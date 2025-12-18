  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Paradoks sodobnega izobraževanja

    Osredotočenost na ocene ustvarja generacijo izvršiteljev namesto ustvarjalcev.
    Mladi v anketah dosledno izražajo, da v šoli pogrešajo praktična znanja. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Mladi v anketah dosledno izražajo, da v šoli pogrešajo praktična znanja. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Bojan Macuh
    18. 12. 2025 | 05:00
    6:50
    A+A-

    Latinski pregovor »Non scholae, sed vitae discimus« ali »Ne učimo se za šolo, ampak za življenje« (sam bi dodal za ocene) je star več kot dva tisoč let. Sodobni izobraževalni sistem, ki je pogosto prežet s pritiskom ocen, postaja paradoks. Izobraževanje, katerega primarni cilj bi moral biti razvoj celostne, kritično misleče in družbeno odgovorne osebnosti (otroka), se pogosto zoži na tekmovanje za čim višje številčne ocene. Te so pogosto največji uspeh po mnenju večine staršev, ki se pogosto ozirajo le na te, veliko premalo pa na znanje. Osredotočenje na merljive dosežke (ocene, točke za vpis v srednjo šolo ali določen študijski program na fakulteti) namesto na uporabno znanje, veščine in kompetence za samostojno življenje in vseživljenjsko učenje povzroča ter bo tudi v prihodnje povzročalo veliko negativnih posledic.

    Kritika ocenjevanja in pomen celostnega učenja

    V zadnjem obdobju smo priča nešteto kritikam na račun novega načina ocenjevanja znanja učencev v osnovni šoli. Mislim na način ocenjevanja, na minimalno število ocen, na pomen zaključne ocene in napredovanje. Vse to in še več se najde v novem pravilniku o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli. In na kaj kaže opozoriti ob vsem tem?

    image_alt
    Iskanje alternative izobraževanju po meri gospodarstva me navdaja z upanjem

    Psihološke raziskave jasno kažejo, da zunanje nagrade (kot so ocene) zaviralno vplivajo na notranjo radovednost in resnično zanimanje za učenje. Ko se fokus premakne z razumevanja in osvajanja snovi na pridobitev petice, postane učenje zgolj sredstvo za doseganje cilja (ocena). To dolgoročno zmanjša željo po raziskovanju in globinskem razumevanju. Učenci so preusmerjeni v tako imenovano kampanjsko učenje (učenje tik pred testom), ki pa nikakor ne zagotavlja trajnih znanj.

    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije. FOTO: Osebni arhiv
    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije. FOTO: Osebni arhiv
    Raziskave, kot so ankete Unicef U-Report, opozarjajo, da je šola za velik delež mladih vir stresa in anksioznosti. Glavni namen teh anket je krepitev participacije otrok in mladih ter omogočanje, da je njihov glas slišan in upoštevan pri odločevalcih. Obseg snovi in ocenjevanje so mladi navedli kot glavna dejavnika. Pretiran pritisk na uspešnost lahko negativno vpliva na duševno zdravje in vodi do izgorelosti otrok že v mladosti.

    Zavedati se je treba, da ocene predstavljajo hitro, a pogosto površinsko merilo posameznikove vrednosti. Učenec, ki je, kot je rad rekel Einstein, »riba, ki mora plezati na drevo«, se ob neuspehu pri kakršnemkoli testu lahko počuti neuspešnega in neumnega, čeprav ima izjemne talente na področjih, ki jih sistem zanemarja (na primer praktične spretnosti, umetnost, socialna inteligenca).

    Neuporabno znanje in nepripravljenost na življenje

    Mladi v anketah dosledno izražajo, da v šoli pogrešajo praktična znanja in pripravo na samostojno življenje (na primer finančna pismenost, duševno zdravje, veščine upravljanja časa, kritična presoja informacij na družbenih omrežjih, čustvena inteligenca). Sistem, osredotočen na kopičenje faktografskega znanja in točk, pa ne zagotavlja dovolj možnosti za razvijanje teh ključnih življenjskih kompetenc.

    Izobraževanje za življenje (to je sistem, ki je uveljavljen že desetletja) poudarja razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in kritičnega mišljenja. Ti elementi so ključni za reševanje kompleksnih problemov v hitro spreminjajočem se globalnem svetu. Te pa standardizirani preizkusi znanja težko merijo in spodbujajo. Učenje na pamet (pogosto praksa še marsikaterega učitelja) izpodriva sposobnost analiziranja in ustvarjanja lastnih idej.

    Strokovna rešitev je v premiku od tako imenovanega sumativnega (končne, številčne) k formativnemu ocenjevanju (ocenjevanje kot del procesa učenja). Slednje učenca postavlja v središče, saj mu ponuja kakovostno povratno informacijo o doseženih ciljih in procesu učenja, ne pa zgolj številke. To omogoča, da spremlja svoj napredek in prevzame odgovornost za svoje učenje, kar je ključna življenjska veščina.

    image_alt
    Slovenski učenci se med obravnavanimi državami v šoli počutijo najslabše

    Ne smemo pozabiti koncepta vseživljenjskega učenja, ki zajema učenje »od zibelke do groba« in poudarja, da je učenje nenehen proces, ki ni omejen na institucionalno izobraževanje oziroma na šolske klopi. Izobraževanje za življenje mora v mladostnikih vzgojiti željo in sposobnost po nenehnem izpopolnjevanju, saj se dogajajo nenehne spremembe na trgu dela in v družbi kot celoti. Uspešna šola je namreč tista, iz katere pride udeleženec bolj samozavesten in z močno notranjo motivacijo za nadaljnje učenje.

    Vzgoja za prihodnost

    Če želimo ustvariti uspešno, inovativno in etično družbo, moramo izobraževalni sistem preusmeriti k njegovemu prvotnemu namenu, to je vzgoji celostnega posameznika, ki je opremljen za življenje v nepredvidljivem svetu. Osredotočenost na ocene namreč ustvarja generacijo izvršiteljev namesto ustvarjalcev. Prava reforma zahteva zmanjšanje pritiska številčnega ocenjevanja, razširitev kurikuluma s ključnimi življenjskimi spretnostmi ter spodbujanje pedagoških pristopov, ki temeljijo na formativni povratni informaciji in negovanju notranje radovednosti. Šola, ki ceni znanje, razumevanje in etični razvoj bolj kot številčno odličnost, je šola, ki zares pripravlja na življenje. To je dolžnost ne le izobraževalnih institucij, temveč celotne družbe.

    Slovenija s svojo reformo, ki poudarja zmanjšanje obremenitve z ocenami in več možnosti za formativno delo, vseeno sledi sodobnim pedagoškim trendom. Nekako se zdi, da je še vedno ujeta v neki kontekst, v katerem je šolska uspešnost prvenstveno merjena v številkah.

    Če zaključim: resnično učenje za življenje, kot sem navedel na začetku, bo zahtevalo usklajeni premik. To pomeni od zmanjšanja števila ocen, kar je že nekako storjeno, k spremembi vpisnih pogojev. Ti namreč ne bi smeli temeljiti izključno na šolskem uspehu in ocenah. Sam kot dolgoletni učitelj in predavatelj menim, da je prav ocenjevanje najbolj subjektiven odnos do učenca, čeprav bi moralo biti prav nasprotno. Nujno bo ponovno vključevanje čim več konkretnih življenjskih veščin kot obveznih in ustrezno ovrednotenih elementov šolanja. Na podlagi tega bomo morda sčasoma otroke oziroma učence (in posledično tudi starše) le nekako navadili, da so pomembni znanje, veščine in predvsem odnosi, da se v prihodnosti mladi lahko zoperstavijo vsem oviram, ki se jim bodo v življenju postavile na pot.

    ***

    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

