Od jedrskega odvračanja do pomorske varnosti

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Vojne prinašajo dve vrsti posledic. Prve se pokažejo na bojišču, druge v novem političnem in varnostnem redu. Medtem ko so vojaške posledice pogosto očitne v nekaj tednih, lahko strateške za desetletja preoblikujejo geopolitično podobo regije. Nedavno vojno med Iranom, Izraelom in Združenimi državami je treba razumeti prav v tem kontekstu. Kar se je začelo kot vojaška kampanja, osredotočena na oslabitev iranskih jedrskih in vojaških zmogljivosti, se je razvilo v širše geopolitično tekmovanje za nadzor nad enim najpomembnejših energetskih ozkih grl na svetu, svobodo plovbe in prihodnjo varnost Perzijskega zaliva. Najtrajnejša zapuščina vojne zato morda ne bo njen ...