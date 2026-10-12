Osamosvojitev zdravstva

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Ljudje smo si ob osamosvojitvi želeli demokracijo, svobodo, boljše življenje in lastno državo. Sanje o lastni državi so se uresničile pred 35 leti. Na marsikaterem področju živimo bolje, še vedno pa obstaja precej možnosti za izboljšave. Zdi se, da se predvsem javno zdravstvo ni »osamosvojilo« in da ta državni podsistem, ki deluje v javnem interesu, še vedno organizacijsko in upravljavsko ostaja ujetnik preteklosti. Želimo javni zdravstveni sistem, ki bo vsem zagotavljal čim boljše zdravje ter temeljil na načelih solidarnosti, univerzalnosti, pravičnosti in kakovosti. Za boljši zdravstveni sistem je potreben sistematični pristop, ki vključuje prepoznavanje in opredeljevanje težav, ugotavljanje njihovih vzrokov, iskanje ...