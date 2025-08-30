Odziv OZN na krizo multilateralizma

V nadaljevanju preberite:

ZDA so julija dolgovale 1,5 milijarde dolarjev za redni proračun, Kitajska pa več kot pol milijarde. Skupaj krijeta 42 odstotkov rednega proračuna in 45 odstotkov proračuna mirovnih misij. Po podatkih kontrolorja si OZN že leta izposoja denar in zamuja pri mnogih plačilih.

Zaradi likvidnostnih težav je Guterres konec aprila vse vodje organov in agencij pozval, naj pripravijo seznam delovnih mest, ki bi jih bilo mogoče preseliti na cenejše lokacije, ukiniti ali reorganizirati. Obsegal naj bi približno 20 odstotkov vseh zaposlenih.