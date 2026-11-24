Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Človeštvo še nikoli ni imelo večjih zmožnosti za oblikovanje svoje prihodnosti, niti večje moči, da jo ogrozi. Jedrske grožnje naraščajo, vojne uničujejo življenja in skupnosti, umetna inteligenca pa napreduje z izjemno hitrostjo, obetajoč številne koristi, a hkrati ustvarja tveganja, ki jih šele začenjamo razumeti, kaj šele ublažiti. Toda ravno v trenutku, ko je mednarodno sodelovanje najbolj nujno, se njegovi temelji krhajo. Mednarodno pravo se redno krši, mednarodni red, ki temelji na pravilih in je bil skrbno grajen skozi mnoge generacije, pa se sooča z izzivi brez primere. Pred štiridesetimi leti, v nevarnem zgodovinskem trenutku, sta se voditelja svetovnih ...