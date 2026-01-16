  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Odgovor multilateralizma na izolacijo

    Mercosur in Evropska unija bosta podpisala enega najobsežnejših sporazumov 21. stoletja.
    FOTO: Pablo Porciuncula/AFP
    FOTO: Pablo Porciuncula/AFP
    Luiz Inácio Lula da Silva
    16. 1. 2026 | 05:00
    4:41
    V času, ko unilateralizem vedno bolj izolira trge, protekcionizem pa zavira svetovno rast, sta dve regiji, ki ju družijo demokratične vrednote in zavezanost multilateralizmu, izbrali drugačno pot. V nasprotju z logiko trgovinskih vojn, ki drobijo gospodarstva, siromašijo narode in povečujejo neenakost, bosta Mercosur in Evropska unija jutri podpisala enega najobsežnejših sporazumov 21. stoletja.

    Po več kot 25 letih pogajanj in na podlagi trdnega prepričanja, da lahko le povezovanje in odprtost trgovine spodbudita skupno blaginjo, ustvarja sporazum največje območje proste trgovine na svetu. Nobeno gospodarstvo ne obstaja v izolaciji. Mednarodna trgovina ni igra z ničelno vsoto. Vsa gospodarstva si prizadevajo za rast in to novo partnerstvo bo ustvarilo vzajemne priložnosti za zaposlovanje, ustvarjanje dohodka, trajnostni razvoj in gospodarski napredek.

    Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Ricardo Stuckert/pr
    Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO: Ricardo Stuckert/pr
    V sporazum med Mercosurjem in Evropsko unijo je vključenih 31 držav, skupaj pa predstavljajo približno 720 milijonov državljanov. Naš skupni BDP presega 22 bilijonov dolarjev. Sporazum bo razširil vzajemni dostop do strateških trgov z jasnimi, predvidljivimi in uravnoteženimi pravili. Z odpravo trgovinskih ovir in vzpostavitvijo skupnih regulativnih standardov se bodo naložbe, izvoz in verige vrednosti razširili na obeh straneh Atlantika.

    Močna trgovinska komplementarnost povezuje gospodarstva Južne Amerike in Evrope. Odobrena različica sporazuma ščiti interese ranljivih sektorjev, zagotavlja varovanje okolja, spodbuja skupne vrednote, kot so demokracija in človekove pravice, krepi delavske pravice in ohranja vlogo države kot strateškega gonila gospodarskega in socialnega razvoja.

    Ta sporazum je bil mogoč, ker sta Mercosur in Evropska unija razumela, da lahko združena pridobita veliko več kot vsak posamično, in sta se odločila za dialog, ki temelji na spoštovanju in enakopravnosti. Oba bloka sta našla področja, ki ju zbližujejo kljub različnim pogledom, kar dokazuje, da je sodelovanje bistveno bolj učinkovito in ugodno od ustrahovanja in konfliktov. Zahvaljujemo se državam Mercosurja in Evropski uniji za njihovo zavezanost skleniti tako pomemben sporazum.

    Podpis pa je le prvi korak. Jutri se bo začela nova faza nadzora, da se zagotovi hitro in pregledno izvajanje dogovora. Pravi uspeh sporazuma se bo meril po tem, kako hitro bodo njegove pozitivne spremembe dosegle police trgovin, polja, tovarne in gospodinjstva.

    Koristi bodo imeli številni sektorji na obeh straneh, od biogospodarstva do visokotehnološke industrije ter od malih in srednje velikih kmetovalcev do malih, srednjih in velikih podjetij. Evropski in južnoameriški potrošniki bodo imeli dostop do širše palete izdelkov po nižjih cenah, proizvajalci pa bodo dosegli nove trge.

    Sporazum pa nima le komercialnih in gospodarskih koristi, ampak še bolj združuje partnerje, ki jih družijo zgodovinske vezi ter skupna zavezanost demokraciji in multilateralizmu. Soodvisnost je hkrati nujnost in realnost. Le skupno delovanje držav in regionalnih blokov lahko spodbuja mir, preprečuje grozodejstva in se uspešno spopada z najhujšimi posledicami podnebnih sprememb.

    V kontekstu naraščajočega protekcionizma in unilateralizma sporazum dokazuje, da je mogoč drugačen model globalnega upravljanja – bolj aktiven, reprezentativen, vključujoč in pravičen. Ista načela vodijo naša prizadevanja za prenovljene multilateralne institucije, vključno z reformo Svetovne trgovinske organizacije in Varnostnega sveta OZN.

    Sredi vzpona političnega ekstremizma Mercosur in Evropska unija dokazujeta, kako ostaja multilateralizem, ki je po drugi svetovni vojni svetu prinesel ogromne koristi, pomemben in nepogrešljiv.

    ***

    Luiz Inácio Lula da Silva, predsednik Federativne republike Brazilije. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

