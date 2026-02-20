Odrasli pirati in izgubljeni Peter Pan

V Spielbergovem filmu Hook je Peter Pan odrasel v Banniga – uspešnega, strogega pravnika, ki je pozabil, kdo je bil. Ko v Nikjerlandiji nastane kaos, v paniki zavpije: »Naj nekdo poišče odraslega, da uredi situacijo!« In šele najdenčki mu mirno razložijo bistvo: odraslih ni. Vsi odrasli so pirati. Če hočejo preživeti, si morajo pomagati sami.

V zadnjih štirinajstih dneh sem ob političnih intervjujih v Odmevih poslušajoč vrsto strankarskih obrazov – (med drugim Asta Vrečko, 10. 2., Matjaž Han, 9. 2., Jernej Vrtovec, 6. 2., Vladimir Prebilič, 3. 2., Anže Logar, 11. 2., Janez Janša, 12. 2.) – imela neprijeten občutek, da smo kot družba obstali prav v tej Peter Panovi fazi: kličemo po »odraslem«, ki bo uredil situacijo, a dobimo predvsem piratske posadke, ki situacijo urejajo tako, da je njihova ladja na koncu edina plovna.

Dolg sam po sebi ni greh – je orodje. Greh je dolg brez razvojne zgodbe: dolg, ki kupuje politični mir danes, račun pa pošilja jutri.

Ta vtis ni sentimentalna metafora, ampak zelo konkreten opis javne razprave: govorimo veliko, a ne rešujemo kompleksnosti. In ko kompleksnost postane preveč neprijetna, jo preprosto odrežemo. Kot da bi lahko politiko vodili s preprosto gesto: »dvignimo plače«, »znižajmo davke«, »zategnimo pas«, »povečajmo pravice«, »zmanjšajmo državo«. Vsak slogan pa je v resnici le izrez iz sistema, ki ima več neodvisnih spremenljivk – in te spremenljivke niso dekor, ampak motor.

Špelo Stres. FOTO: Črt Piksi

Pred kratkim sem imela doma še en »Hook trenutek«, ki mi je ostal pod kožo. Moja 13-letna hči je sredi live streama poročil ustavila prenos. Na zaslonu je bila dolga miza – pravokotnik, za katerim so sedeli pogajalci neke vojne, verjetno že nevemkateri krog pogajanj po vrsti. V mojem spominu so ostali predvsem obrazi: plešasti moški, debeli in suhi, z bradami in brez, vmes kakšna usihla ženska. In hči je rekla: »Mami, a ti res misliš, da so se ti sposobni kaj zmenit?«

Včasih otrok s tem preprostim stavkom zadene tisto, česar odrasli ne želimo priznati: da naša politična elita pogosto ne deluje kot skupina ljudi, ki bi bila sposobna upravljati kompleksnost, ampak kot skupina, ki jo uporablja za izgovor – ali pa jo zanika in ponuja instantne odgovore.

V intervjujih se je to kazalo v treh ponavljajočih se vzorcih.

Prvič: zmernost brez dometa. Nekateri nastopijo mirno in »razumsko«, a ostanejo pri splošnostih. To je udobno – za govorca in za gledalca – vendar brez jasnih odločitev o kompromisih. Kaj žrtvujemo, da dobimo davčno razbremenitev? Kje režemo, da financiramo socialno politiko? Kateri stroški so res razvojni, kateri pa le politična renta?

Drugič: retorika brez jasnosti. To je nastop, v katerem je vse izrečeno dovolj elegantno, da se zdi kot odgovor, a ni. Volivcu pusti občutek, da je razumel, čeprav ni izvedel ničesar, kar bi mu omogočilo preverjanje. To je politika »vsega in ničesar« – natančno tako kot pirat v Hooku obljubi, da bo ladjo rešil, medtem ko si že deli plen.

Tretjič: dvoličnost kot poslovni model. To je najbolj strupni del: ko nekdo na eni strani igra nevednega, kadar mu ne ustrezajo neodvisne institucije (sodstvo, KPK, nadzorni mehanizmi), na drugi strani pa kliče po »neodvisnosti« točno takrat, ko mu to koristi – in pri tem druge obtožuje tistega, kar sam počne. To ni moralizem, to je operativna logika: pravila so pomembna, dokler ščitijo mene; ko ogrozijo mene, so »problem sistema«.

V tem smislu je bila šolska ura tudi dinamika »govorjenja en čez drugega« v studiu 24ur zvečer (12. 2.) – ko se razprava o Knovsu, nadzoru in legitimnosti skrči na tekmovanje, kdo bo koga ujel v protislovju, namesto da bi priznali bistveno: institucije niso uporabni pribor, ampak temelj. Če jih relativiziraš danes, jih ne boš mogel verodostojno klicati na pomoč jutri.

A tukaj velja še en, zame neprijeten stavek: kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. Če se dva otroka v peskovniku tepeta z lopatko, moje lastno pretepanje ni nič bolj pravilno samo zato, ker je moja lopatka večja. Slovenski javni prostor je poln ljudi, ki pravilno zaznajo dvoličnost drugih, a jo pri sebi racionalizirajo. Ta moralna asimetrija je ena od najtrših ovir, da bi iz piratske ladje sploh kdaj naredili skupnost.

In potem pridemo do »trde« vsebine: plače, davki, dolg. Tu se kompleksnost pokaže v vsej ostrini.

V Sloveniji se pričakovanja o plačah in razbremenitvah pogosto obravnavajo, kot da gre za ločene debate. Niso. Če želiš višje neto plače, imaš dve osnovni poti: (a) višji bruto ali (b) nižja obremenitev dela. Če želiš oboje hkrati in nimaš rasti produktivnosti, se bo nekje pojavil račun – bodisi v proračunu bodisi v zadolževanju bodisi v inflacijskih pritiskih.

Umar v Poročilu o razvoju ugotavlja, da je Slovenija v letih 2023 in 2024 dosegala približno 85 odstotkov povprečne produktivnosti dela EU – največ dotlej, a hkrati poudarja, da je nadaljnja rast produktivnosti temelj dohitevanja, posebej ob demografiji in že visoki delovni aktivnosti. To je ključ: brez produktivnosti so razprave o »pravičnih« plačah pogosto razprave o prerazporejanju iste pogače – in s tem o konfliktu, ne o razvoju.

Hkrati Umar v Ekonomskem ogledalu 2025 navaja podatke o bruto zunanjem dolgu in njegovem deležu v BDP, ki se v zadnjih letih giblje približno okoli 90 odstotkov BDP (v tabelah so vidne vrednosti od 87,9 do 91,1 odstotka za obdobje od 2022–2024). Dolg sam po sebi ni greh – je orodje. Greh je dolg brez razvojne zgodbe: dolg, ki kupuje politični mir danes, račun pa pošilja jutri.

Zato mi je ob teh intervjujih največ manjkalo prav to: priznanje kompleksnosti in pošten opis kompromisov. Namesto tega smo velikokrat dobili predstavo, v kateri vsak govori svojo spremenljivko, kot da je edina: eden o davkih, drugi o plačah, tretji o varnosti, četrti o institucijah. In potem vsi skupaj ustvarijo vtis, da je sistemska rešitev vsota sloganov.

Ni.

Če se vrnem k Hooku: najdenčki niso dobili »odraslega«, ki bi uredil situacijo. Dobili so spoznanje, da morajo sami postati odgovorni – ne cinični, ne piratski, ne tribalni. In da morajo, ko že kričijo »naj pride odrasel«, najprej preveriti, ali morda sami nehote ne nosijo piratskega klobuka.

Čas volitev ne bi smel pomeniti mrzličnega prilagajanja politični časovnici. Svet je večji od tega. In če je svet večji, potem mora biti večja tudi naša zahteva: manj piratskih trikov, več upravljanja kompleksnosti – z integriteto, merljivimi cilji in priznanimi kompromisi.

Če se tega ne naučimo, bomo ostali v Nikjerlandiji. Samo da ne bo čarobna. Bo draga. In račun bo realen.

***

Špela Stres, doktorica znanosti s področja fizike, LL.M., MBA.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.