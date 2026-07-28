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    Odgovornost in dolžnost zdravništva pred svobodo

    Ni pravično, da mora 93-letna gospa v UKC Ljubljana več dni čakati na hodniku na prosto bolniško posteljo.
    Rešitev je lahko samo sistemska. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Rešitev je lahko samo sistemska. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Boštjan Kersnič
    28. 7. 2026 | 05:00
    14:13
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    Trenutne razmere v zdravstvenem sistemu so izjemno zahtevne, če ne že kritične, vsaj če verjamemo podatkom ZZZS in ministrstva za zdravje. Na eni strani se zaradi staranja prebivalstva in večjega bremena bolezni povečuje število bolnikov, ki potrebujejo obravnavo. Na drugi strani pa imamo zelo tog zdravstveni sistem, ki že trideset let čaka na resno organizacijsko prenovo, učinkovito vodenje in dejansko obvladovanje procesov. V sodobni družbi bi pričakoval, da se znamo o takšnih težavah pogovarjati odkrito, strokovno in brez olepševanja, predvsem pa, da jih glede na njihovo nujnost tudi hitro rešujemo. Pred prejšnjimi državnozborskimi volitvami, pa tudi pred zadnjimi, smo bili skoraj vsi enotni, da zdravstveni sistem potrebuje reformo. Danes pa se zdi, da nismo več pri vprašanju reforme, temveč nujnega ukrepanja, morda celo reanimacije sistema. Bolniki namreč v sistem prihajajo neprekinjeno, po dveh tirih. Prvi so načrtovani bolniki, ki čakajo na preglede, posege in obravnave. Drugi pa so nenapovedani, urgentni primeri, tisti, ki v sistem prihajajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In prav ta drugi tir najbolj jasno pokaže, koliko pritiska zdravstveni sistem v resnici še zmore.

    Sami sebi še nismo priznali, da je nenapovedanih oziroma urgentnih primerov v resnici vedno več in da jih sistem ne zmore več pravočasno prepoznati in učinkovito obvladati. Namesto da bi se najprej dogovorili o osnovnih pojmih in prioritetah, se še vedno preveč ukvarjamo predvsem s čakalnimi dobami, brez resnega razlikovanja med tem, kaj je za bolnika neprijetno, kaj resno poslabšuje kakovost življenja in kaj ga lahko ogroža. Če se preveč ukvarjamo z manj pomembnimi vprašanji, hkrati pa puščamo ob strani najbolj kritična, v sistem vnašamo še več megle. Kaj mislim s tem? V skoraj vseh medijih lahko zasledimo predvsem razprave o čakalnih dobah za operacije kolen, kolkov, krčnih žil ali ultrazvok srca. To so seveda pomembne obravnave, ki lahko bistveno vplivajo na kakovost življenja posameznega bolnika. Vendar bistveno redkeje slišimo jasne podatke o tem, koliko časa bolniki čakajo na operacije na odprtem srcu, na operacije rakavih bolezni in na druge posege, kjer zamuda lahko neposredno vpliva na preživetje ali potek bolezni. Prav to me najbolj preseneča. Zdi se, da to logiko uporabljajo skoraj vsi, od ministrstva za zdravje do ZZZS, namesto da bi najprej jasno opredelili, katere obravnave so resnično časovno kritične, kje sistem najbolj odpoveduje in katere rešitve je treba sprejeti takoj. Brez takšne razmejitve bomo še naprej govorili o čakalnih dobah na splošno, hkrati pa ne bomo videli tistih bolnikov, pri katerih čakanje ni samo neprijetnost, ampak resno tveganje.

    Boštjan Kersnič, dr. med., spec. nefrologije, SB Novo mesto, in predsednik odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo pri ZZS. FOTO: osebni arhiv
    Boštjan Kersnič, dr. med., spec. nefrologije, SB Novo mesto, in predsednik odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo pri ZZS. FOTO: osebni arhiv

    Upam, da se vsi strinjamo, da mora prebivalec Republike Slovenije storitev, ki jo potrebuje, tudi dobiti, in to v ustreznem časovnem okviru. Navsezadnje je pravica do zdravstvenega varstva zapisana tudi v ustavi. Vendar pa je treba pri tem jasno povedati, da niso vse zdravstvene storitve časovno enako kritične. Časovno okno za operacijo na srcu je bistveno drugačno kot za operacijo kolka pri povprečnem bolniku. S tem nikakor ne želim poenostavljati ali zmanjševati pomena ortopedskih posegov, saj se zavedam, da tudi ti pomembno vplivajo na kakovost življenja. Operacija artroze kolka s kolčno protezo lahko bolniku bistveno zmanjša bolečine, povrne gibljivost in omogoči samostojnejše življenje. Toda kljub temu ostaja neizpodbitno dejstvo, da mora sistem najprej in najbolj odločno reševati časovno kritična, urgentna in življenjsko ogrožajoča stanja. Zato je še toliko pomembneje, da se jasno začnemo ukvarjati z delovnimi razmerami v tistih delih zdravstva, kjer je pritisk največji. Predvsem moramo začeti razlikovati med napovedanimi in nenapovedanimi obravnavami. Prve je mogoče načrtovati, organizirati in razporejati. Nenapovedane oziroma urgentne obravnave pa prihajajo neprestano, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez možnosti odloga in brez možnosti, da bi jih sistem preprosto prestavil na kasnejši datum. Če te razlike ne bomo jasno razumeli, bomo še naprej govorili o čakalnih dobah kot o eni sami veliki kategoriji, namesto da bi prepoznali, kje je čakanje neprijetno, kje škodljivo in kje lahko neposredno ogroža življenje. Prav tu se začne resna razprava o tem, kaj zdravstveni sistem zmore, kaj mora zagotoviti takoj in kje so potrebne najhitrejše organizacijske spremembe.

    Zelo pomembno je razumeti, da se v nenapovedanih zdravstvenih situacijah lahko znajde vsak od nas. Prav zato mora država zagotoviti, da je v vsakem trenutku na voljo vsaj ena bolniška postelja tam, kjer jo bolnik potrebuje. Največkrat je to bolnišnica. Vendar danes nimajo vse slovenske bolnišnice vedno postelje za vse bolnike. Tudi oba UKC je nimata vedno. Če kdo ne verjame, naj gre za 48 ur na urgenco in opazuje, kaj se tam dogaja. V tem trenutku ima vsakdo dostop do urgentnega centra in bolnišnice, ne glede na to, ali ima urgentni center kapacitete, da bolnika tudi v celoti obdela, oskrbi in po potrebi namesti na ustrezen oddelek. Kaj se zgodi, ko na oddelkih ni prostih bolniških postelj? Postelje se začnejo pojavljati ob stenah, na hodnikih, v prostorih, ki za to niso bili namenjeni. In kdo je za to odgovoren? Šef urgence? V nekem formalnem smislu morda res, ker ne izzove dovolj velike panike. A v resnici jo je verjetno izzval že petdesetkrat. In ker se po petdesetih opozorilih ni zgodilo nič, ima danes samo še povišan kortizol, kar je samo po sebi škodljivo za zdravje in lahko dolgoročno prispeva tudi k resnim zapletom, s srčno-žilnimi vred. Šef urgence bi moral opozoriti direktorja internistične klinike, ta bi moral o tem obvestiti strokovnega direktorja UKC, ta pa bi moral ukrepati. Kako? Tako, da bi se začasno odpovedali tistemu, kar ni neposredno nujno, dokler se ne vzpostavi varen in delujoč sistem sprejema nenapovedanih bolnikov z urgence. Tudi če to pomeni začasno prestavitev nekaterih zahtevnih programov, ki v tistem trenutku niso življenjsko nujni. Če tega ne more rešiti strokovni direktor, je tukaj generalni direktor. Če tudi ta ne more, je na vrsti minister, kot človek, odgovoren za sistem. Minister bi moral vedeti, zakaj v Ljubljani ne deluje sekundarna raven obravnave. Zakaj bolnik s pljučnico, ki potrebuje kisik, ne more v vsakem trenutku dobiti postelje na oddelku? Na kateremkoli oddelku, kjer imajo kisik in kjer je mogoče zagotoviti osnovno varno obravnavo. Seveda bi bilo idealno, da bi bil tak bolnik sprejet na pulmološki ali infekcijski oddelek, vendar v kriznih razmerah bistvo ni več popolna idealna razporeditev, temveč varna in pravočasna oskrba. In ko govorim o posteljah, imam seveda v mislih posteljo s celotnim timom, pri čemer je težava predvsem premajhno število medicinskih sester – prvič se dogaja, da problem pri tem ni prostor za postelje niti njihovo pomanjkanje, temveč pomanjkanje medicinskih sester.

    Upam, da se vsi strinjamo, da mora prebivalec Republike Slovenije storitev, ki jo potrebuje, tudi dobiti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Upam, da se vsi strinjamo, da mora prebivalec Republike Slovenije storitev, ki jo potrebuje, tudi dobiti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Rešitev je lahko samo sistemska. Ključ do nje je v sodelovanju ministrstva za zdravje, ZZZS, Zdravniške zbornice Slovenije ter Zbornice zdravstvene in babiške nege. Najprej se moramo dogovoriti, kaj je v tem trenutku za zdravstveni sistem najpomembnejše, nato pa za te prioritete jasno zagotoviti denar iz sredstev, ki jih zbere ZZZS. Potrebujemo nekakšno uvrstitveno lestvico, jasen vrstni red prioritet. Kaj mora sistem zagotavljati najprej? Kaj je nujno? Kaj je časovno kritično? Kaj lahko počaka? Ta vprašanja niso prijetna, so pa nujna. Moj predlog je zelo konkreten: najprej moramo urediti urgentne centre in bolnišnice. To pomeni, da potrebujemo bistveno več bolniških postelj, po moji oceni vsaj 2000 dodatnih (ocena izhaja iz presečne študije uporabe antibiotikov v slovenskih bolnišnicah v letih 2015 in 2025). Jasno moramo določiti, kaj se v bolnišnicah ponoči v resnici izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva in kako se to financira.

    Neprekinjeno zdravstveno varstvo ne bi smelo biti skrito znotraj SPP-primerov, temveč bi moralo biti finančno izvzeto in plačano posebej, glede na konkretna delovišča, obremenitve in dejansko odgovornost. Tu imam v mislih zelo jasno spremembo sistema financiranja. V zakonu o zavarovanju je bilo zapisano, da je v SPP vključeno tudi približno 30 odstotkov sredstev za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Po mojem mnenju bi morali ta del iz SPP izločiti, ga posebej opredeliti in posebej plačevati. S tem bi lahko SPP-je ustrezno znižali, hkrati pa bi bilo končno transparentno, koliko stane stalna pripravljenost sistema, koliko nočno delo, koliko urgenca in koliko dejstvo, da mora bolnišnica delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Seveda pa si bomo morali kot družba odgovoriti tudi na zelo težka vprašanja. Eno od njih je, ali si lahko v obstoječem sistemu in z omejenimi sredstvi privoščimo vse programe v enakem obsegu, tudi na primer transplantacije posameznih organov. Da, prav ste prebrali. To ni lahko vprašanje in nikakor ni namenjeno zmanjševanju pomena transplantacijske medicine. Gre za vprašanje vrstnega reda, odgovornosti in pravičnosti v sistemu, ki nima neomejenih sredstev. Ni pravično, da mora 93-letna gospa v UKC Ljubljana več dni čakati na hodniku na prosto bolniško posteljo, medtem ko sistem hkrati vzdržuje cele ekipe v pripravljenosti za programe, ki so izjemno zahtevni, kadrovsko intenzivni in finančno obsežni. Če imamo omejene postelje, omejen kader in omejen denar, moramo jasno povedati, kaj je prva naloga javnega zdravstvenega sistema: zagotoviti varno, dostopno in pravočasno obravnavo bolnikom, ki v sistem prihajajo vsak dan, pogosto nenapovedano in v akutni stiski. Zato bo treba zelo jasno določiti vrstni red. Noben minister za zdravje ne more dolgoročno ohraniti zaupanja, če bolni ljudje čakajo na zdravljenje na hodnikih, medtem ko sistem na drugih področjih deluje, kot da omejitev ni. Res se moramo nehati sprenevedati, kajne, Marko Radmilovič? Najprej je treba urediti osnovno delovanje bolnišnic, zagotoviti postelje, razbremeniti urgentne centre in bolje plačati medicinske sestre. Šele potem lahko govorimo o vsem drugem.

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    Markeš: Mislim, da bo moralo vprašanje zdravstva pristati na referendumu

    Ko uredimo bolnišnice in urgentne centre, lahko iz preostalih finančnih sredstev oblikujemo naslednjo jasno prioritetno raven, na primer srčno kirurgijo, kardiologijo, onkologijo, ortopedijo in seveda tudi transplantacijsko dejavnost kot najvišjo stopnjo pomoči človeku, ki pa je tako kadrovsko kot finančno najzahtevnejša. Vse to so pomembna področja. A hkrati si moramo priznati, da nimamo vreče brez dna, čeprav jo vsako leto bolj polnimo in jo, mimogrede, polnimo vedno bolje. Če se kot družba odločimo, da bomo najprej uredili temelj zdravstvenega sistema, torej primarno raven, takoj za njo pa bolnišnice z urgentnimi centri, potem govorimo o specialistični mreži za primarno in sekundarno raven za celotno Slovenijo. To je mreža, ki bi jo moralo ministrstvo za zdravje pripraviti že pred dvajsetimi leti ali več. Ko je ta temelj jasen, lahko za preostala sredstva ZZZS ali ministrstvo za zdravje zelo hitro preverita dejanske potrebe prebivalcev in usmerita sredstva tja, kjer se lahko storitve najhitreje in najkakovostneje izvedejo. To pomeni, da je treba vključiti vse, ki lahko pomagajo: javne zavode, koncesionarje, zasebnike v Sloveniji in šele nato po potrebi tudi izvajalce iz tujine. Upam, da vas tujina pri tem ne skrbi preveč, saj že danes pri nas koncesijsko dejavnost opravlja tudi nemško podjetje, ki dobičke izplačuje nemškim delničarjem. A več o tem morda kdaj drugič. Bistveno vprašanje je naslednje: če določene storitve ne moremo dovolj hitro zagotoviti znotraj državnega sistema, zakaj jih ne bi najprej omogočili pri izvajalcih v Sloveniji, ki to znajo in zmorejo? Zakaj ZZZS ne bi smel plačati storitev našim kolegom, slovenskim zdravnikom in izvajalcem, če lahko to, kar prebivalci potrebujejo, opravijo znotraj naših meja? Tudi to je razprava, ki jo bomo morali odpreti. Toda danes moramo najprej rešiti osnovno vprašanje: neprekinjeno zdravstveno varstvo (NZV). To je hrbtenica sistema. Če NZV ne deluje, se sesuva vse drugo.

    ***

    Boštjan Kersnič, dr. med., spec. nefrologije, SB Novo mesto in predsednik odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo pri ZZS.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

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