje lokala. Medtem ko drugi predlagani ukrepi ne dosegajo zahtevanih jamstev, ne po 36. členu ustave ne po 8. členu EKČP. Poseg v zasebnost mora biti zakonit (predvidljiv), skladno z legitimnim ciljem in nujen. Pri predlaganem vstopu brez odredbe se uporablja, na primer, sintagma »potreba po zasegu orožja« in »verjetnost, da je skrito orožje«. To so prazni pojmi. Ali to pomeni, da policija lahko vstopi k slehernemu, ki ima orožje, tudi na zakonit način, na primer k vsem lovcem? Po vstopu se preiskava lahko širi po drugih zakonih.

Pri varnostni akciji izstopa problem samoavtorizacije policije (primerjaj US RS, U-I-272/98). Ta akcija lahko traja v osnovni obliki tri in v razširjeni šest ur. Mogoča je tudi za »hujše kršitve javnega reda in javnega prometa«. Kot širše območje se navaja »dva ali več medsebojno povezanih prostorskih enot«. Predlagatelj navaja, da gre pri tem za naselja, mestne četrti, več občin, mejno območje in tako dalje. Tudi ni prostorske omejitve, saj se izvaja na javnih in javno dostopnih krajih ter »drugih območjih«. Navedeno je nesorazmerno. Predlagatelj kot model navaja tudi Srbijo, a hkrati priznava, da je v primeru streljanja mogoč vstop že na podlagi sedanje zakonodaje. Zakaj torej pravno eksperimentiranje?

Skupni imenovalec obravnavanih določb kazenske zakonodaje je, da so, kot je že bilo povedano, podtaknjenci. Predlog zakona je rešitve oprl na nekaj, kar ni res, namreč, da so nujne zaradi javne varnosti. Kaj neki naj si državljan misli o vladi, ki ga je nalagala o razlogih za ukrepanje in svoja pooblastila uporabila za ukrepe, ki z namenom zakona nimajo nobene zveze, pa če gre za še tako dober namen, ob reku, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. S predlagano zakonodajo se je geografsko omejen varnostni problem po nepotrebnem spremenil v ustavnopravni problem preseganja pooblastil in uvajanja represije proti vsem.

Opomba: Izraženo mnenje je osebno mnenje avtorjev in ne odraža nujno stališča institucije, v kateri so zaposleni.

Zvonko Fišer, Anže Erbežnik, Zlatan Dežman, Blaž Kovačič Mlinar