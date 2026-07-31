Pacient bo dobil rok. Kdo ga bo izpolnil?

Če bo priložnost zapravljena, ne bo, ker je bila ideja slaba, ampak ker se nam je mudilo bolj, kot smo si smeli privoščiti.
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Kakovost in varnost nista zdrava pamet, sta stroka. FOTO: Blaz Samec
Kdor dela na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu, pozna neprijeten občutek ob vsakem poskusu urejanja: alarm se oglasi, a nihče ne pritisne na gumb. Zapisane roke in pravice poznamo, a tudi realnost: ni dovolj kadra, procesi niso opredeljeni, nadzorni organi nimajo zmogljivosti. Finančne spodbude in nejasne odgovornosti pa hitro preoblikujejo, komu zakon v resnici koristi.
Pravočasnost je temeljno načelo kakovosti zdravstvene obravnave in prav tega sistem najzanesljiveje ne dosega. Zamuda ni le neprijetnost: odložena diagnostika je varnostno tveganje, ker se stanje med čakanjem lahko poslabša. V praksi pacient čaka, rok poteče, nič se ne zgodi. Pravica obstaja, a je brez posledice – kar je v pravu skoraj isto, kot da je ni.
Predlog novega zakona o pacientovih pravicah to točko ...
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